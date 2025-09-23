ЄСПЛ прийняв запит Верховного Суду щодо права монахині користуватися келією монастиря, яку вона залишила внаслідок конфлікту

Велика Палата Верховного Суду запитала у ЄСПЛ, чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) на запит Великої Палати Верховного Суду розгляне питання щодо прав монахині на користування келією. Так, ЄСПЛ прийняв перший запит Верховного Суду в порядку Протоколу №16 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Запит направлено Великою Палатою Верховного Суду в межах справи №607/15144/20.

Суть спору полягає у визначенні права колишньої монахині на користування келією у приміщенні монастиря, де вона була зареєстрована за згодою Релігійної організації «Спасо-Преображенський монастир Української Греко-Католицької церкви» як власника житлового приміщення, і тривалий час проживала.

Позивачка зазначила, що не може потрапити до приміщення через заміну замків і дії представників монастиря, тоді як іншого житла не має. Релігійна організація просила визнати, що позивачка втратила право користування вказаним приміщенням, посилаючись на припинення її чернечого статусу та канонічні норми.

Запит Верховного Суду до ЄСПЛ порушує питання щодо права проживання в монастирі особи, яка раніше належала до релігійного ордену, і стосовно того, чи має такий спір вирішуватися національними судами.

Велика Палата Верховного Суду в межах запиту на підставі Протоколу №16 до Конвенції сформулювала питання:

– чи є приміщення культових споруд – монастирів (келії) житлом у розумінні ст. 8 Конвенції;

– чи поширюється юрисдикція національного суду на спори щодо права колишньої монахині на користування приміщеннями монастиря, яке виникло на підставі усного договору з монастирем, обумовленого метою його функціонування та прийняття в монахині монастиря, а припинено внаслідок залишення монахинею спірного приміщення через конфлікт і розбіжності в поглядах з очільниками релігійної організації.

15 вересня колегія Великої палати ЄСПЛ вирішила прийняти запит до розгляду. На цьому етапі колегія вирішувала як таке лише питання про прийнятність запиту. Голова ЄСПЛ запросив сторони справи на національному рівні надати письмові коментарі до 31 жовтня 2025 року.

Консультативний висновок буде надано Великою палатою ЄСПЛ у складі 17 суддів.

Автор: Наталя Мамченко

