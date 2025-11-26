Плата за землю — налоговая напомнила сроки уплаты для граждан

Земельный налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Главное управление ГНС в Запорожской области напомнило сроки уплаты за землю для граждан.

В соответствии с абзацем первым пункта 286.5 статьи 286 НКУ начисление физическим лицам сумм платы за землю проводится контролирующими органами (по месту нахождения земельного участка, в том числе право на который физическое лицо имеет как собственник земельной доли (пая)), которые направляют плательщику налога в порядке, определенном статьей 42 НКУ, до 1 июля текущего года налоговое уведомление-решение о внесении налога по форме, установленной в порядке, определенном статьей 58 НКУ, вместе с детальным расчетом суммы налога, который, в частности, но не исключительно, должен содержать кадастровый номер и площадь земельного участка, размер ставки налога и размер льготы по уплате налога.

Земельный налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения (абзац первый пункта 287.5 статьи 287 НКУ).

Налоговый период, порядок исчисления арендной платы за земельные участки государственной и коммунальной собственности, срок уплаты и порядок ее зачисления в бюджеты применяются в соответствии с требованиями статей 285–287 раздела XII НКУ (пункт 288.7 статьи 288 НКУ).

ГНС отмечает, что абзацами первым и вторым пункта 12 подраздела 6 раздела XX «Переходные положения» НКУ установлено, что в 2022 году информация относительно решений органа местного самоуправления, принятых до 1 января 2022 года, о выделении земельных участков в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев), предусмотренная пунктом 284.5 статьи 284 НКУ, предоставляется соответствующему контролирующему органу по местонахождению таких земельных участков в срок до 1 июля 2022 года.

Начисление физическим лицам сумм земельного налога на основании решений, указанных в абзаце первом пункта 12 подраздела 6 раздела XX «Переходные положения» НКУ, проводится контролирующими органами по местонахождению земельного участка, которые направляют (вручают) плательщику налоговое уведомление-решение о внесении налога до 01 октября 2022 года. Земельный налог физическими лицами уплачивается в течение 60 дней со дня вручения налогового уведомления-решения.

Согласно пункту 284.5 статьи 284 НКУ информация о выделении земельных участков в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) на основании решений органа местного самоуправления, принятых в предыдущем году, предоставляется соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельных участков до 1 февраля текущего года.

В случае внесения изменений органами местного самоуправления в ранее принятые решения органа местного самоуправления о выделении земельных участков в натуре (на местности) владельцам земельных долей (паев) информация о таких изменениях предоставляется соответствующему контролирующему органу по местонахождению земельных участков в течение 30 календарных дней со дня их внесения.

Такая информация предоставляется в электронном виде в порядке и по форме, утвержденными Кабинетом Министров Украины.

