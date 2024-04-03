«Укрэксимбанку» придется выплатить 2,5 млн грн за вынужденный прогул уволенному из-за скандала с журналистами «Схем» начальнику управления внутренней безопасности – решение ВС

Верховный Суд рассмотрел дело экс-начальника управления внутренней безопасности «Укрэксимбанка», который хотел возобновиться на работе после скандала с журналистами «Схем».

Фото: Радио Свобода (Фото иллюстративное)

Верховный Суд 28 февраля 2024 года рассмотрел кассационную жалобу АО «Укрэксимбанк» по делу 357/15166/21 по иску уволенного начальника управления внутренней безопасности АО «Укрэксимбанк» Олега Осипова об отмене приказа об увольнении, возобновлении на работе, взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и возмещении морального вреда.

Так, приказом от 12 ноября 2021 года истец был уволен с работы согласно п. 2 ч. 1 статьи 40 КЗоТ.

Основаниями увольнения стали решения Наблюдательного совета и Правления AT «Укрэксимбанк», обоснованные нарушением истцом трудовой дисциплины, а именно несоблюдение положений Кодекса поведения (этики) AT «Укрэксимбанк» и должностной инструкции.

Как известно, в 2021 году «Схемы» сообщили о нападении в государственном «Укрэксимбанке» во время записи интервью с председателем правления этого финучреждения Евгением Мецгером прямо в его кабинете.

Журналисты указывали, что Мецгеру не понравился один из вопросов журналиста-расследователя, после чего он приказал охране «забрать камеры» и «вынуть из них кассеты». Журналисты смогли записать происходящее на аудио, а затем восстановили и видео. В частности, они отмечали, что участие в событии принимали директор департамента банковской безопасности «Укрэксимбанка» Игорь Тельбизов и начальник управления внутренней безопасности банка Олег Осипов.

В ноябре 2021 года наблюдательный совет банка провел внеочередное заседание и принял единодушное решение обратиться в правление банка «для принятия мер по немедленному прекращению трудовых отношений банка с Тельбизовым И. Г. и Осиповым О. Л».

Позиция Верховного Суда

В декабре 2021 года Олег Осипов обратился в суд с иском, в котором просил отменить приказ об увольнении, восстановить его на работе, взыскать средний заработок за время вынужденного прогула и возместить моральный ущерб.

Решением Белоцерковского горрайонного суда Киевской области от 28 февраля 2023 года исковые требования Осипова были удовлетворены частично: отменен приказ об увольнении и он восстановлен в должности начальника управления внутренней безопасности АО «Укрэксимбанк», банк обязали выплатить среднюю заработную плату за время вынужденного прогула и взыскали с банка моральный ущерб в размере 100 000 грн. В удовлетворении остальных требований отказано.

Постановлением Киевского апелляционного суда от 4 октября 2023 решение горрайонного суда в части решения иска о взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула и морального вреда отменено, принято в этой части новое судебное решение о частичном удовлетворении иска.

Так, взыскано с АО «Укрэксимбанк» в пользу Олега Осипова средний заработок за время вынужденного прогула с 13 ноября 2021 по 28 февраля 2023 в размере 2 521 575,90 грн за вычетом из указанной суммы налогов, сборов и обязательных платежей. Также взыскано 15 тыс. грн на возмещение причиненного морального ущерба. В остальной части решение оставлено по-прежнему.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции о незаконности увольнения на основании п. 2 ч. 1 статьи 40 КЗоТ Украины, отметив, что обстоятельства, которые ответчик вменяет в вину истцу, могли бы содержать признаки совершения им дисциплинарного нарушения, однако служебного расследования стороны работодателя по указанному факту не производилось и соответствующего приказа по учреждению не издавалось.

В кассационной жалобе «Укрэксимбанк» заявил, что суды безосновательно оставили без внимания, что поведение истца не отвечает этическим стандартам, не только введенным в банке, но и в обществе в целом.

Верховный Суд, пересматривая дело, обратил внимание на следующее.

Пунктом 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины определено, что трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор до истечения срока его действия могут быть расторгнуты владельцем или уполномоченным им органом в случаях выявленного несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации или состояния здоровья, препятствующих продолжению работы.

Несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе – это документально подтвержденная невозможность продолжать работу работником при условии, что такая работа требует определенной квалификации или состояния здоровья.

Для увольнения работника по пункту 2 части первой статьи 40 КЗоТ Украины необходимым условием является установление, что ненадлежащее исполнение работником трудовых обязанностей было результатом недостаточной квалификации или состояния здоровья, что свидетельствует об отсутствии вины работника в ненадлежащем исполнении трудовых обязанностей и не может быть основанием для его увольнения по пункту 3 части первой статьи 40 КЗоТ.

Обстоятельства, свидетельствующие о вине работника, не могут приводиться в качестве аргумента, обосновывающего необходимость увольнения по пункту 2 части первой статьи 40 КЗоТ.

Если владелец имеет доказательства виновного ненадлежащего выполнения трудовых обязанностей работником по его вине, он вправе привлечь его к дисциплинарной ответственности, в том числе в виде увольнения с работы на основании пункта 3 части первой 40 КЗоТ.

Основанием для увольнения истца с работы стало фактически нарушение последним положений Кодекса этики и должностной инструкции в части обязательства соблюдать профессиональные нравственные нормы, а увольнение последнего связано с допущением им ненадлежащего выполнения своих трудовых обязанностей, возможного препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, что по своему характеру может служить основанием для привлечения истца к дисциплинарной ответственности.

Суды предыдущих инстанций правильно определили характер спорных правоотношений, норму материального права, подлежащую применению, и учитывая установленные обстоятельства, предшествовавшие увольнению истца с работы, порядок такого увольнения и определенные работодателем обоснования причин увольнения пришли к правильному выводу об отсутствии правовых оснований для увольнения истца с работы именно по пункту 2 части первой 40 КЗоТ.

Допущенные истцом нарушения трудовой дисциплины существенными, однако они не являются правовым основанием для увольнения на основании пункта 2 части первой статьи 40 КЗоТ.

Следовательно, именно неправильная квалификация работодателем действий работника привела к его незаконному увольнению.

Учитывая изложенное, Верховный Суд решение горрайонного суда в отмененной после апелляционного пересмотра части и постановление апелляционного суда оставил в силе.

Следовательно, банк должен выплатить Олегу Осипову более 2,5 млн грн за время вынужденного прогула.

Автор: Наталья Мамченко

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