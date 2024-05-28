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Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Португалією

19:59, 28 травня 2024
Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7.
Україна уклала двосторонню безпекову угоду з Португалією
Джерело фото: president.gov.ua
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Президент України Володимир Зеленський і Прем’єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у Лісабоні підписали двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки. Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду на виконання положень Спільної декларації G7, ухваленої у Вільнюсі 12 липня торік. До цього Україна підписала двосторонні угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією та Бельгією.

Як розповіли у Офісі Президента, угода закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

Португалія надасть щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року.

Також вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки.

Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці в галузі оборонної промисловості, розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам.

Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО.

У блоці щодо політичного співробітництва йдеться про підтримку Української формули миру, притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій проти рф та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені російською агресією.

Португалія також зобов’язується продовжувати участь у Міжнародній коаліції за повернення українських дітей і сприяти досягненню цілей, викладених у Рамковому документі цієї коаліції.

Джерело фото: president.gov.ua

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