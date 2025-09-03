Законодатели собираются изменить основания для проведения неотложных обысков без определения суда — Рада рассмотрит законопроект

Народные депутаты готовятся рассмотреть законопроект, которым изменяются основания для проведения неотложных обысков без определения суда, а также предусматривается возвращение временно изъятого во время таких обысков имущества.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основания для проведения правоохранительными органами неотложных обысков без определения суда могут изменить. Соответствующий законопроект 12439 Верховная Рада рассмотрит во втором чтении. «Судебно-юридическая газета» проанализировала его в редакции ко второму чтению.

Так, сейчас ч. 3 ст. 233 УПК предусматривает, что следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения определения следственного судьи войти в жилье или иное владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, которые подозреваются в совершении уголовного правонарушения. В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан безотлагательно после осуществления таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска.

Согласно предложенным законопроектом 12439 изменениям ко второму чтению, следователь, дознаватель, прокурор будет иметь право до вынесения определения следственного судьи войти в жилье или иное владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей или с непосредственным преследованием лиц, которые подозреваются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного:

• разделом І (статьи 109, 110, 111, 112-114-1),

• разделом ІІ (статья 115),

• разделом VII (статья 201),

• разделом IX (статьи 257, 258, 260, 265-1, 269),

• разделом XIII (статьи 305, 307),

• разделом XIV (статьи 328 – 332-2),

• разделом XV (статьи 345-347, 348-350),

• разделом ХVII (статья 368 «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом») Особенной части Уголовного кодекса.

В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан безотлагательно, но не позднее 72 часов после осуществления таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска. То есть, установлено ограничение в 72 часа для обращения к судье за «легализацией» обыска.

Таким образом, законодатели предлагают убрать такое основание для проникновения в жилье или офис бизнеса без определения суда, как «спасение имущества», и четко установить перечень преступлений, в случае преследования за которые правоохранители могут войти во владение лица.

Следует заметить, что в перечне также остается и статья относительно получения взяток (ст. 368 УК).

Следственный судья рассматривает такое ходатайство согласно с требованиями статьи 234 УПК, проверяя, кроме прочего, действительно ли были основания для проникновения в жилье или иное владение лица без определения следственного судьи.

Если прокурор откажется согласовать ходатайство следователя, дознавателя об обыске или следственный судья откажет в удовлетворении ходатайства об обыске, установленные в результате такого обыска доказательства являются недопустимыми, а временно изъятое имущество подлежит возврату после окончания сроков, установленных ч. 5 статьи 171 УПК, полученная информация подлежит уничтожению в порядке, предусмотренном статьей 255 УПК.

Таким образом, также предлагается уточнить, что временно изъятое имущество будет подлежать возврату.

Соответственно, и в статье 169 УПК будет расширен перечень оснований, когда временно изъятое имущество возвращается лицу, у которого оно было изъято. А именно, по постановлению прокурора, если он откажется согласовывать ходатайство об обыске в случае, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК. А также по определению следственного судьи – в случае отказа в удовлетворении ходатайства прокурора, следователя, дознавателя о проведении обыска в случае, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК.

В статье 234 УПК предлагается установить, что ходатайство прокурора, следователя, дознавателя об обыске, проведенном в порядке, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК, рассматривается следственным судьей не позднее 3-х дней со дня его поступления в суд с участием владельца имущества, временно изъятого в ходе такого обыска, владельца жилья или иного владения лица, в котором был проведен такой обыск, или их представителей.

Следственный судья обязан заблаговременно уведомить владельца имущества, временно изъятого в ходе такого обыска, владельца жилья или иного владения лица, в котором был проведен такой обыск, или их представителей о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства прокурора, следователя, дознавателя об обыске. Неприбытие этих лиц в судебное заседание не препятствует рассмотрению такого ходатайства.

В статье 309 УПК законодатели также предлагают предусмотреть, что во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке определения следственного судьи о проведении обыска в порядке, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК, или об отказе в его проведении (то есть, так называемого «неотложного» обыска).

В статье 236 УПК будет предусмотрено, что перед началом обыска лицу, в жилье или ином владении которого планируется проведение обыска, а в его отсутствие – другому присутствующему лицу предлагается выдать указанные в определении предметы или документы и/или указать место, в котором скрывается разыскиваемое лицо.

Уточнено, что при обыске следователь, прокурор имеет право изымать документы, но только временно.

При проведении обыска на предприятии, в учреждении или организации второй экземпляр протокола вместе с приложенным к нему описанием временно изъятых документов и вещей вручается руководителю или представителю предприятия, учреждения или организации.

Кроме того, в статье 104 УПК предлагается уточнить, что фактические данные, полученные во время проведения обыска, однако не зафиксированные в записи, не могут быть внесены в протокол обыска и использованы как доказательство в уголовном производстве.

В статье 107 УПК будет установлено, что право беспрепятственной фиксации хода и результатов проведения обыска с помощью аудио-, видеозаписи всеми доступными средствами предоставляется стороне защиты, потерпевшему, его представителю или законному представителю.

Кроме того, в статье 250 УПК будет предусмотрено, что в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного разделом І (статьи 109, 110, 111, 112-114-1), разделом ІІ (статья 115), разделом VII (статья 201), разделом IX (статьи 257, 258, 260, 265-1, 269), разделом XIII (статьи 305, 307), разделом XIV (статьи 328-332-2), разделом XV (статьи 345-347, 348-350), разделом ХVII (статья 368) Особенной части УК, негласное следственное (розыскное) действие может быть начато до вынесения определения следственного судьи в случаях, предусмотренных УПК, по решению следователя, согласованного с прокурором, или прокурора. То есть, уточнен перечень статей УК, по которым может проводиться неотложное действие.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.