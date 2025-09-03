Практика судов
  1. Публикации
  2. / Законодательство

Законодатели собираются изменить основания для проведения неотложных обысков без определения суда — Рада рассмотрит законопроект

07:55, 3 сентября 2025
Народные депутаты готовятся рассмотреть законопроект, которым изменяются основания для проведения неотложных обысков без определения суда, а также предусматривается возвращение временно изъятого во время таких обысков имущества.
Законодатели собираются изменить основания для проведения неотложных обысков без определения суда — Рада рассмотрит законопроект
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Основания для проведения правоохранительными органами неотложных обысков без определения суда могут изменить. Соответствующий законопроект 12439 Верховная Рада рассмотрит во втором чтении. «Судебно-юридическая газета» проанализировала его в редакции ко второму чтению.

Так, сейчас ч. 3 ст. 233 УПК предусматривает, что следователь, дознаватель, прокурор имеет право до вынесения определения следственного судьи войти в жилье или иное владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и имущества или с непосредственным преследованием лиц, которые подозреваются в совершении уголовного правонарушения. В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан безотлагательно после осуществления таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска.

Согласно предложенным законопроектом 12439 изменениям ко второму чтению, следователь, дознаватель, прокурор будет иметь право до вынесения определения следственного судьи войти в жилье или иное владение лица только в неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей или с непосредственным преследованием лиц, которые подозреваются в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного:

•  разделом І (статьи 109, 110, 111, 112-114-1),

•  разделом ІІ (статья 115),

•  разделом VII (статья 201),

•  разделом IX (статьи 257, 258, 260, 265-1, 269),

•  разделом XIII (статьи 305, 307),

•  разделом XIV (статьи 328 – 332-2),

•  разделом XV (статьи 345-347, 348-350),

•  разделом ХVII (статья 368 «Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом») Особенной части Уголовного кодекса.

В таком случае прокурор, следователь, дознаватель по согласованию с прокурором обязан безотлагательно, но не позднее 72 часов после осуществления таких действий обратиться к следственному судье с ходатайством о проведении обыска. То есть, установлено ограничение в 72 часа для обращения к судье за «легализацией» обыска.

Таким образом, законодатели предлагают убрать такое основание для проникновения в жилье или офис бизнеса без определения суда, как «спасение имущества», и четко установить перечень преступлений, в случае преследования за которые правоохранители могут войти во владение лица.

Следует заметить, что в перечне также остается и статья относительно получения взяток (ст. 368 УК).

Следственный судья рассматривает такое ходатайство согласно с требованиями статьи 234 УПК, проверяя, кроме прочего, действительно ли были основания для проникновения в жилье или иное владение лица без определения следственного судьи.

Если прокурор откажется согласовать ходатайство следователя, дознавателя об обыске или следственный судья откажет в удовлетворении ходатайства об обыске, установленные в результате такого обыска доказательства являются недопустимыми, а временно изъятое имущество подлежит возврату после окончания сроков, установленных ч. 5 статьи 171 УПК, полученная информация подлежит уничтожению в порядке, предусмотренном статьей 255 УПК.

Таким образом, также предлагается уточнить, что временно изъятое имущество будет подлежать возврату.

Соответственно, и в статье 169 УПК будет расширен перечень оснований, когда временно изъятое имущество возвращается лицу, у которого оно было изъято. А именно, по постановлению прокурора, если он откажется согласовывать ходатайство об обыске в случае, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК. А также по определению следственного судьи – в случае отказа в удовлетворении ходатайства прокурора, следователя, дознавателя о проведении обыска в случае, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК.

В статье 234 УПК предлагается установить, что ходатайство прокурора, следователя, дознавателя об обыске, проведенном в порядке, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК, рассматривается следственным судьей не позднее 3-х дней со дня его поступления в суд с участием владельца имущества, временно изъятого в ходе такого обыска, владельца жилья или иного владения лица, в котором был проведен такой обыск, или их представителей.

Следственный судья обязан заблаговременно уведомить владельца имущества, временно изъятого в ходе такого обыска, владельца жилья или иного владения лица, в котором был проведен такой обыск, или их представителей о дате, времени и месте рассмотрения ходатайства прокурора, следователя, дознавателя об обыске. Неприбытие этих лиц в судебное заседание не препятствует рассмотрению такого ходатайства.

В статье 309 УПК законодатели также предлагают предусмотреть, что во время досудебного расследования могут быть обжалованы в апелляционном порядке определения следственного судьи о проведении обыска в порядке, предусмотренном ч. 3 статьи 233 УПК, или об отказе в его проведении (то есть, так называемого «неотложного» обыска).

В статье 236 УПК будет предусмотрено, что перед началом обыска лицу, в жилье или ином владении которого планируется проведение обыска, а в его отсутствие – другому присутствующему лицу предлагается выдать указанные в определении предметы или документы и/или указать место, в котором скрывается разыскиваемое лицо.

Уточнено, что при обыске следователь, прокурор имеет право изымать документы, но только временно.

При проведении обыска на предприятии, в учреждении или организации второй экземпляр протокола вместе с приложенным к нему описанием временно изъятых документов и вещей вручается руководителю или представителю предприятия, учреждения или организации.

Кроме того, в статье 104 УПК предлагается уточнить, что фактические данные, полученные во время проведения обыска, однако не зафиксированные в записи, не могут быть внесены в протокол обыска и использованы как доказательство в уголовном производстве.

В статье 107 УПК будет установлено, что право беспрепятственной фиксации хода и результатов проведения обыска с помощью аудио-, видеозаписи всеми доступными средствами предоставляется стороне защиты, потерпевшему, его представителю или законному представителю.

Кроме того, в статье 250 УПК будет предусмотрено, что в исключительных неотложных случаях, связанных со спасением жизни людей и предотвращением совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, предусмотренного разделом І (статьи 109, 110, 111, 112-114-1), разделом ІІ (статья 115), разделом VII (статья 201), разделом IX (статьи 257, 258, 260, 265-1, 269), разделом XIII (статьи 305, 307), разделом XIV (статьи 328-332-2), разделом XV (статьи 345-347, 348-350), разделом ХVII (статья 368) Особенной части УК, негласное следственное (розыскное) действие может быть начато до вынесения определения следственного судьи в случаях, предусмотренных УПК, по решению следователя, согласованного с прокурором, или прокурора. То есть, уточнен перечень статей УК, по которым может проводиться неотложное действие.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховная Рада Украины законопроект обыск

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Граждане сами будут декларировать доходы от операций с криптовалютой и платить налоги — Гетманцев

Как отметил Даниил Гетманцев, рынок криптоактивов в Украине не может дальше жить «по правилам Дикого Запада».

Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Методология оценивания кандидатов на должности судей во время конкурсов с участием международных экспертов должна стать универсальной – Офис Президента

Для оценки кандидатов на соответствие должностям на государственной службе и в судебной власти хотят разработать единые правила.

Верховная Рада приняла законопроект о принудительном изъятии объектов права собственности РФ и ее резидентов

Принудительное изъятие инициировано Кабмином по результатам рассмотрения обращений АО «Укрзалізниця».

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео