Верховный Суд высказался о назначении наказания в случае совершения нового преступления во время испытательного срока

В случае совершения лицом уголовного правонарушения во время испытательного срока, наказание, от которого оно было освобождено с испытанием на основании ст. 75 УК, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию, назначенному новым приговором. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 15 июля 2025 года по делу №462/7107/24.

Обстоятельства дела

Местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 2 ст. 309 УК и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 1 год.

На основании ст. 71 УК по совокупности приговоров к назначенному по этому приговору наказанию частично присоединено неотбытое наказание по предыдущему приговору от 3.06.2024 и назначено окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 1 месяц.

Апелляционный суд изменил этот приговор в части назначенного наказания, постановив предыдущий приговор от 3.06.2024 исполнять самостоятельно, и назначил обвиняемому наказание в виде штрафа в размере 2000 НМДГ, что составляет 34 000 грн.

В кассационной жалобе прокурор отметил, что при назначении наказания осужденному апелляционный суд не учел, что обвиняемый повторно осужден за уголовное правонарушение, предусмотренное ст. 309 УК, а также факт его совершения в период испытательного срока по предыдущему приговору. Утверждает, что апелляционный суд не соблюдал требования ч. 3 ст. 78 УК и ч. 1 ст. 71 УК. Отмечает, что назначение осужденному штрафа является более мягким, чем наказание, назначенное по предыдущему приговору, и не окажет должного влияния на осужденного.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд отменил постановление апелляционного суда и назначил новое рассмотрение в суде апелляционной инстанции.

В обоснование своей позиции КУС ВС указал, что неоднократно подчеркивал в постановлениях, что в случае осуждения лица за уголовное правонарушение, совершенное в период испытательного срока по предыдущему приговору, определенным в порядке статей 75, 79, 104 УК, и назначении наказания, которое согласно ч. 3 ст. 72 УК по совокупности приговоров сложению с другими видами наказаний не подлежит, суд, несмотря на это, должен применить требования ст. 71 УК и определить по совокупности приговоров такое окончательное наказание, которое должно быть больше как от наказания, назначенного за новое уголовное правонарушение, так и от неотбытой части наказания по предыдущему приговору.

В таком случае суд определяет окончательное наказание в виде совокупности неотбытой части наказания по предыдущему приговору и наказания по новому приговору и принимает решение об их самостоятельном исполнении.

Кроме этого, кассационным судом сформирована устойчивая практика о том, что в случае совершения лицом уголовного правонарушения во время испытательного срока, наказание, от которого оно было освобождено с испытанием, считается неотбытой частью наказания и становится реальным, которое должно присоединяться к наказанию по новому приговору.

То есть освобождение от наказания с испытанием не считается неотъемлемой частью наказания, назначенного предыдущим приговором, а лишь способом исполнения такого наказания, который меняется на реальное отбывание наказания в случае совершения нового уголовного правонарушения во время испытательного срока.

В этом производстве апелляционный суд не учел вышеупомянутой позиции.

По предыдущему приговору местного суда от 3.06.2024 обвиняемый признан виновным и осужден по ч. 1 ст. 309 УК к наказанию в виде ограничения свободы на срок 1 год и на основании ст. 75 УК освобожден от отбывания наказания с испытанием с испытательным сроком 1 год. 8.08.2024, то есть в период испытательного срока, обвиняемый совершил новое уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК, за которое он был осужден оспариваемым приговором от 19.09.2024.

Несмотря на то, что уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 309 УК, обвиняемый совершил в период испытательного срока по предыдущему приговору, апелляционный суд, изменяя указанный выше приговор в части назначенного наказания, назначил последнему наказание за это уголовное правонарушение в виде штрафа в размере 2 000 НМДГ, что составляет 34 000 грн, и постановил, что предыдущий приговор местного суда от 3.06.2024 подлежит самостоятельному исполнению, чем неправильно применил уголовный закон.

