ЕСПЧ принял запрос Верховного Суда о праве монахини пользоваться кельей монастыря, которую она покинула вследствие конфликта

16:25, 23 сентября 2025
Большая Палата Верховного Суда запросила у ЕСПЧ, распространяется ли юрисдикция национального суда на споры о праве бывшей монахини на пользование помещениями монастыря, которое прекращено вследствие оставления монахиней спорного помещения из-за конфликта и разногласий во взглядах с руководителями религиозной организации.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по запросу Большой Палаты Верховного Суда рассмотрит вопрос о правах монахини на пользование кельей. Таким образом, ЕСПЧ принял первый запрос Верховного Суда в порядке Протокола №16 к Конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Запрос направлен Большой Палатой Верховного Суда в рамках дела №607/15144/20.

Суть спора заключается в определении права бывшей монахини на пользование кельей в помещении монастыря, где она была зарегистрирована с согласия Религиозной организации «Спасо-Преображенский монастырь Украинской Греко-Католической церкви» как собственника жилого помещения и длительное время проживала.

Истица указала, что не может попасть в помещение из-за замены замков и действий представителей монастыря, тогда как другого жилья у нее нет. Религиозная организация просила признать, что истица утратила право пользования указанным помещением, ссылаясь на прекращение ее монашеского статуса и канонические нормы.

Запрос Верховного Суда в ЕСПЧ поднимает вопрос о праве проживания в монастыре лица, которое ранее принадлежало к религиозному ордену, и о том, должен ли такой спор решаться национальными судами.

Большая Палата Верховного Суда в рамках запроса на основании Протокола №16 к Конвенции сформулировала вопросы: — являются ли помещения культовых сооружений — монастырей (кельи) жильем в понимании ст. 8 Конвенции; — распространяется ли юрисдикция национального суда на споры о праве бывшей монахини на пользование помещениями монастыря, которое возникло на основании устного договора с монастырем, обусловленного целью его функционирования и принятия в монахини монастыря, а прекращено вследствие оставления монахиней спорного помещения из-за конфликта и разногласий во взглядах с руководителями религиозной организации.

15 сентября коллегия Большой палаты ЕСПЧ решила принять запрос к рассмотрению. На этом этапе коллегия решала как таковой только вопрос о приемлемости запроса. Председатель ЕСПЧ пригласил стороны дела на национальном уровне предоставить письменные комментарии до 31 октября 2025 года.

Консультативное заключение будет предоставлено Большой палатой ЕСПЧ в составе 17 судей.

Автор: Наталя Мамченко

ЕСПЧ принял запрос Верховного Суда о праве монахини пользоваться кельей монастыря, которую она покинула вследствие конфликта

