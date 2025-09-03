Реєструвати провадження у ЄРДР пропонують лише за наявності в заяві достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про злочин

Відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань пропонують вносити лише, якщо заява містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував до прийняття в другому читанні законопроект 12439, яким, серед іншого, уточнюються підстави реєстрації в ЄРДР заяв та повідомлень. Вочевидь, для того, аби у ЄРДР не реєструвалося будь-що. Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» провела повний аналіз змін до КПК, передбачених цим законопроектом.

Отже, у статті 214 КПК, яка регулює початок досудового розслідування уточнено, що слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення, які містять достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела таких обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з ЄРДР.

Тобто, додана умова щодо наявності достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення для внесення відомостей до ЄРДР.

Встановлено, що відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, що містить достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, не допускається.

Наразі ця норма звучить так: «Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається».

До ЄРДР вносяться відомості про дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела достатніх даних про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Отже, «обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення» буде замінено поняттям «достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення».

Також статтю доповнено нормою, що під обставинами, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у цій статті слід розуміти достатню сукупність відомостей, які дають можливість слідчому, дізнавачу, прокурору зробити обґрунтований висновок про наявність у діях або бездіяльності особи суспільно небезпечного діяння, яке містить склад кримінального правопорушення, передбаченого Кримінальним кодексом.

Відомості, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого статтею 191 Кримінального кодексу, кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, вчинених службовими особами юридичної особи – суб’єкта господарювання (крім суб’єкта господарювання, у статутному капіталі якого частка державної або комунальної власності перевищує 50%), вносяться до ЄРДР керівником органу прокуратури у порядку, встановленому КПК.

Крім того, у статті 303 пропонується уточнити, що на досудовому провадженні може бути оскаржена бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про вчинене кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення, які містять достатні дані про обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Наразі, нагадаємо, у пункті 1 ч. 1 ст. 303 йдеться про бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка просто полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Автор: Наталя Мамченко

