Рада розгляне законопроект про кримінальне покарання цивільних осіб за публікації, що ображають військових

Цивільні особи за поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовців чи їх родичів, зможуть отримати судимість – законопроект вже викликав обговорення того, чи будуть нести відповідальність громадяни, які фіксують порушення з боку ТЦК.

Фото: chasdiy.org

За поширення матеріалів, які ображають честь військовослужбовця чи його родичів, пропонують карати «кримінальним» штрафом, громадськими роботами або обмеженням волі до 3 років. Відповідний законопроект 13384-1 незабаром розгляне парламент – його рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності. Ініціаторами виступила група депутатів на чолі з головою цього комітету Сергієм Іонушасом.

Пропонується доповнити Кримінальний кодекс статтею 345-2.

Серед іншого, відповідно до неї буде каратися штрафом від 17 000 грн до 68 000 грн або громадськими роботами на строк від 120 до 240 годин або пробаційним наглядом на строк до 3-х років, або обмеженням волі на строк від 1 до 3 років:

- образа честі і гідності військовослужбовця чи його близьких родичів, у зв’язку із здійсненням ним заходів із забезпечення національної безпеки і оборони України, відсічі і стримування збройної агресії

- виготовлення з метою поширення та/або поширення матеріалів, які містять таку образу.

Таким чином, за публікацію у соцмережах та поширення подібних матеріалів цивільна особа зможе отримати покарання від штрафу до обмеження волі. Військовослужбовці не будуть нести за цією статтею покарання, бо вони несуть відповідальність за вчинення військових кримінальних правопорушень, що передбачено окремим розділом Кримінального кодексу.

Тобто, відповідальність за новою нормою буде наставати саме для цивільних осіб.

Як пояснюють автори, у Кримінальному кодексі вже є стаття 435-1, але наразі відповідальність за цією статтею мають нести виключно військовослужбовці.

В той же час, на думку депутатів, сфера застосування положень ст. 435-1 КК «невиправдано звужена, оскільки в більшості випадків суб’єктами, які вчиняють образу честі і гідності, погрозу вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна військовослужбовцю, є саме цивільні особи, а не військовослужбовці».

Отже, ініціатори законопроекту пропонують внести відповідну нову статтю, де суб’єктом відповідальності вже будуть саме цивільні.

Крім того, якщо потерпілим від передбачених у статті 435-1 КК наразі визначено військовослужбовця, який здійснює заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування виключно збройної агресії РФ, то у законопроекті пропонується розширити це поняття, прибравши згадку саме про РФ.

Тобто, потерпілим зможе бути будь-який військовослужбовець, який бере участь у «заходах із забезпечення національної безпеки і оборони», що є значно ширшим поняттям.

Нагадаємо, що військовослужбовці є і у складі ТЦК, що вже викликало питання, чи буде загрожувати покарання особам, які поширюють інформацію про порушення з боку ТЦК. Крім того, виникає питання щодо поширення в публічній площині інформації про інші обставини, які можуть свідчити про вчинення адміністративних чи кримінальних правопорушень військовослужбовцями з боку цивільних громадян.

Автор: Наталя Мамченко

