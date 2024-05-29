Верховный Суд определил, что факт побуждения работниками полиции главы горсовета к даче взятки свидетельствует об отсутствии признака состава преступления – прямого умысла

Верховный Суд согласился с мнением судов предыдущих инстанций, которые констатировали, что именно поведение работников полиции спровоцировало председателя городского совета к предложению предоставления им взятки, и заставило его одолжить у знакомого 2 тысячи долларов.

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Кассационный уголовный суд в составе Верховного Суда отметил, что провокация преступления работниками полиции путем манипулятивного психологического воздействия при общении с председателем горсовета спровоцировала последнего к предложению предоставления работникам полиции взятки и заставило его одолжить у знакомого средства для того, чтобы предотвратить создание препятствий в реализации планов развития общины. По мнению ВС, это свидетельствует об отсутствии обязательного признака субъективной стороны уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК – прямого умысла. Об этом КУС ВС указал в постановлении от 2 апреля 2024 года по делу №450/374/18.

Обстоятельства дела

Органами досудебного расследования председатель городского совета обвинялся в том, что он высказал предложение, обещание о предоставлении им неправомерной выгоды и предоставил неправомерную выгоду в сумме 2000 долларов США начальнику отдела Национальной полиции, который является лицом, занимающим ответственное положение, и старшему оперуполномоченному за принятие ими мер по непривлечению его к уголовной ответственности в рамках уголовного производства по факту служебного подлога официальных документов должностными лицами городского совета при приобретении мусороуборочной техники.

Местный суд приговором оправдал главу городского совета в предъявленном обвинении в связи с недоказанностью совершения им уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК. Апелляционный суд оставил в силе этот приговор местного суда.

В кассационной жалобе прокурор утверждал, что апелляционный суд оставил без внимания доводы стороны обвинения о том, что, признавая все доказательства недопустимыми как полученные в результате провокации преступления работниками правоохранительного органа, местный суд не дал оценку каждому конкретному доказательству.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил в силе определение суда апелляционной инстанции. В обоснование позиции КУС сослался на то, что суды установили, что исследованные судом первой инстанции записи разговоров главы городского совета с работниками полиции не подтверждают версию правоохранителей о предложении неправомерной выгоды именно обвиняемым. Анализ аудио-, видео записей и протокола, составленного по результатам проведения НСРД, по убеждению суда свидетельствует, что именно сотрудники полиции были не только инициаторами встречи с председателем городского совета, но и довольно активными инициаторами в общении с ним и провоцировали обвиняемого.

Они сослались на длительное и упорное создание агентами у председателя городского совета впечатление безысходной для него ситуации и их неограниченных возможностей повернуть ее как ему на пользу, так и во вред. Суд первой инстанции дал развернутый анализ разговоров между главой городского совета, правоохранителями в приговоре.

Суды констатировали, что именно манипулятивное поведение работников полиции при общении спровоцировало главу городского совета к предложению предоставления им неправомерной выгоды в озвученной ими сумме, что заставило его одолжить у знакомого 2 тысячи долларов США для того, чтобы предотвратить создание препятствий в реализации планов развития общества.

На основании этого анализа суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, пришел к выводу, что факт провокации преступления работниками полиции путем манипулятивного психологического воздействия последних на председателя городского совета, что влечет отсутствие обязательного признака уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 369 УК – прямого умысла. КУС констатировал, что такие выводы судов предыдущих инстанций правильны.

Автор: Наталя Мамченко

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