Регистрировать производства в ЕРДР предлагают только при наличии в заявлении достаточных данных об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о преступлении

Сведения в Единый реестр досудебных расследований предлагают вносить только, если заявление содержит достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал к принятию во втором чтении законопроект 12439, которым, среди прочего, уточняются основания регистрации в ЕРДР заявлений и сообщений. Очевидно, для того, чтобы в ЕРДР не регистрировалось что попало. Напомним, ранее «Судебно-юридическая газета» провела полный анализ изменений в УПК, предусмотренных этим законопроектом.

Итак, в статье 214 УПК, которая регулирует начало досудебного расследования, уточнено, что следователь, дознаватель, прокурор безотлагательно, но не позднее 24 часов после подачи заявления, сообщения о совершенном уголовном правонарушении, которые содержат достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, или после самостоятельного выявления им из любого источника таких обстоятельств, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, обязан внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР), начать расследование и через 24 часа с момента внесения таких сведений предоставить заявителю выписку из ЕРДР.

То есть, добавлено условие о наличии достаточных данных об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения для внесения сведений в ЕРДР.

Установлено, что отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении, которое содержит достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, не допускается.

Сейчас эта норма звучит так: «Отказ в принятии и регистрации заявления или сообщения об уголовном правонарушении не допускается».

В ЕРДР вносятся сведения о дате поступления заявления, сообщения об уголовном правонарушении или выявлении из другого источника достаточных данных об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

Следовательно, «обстоятельства, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения» будут заменены понятием «достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения».

Также статья дополнена нормой, что под обстоятельствами, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, в этой статье следует понимать достаточную совокупность сведений, которые дают возможность следователю, дознавателю, прокурору сделать обоснованный вывод о наличии в действиях или бездействии лица общественно опасного деяния, которое содержит состав уголовного правонарушения, предусмотренного Уголовным кодексом.

Сведения, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 191 Уголовного кодекса, уголовных правонарушений в сфере хозяйственной деятельности, совершенных должностными лицами юридического лица – субъекта хозяйствования (кроме субъекта хозяйствования, в уставном капитале которого доля государственной или коммунальной собственности превышает 50%), вносятся в ЕРДР руководителем органа прокуратуры в порядке, установленном УПК.

Кроме того, в статье 303 предлагается уточнить, что на досудебном производстве может быть обжалована бездеятельность следователя, дознавателя, прокурора, которая заключается в невнесении сведений о совершенном уголовном правонарушении в ЕРДР после получения заявления или сообщения, которые содержат достаточные данные об обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении уголовного правонарушения.

Сейчас, напомним, в пункте 1 ч. 1 ст. 303 говорится о бездеятельности следователя, дознавателя, прокурора, которая просто заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в ЕРДР после получения заявления или сообщения об уголовном правонарушении.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.