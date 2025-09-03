Рада рассмотрит законопроект об уголовном наказании гражданских лиц за публикации, оскорбляющие военных

Гражданские лица за распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащих или их родственников, смогут получить судимость – законопроект уже вызвал обсуждение того, будут ли нести ответственность граждане, которые фиксируют нарушения со стороны ТЦК.

За распространение материалов, которые оскорбляют честь военнослужащего или его родственников, предлагают наказывать «уголовным» штрафом, общественными работами или ограничением свободы до 3 лет. Соответствующий законопроект 13384-1 вскоре рассмотрит парламент — его рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Инициаторами выступила группа депутатов во главе с председателем этого комитета Сергеем Ионушасом.

Предлагается дополнить Уголовный кодекс статьей 345-2.

Среди прочего, в соответствии с ней будет наказываться штрафом от 17 000 до 68 000 гривен, или общественными работами на срок от 120 до 240 часов, или пробационным надзором на срок до 3-х лет, или ограничением свободы на срок от 1 до 3 лет:

- оскорбление чести и достоинства военнослужащего или его близких родственников в связи с осуществлением им мер по обеспечению национальной безопасности и обороны Украины, отпора и сдерживания вооруженной агрессии;

- изготовление с целью распространения и/или распространение материалов, содержащих такое оскорбление.

Таким образом, за публикацию в соцсетях и распространение подобных материалов гражданское лицо сможет получить наказание от штрафа до ограничения свободы. Военнослужащие не будут нести по этой статье наказание, так как они несут ответственность за совершение военных уголовных правонарушений, что предусмотрено отдельным разделом Уголовного кодекса.

То есть, ответственность по новой норме будет наступать именно для гражданских лиц.

Как объясняют авторы, в Уголовном кодексе уже есть статья 435-1, но сейчас ответственность по этой статье должны нести исключительно военнослужащие.

В то же время, по мнению депутатов, сфера применения положений ст. 435-1 УК «неоправданно сужена, поскольку в большинстве случаев субъектами, которые совершают оскорбление чести и достоинства, угрозу убийством, насилием или уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, являются именно гражданские лица, а не военнослужащие».

Следовательно, инициаторы законопроекта предлагают внести соответствующую новую статью, где субъектом ответственности уже будут именно гражданские.

Кроме того, если потерпевшим от предусмотренных в статье 435-1 УК сейчас определен военнослужащий, который осуществляет меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания исключительно вооруженной агрессии РФ, то в законопроекте предлагается расширить это понятие, убрав упоминание именно о РФ.

То есть, потерпевшим сможет быть любой военнослужащий, который участвует в «мерах по обеспечению национальной безопасности и обороны», что является значительно более широким понятием.

Напомним, что военнослужащие есть и в составе ТЦК, что уже вызвало вопрос, будет ли грозить наказание лицам, которые распространяют информацию о нарушениях со стороны ТЦК. Кроме того, возникает вопрос о распространении в публичной плоскости информации о других обстоятельствах, которые могут свидетельствовать о совершении административных или уголовных правонарушений военнослужащими со стороны гражданских лиц.

Автор: Наталя Мамченко

