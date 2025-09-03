Конвенцию о защите профессии адвоката отправили на утверждение в МИД

Министерство юстиции направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в МИД, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции уже направило текст перевода Конвенции о защите профессии адвоката для обработки и утверждения в Министерство иностранных дел Украины, а также выразило поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции. Об этом сообщил председатель подкомитета по вопросам политической реформы и конституционного права Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Максим Дырдин.

«После заседания Комитета ВРУ по вопросам правовой политики на прошлой неделе дело сдвинулось с места. Министр юстиции подтвердил поддержку подписания и ратификации Конвенции и обязался передать ее неофициальный перевод в МИД для утверждения.

Сегодня был телефонный разговор с Государственным секретарем МИД Украины Александром Карасевичем. Он подтвердил, что Минюст несколько дней назад направил текст перевода Конвенции для обработки и утверждения в Министерство иностранных дел Украины, а также выразил поддержку МИД относительно подписания и ратификации Конвенции.

Сейчас идет обработка перевода. Это кропотливый процесс, так как важно выверить каждое слово. Ориентировочно работа продлится несколько недель», — отметил Максим Дырдин.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», в марте 2025 года Совет Европы принял Конвенцию о защите профессии адвоката. Согласно ей, государства должны обеспечить адвокатам возможность выполнять свои профессиональные обязанности, не подвергаясь никаким физическим нападениям, угрозам, преследованиям или запугиваниям, а также никаким неправомерным препятствиям или вмешательствам. Если такие обстоятельства могут быть квалифицированы как уголовное преступление, стороны должны провести эффективное расследование. Стороны также должны обеспечить, чтобы профессиональные ассоциации могли работать как независимые, самоуправляемые органы.

Конвенция Совета Европы о защите профессии адвоката была открыта для подписания в мае этого года.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.