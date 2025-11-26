Дополнительный отпуск для участников боевых действий — порядок и особенности во время военного положения

Дополнительный отпуск имеет накопительный характер, а неиспользованные дни не аннулируются в конце года.

Право предусматривает ежегодный отпуск продолжительностью до 14 календарных дней для участников боевых действий и до 21 дня — для лиц с особыми заслугами перед Родиной. Об этом напомнил Волынский областной ТЦК.

Правовая основа и общие положения

Дополнительный отпуск является одной из государственных гарантий для ветеранов войны. Он предоставляется с сохранением денежного обеспечения в соответствии с п. 18 ст. 101 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Продолжительность отпуска

14 календарных дней в год — для УБД;

21 день — для лиц с особыми заслугами.

Этот отпуск предоставляется дополнительно к ежегодному основному.

Порядок предоставления во время военного положения

В период действия военного положения действуют отдельные ограничения и правила. Решение о предоставлении отпуска принимает командир воинской части на основании рапорта военнослужащего.

Командир обязательно учитывает:

оперативную обстановку,

необходимость обеспечения выполнения боевых задач,

недопущение одновременного отсутствия более 30% личного состава подразделения.

Важные условия

Отпуск предоставляется одним периодом — 14 или 21 день.

Деление на части не допускается.

Можно добавить 1–2 суток на дорогу в пределах Украины в каждую сторону (но не более двух).

Право на отпуск возникает с момента получения статуса, независимо от времени фактической службы в текущем году.

Неиспользованные дни и компенсация

Дополнительный отпуск имеет накопительный характер. Неиспользованные дни не аннулируются в конце года.

При увольнении военнослужащему выплачивают компенсацию за все неиспользованные дни за предыдущие годы, кроме случаев увольнения:

по служебному несоответствию,

по обвинительному приговору суда,

из-за систематического невыполнения условий контракта.

Сохранение права после увольнения со службы

Право на такой отпуск сохраняется даже после перехода на гражданскую работу. Ветеран может воспользоваться им по основному месту работы или по совместительству.

