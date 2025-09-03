Конвенцію про захист професії адвоката відправили на затвердження до МЗС

Мінʼюст направив текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до МЗС, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Міністерство юстиції вже спрямувало текст перекладу Конвенції про захист професії адвоката для опрацювання та затвердження до Міністерства закордонних справ України, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції. Про це повідомив голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Комітету Верховної Ради з питань правової політики Максим Дирдін

«Після засідання Комітету ВРУ з питань правової політики минулого тижня справа зрушила з місця. Міністр юстиції підтвердив підтримку підписання та ратифікації Конвенції й зобов’язався передати її неофіційний переклад до МЗС для затвердження.

Сьогодні мав телефонну розмову з Державним секретарем МЗС України Олександром Карасевичем. Він підтвердив, що Мінʼюст кілька днів тому направив текст перекладу Конвенції для опрацювання та затвердження до Міністерства закордонних справ України, а також висловив підтримку МЗС щодо підписання й ратифікації Конвенції.

Наразі триває опрацювання перекладу. Це кропіткий процес, адже важливо вивірити кожне слово. Орієнтовно робота триватиме кілька тижнів», зазначив Максим Дирдін.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», у березні 2025 року Рада Європи прийняла Конвенцію про захист професії адвоката. Згідно з нею держави повинні забезпечити адвокатам можливість виконувати свої професійні обов’язки, не піддаючись ніяким фізичним нападам, загрозам, переслідуванням або залякуванням, а також ніяким неправомірним перешкодам або втручанням. Якщо такі обставини можуть бути кваліфіковані як кримінальний злочин, сторони повинні провести ефективне розслідування. Сторони також повинні забезпечити, щоб професійні асоціації могли працювати як незалежні, самоврядні органи.

Конвенцію Ради Європи про захист професії адвоката було відкрито для підписання у травні цього року.

Автор: Наталя Мамченко

