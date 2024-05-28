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Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Португалией

19:59, 28 мая 2024
Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7.
Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности с Португалией
Источник фото: president.gov.ua
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Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру в Лиссабоне подписали двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Португалия стала 12-й страной, с которой Украина заключила двустороннее соглашение о безопасности во исполнение положений Совместной декларации G7, принятой в Вильнюсе 12 июля прошлого года. До этого Украина подписала двусторонние соглашения с Великобританией, Германией, Францией, Данией, Канадой, Италией, Нидерландами, Финляндией, Латвией, Испанией и Бельгией.

Как рассказали в Офисе Президента, соглашение закрепляет обязательство Португалии поддерживать Украину для восстановления ее территориальной целостности в пределах границ 1991 года, включая территориальное море.

Португалия предоставит по меньшей мере 126 миллионов евро военной поддержки в этом году.

Также она подтверждает участие в коалиции F-16, международной коалиции способностей морской безопасности, а также в программе закупки боеприпасов большого калибра, усилиях по разминированию и укреплению морской безопасности.

Отдельные блоки соглашения посвящены двустороннему сотрудничеству в области оборонной промышленности, разведке, борьбе с организованной преступностью и пропагандой, а также противодействию химическим, биологическим, радиологическим и ядерным рискам.

Украина и Португалия будут координировать и укреплять совместные усилия для поддержки нашей страны на ее пути к будущему вступлению в НАТО.

В блоке по политическому сотрудничеству говорится о поддержке Украинской формулы мира, привлечении агрессора к ответственности, усилении санкций против рф и совместной работе над созданием механизма предоставления компенсации за ущерб, потери или вред, вызванный российской агрессией.

Португалия также обязуется продолжать участие в Международной коалиции за возвращение украинских детей и способствовать достижению целей, изложенных в Рамочном документе этой коалиции.

Источник фото: president.gov.ua

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