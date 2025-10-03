Верховный Суд высказался о допустимости доказательств, полученных по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства

В кассационной жалобе защитник указывал, что материалы гражданского дела о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства являются недопустимым доказательством, так как фактически такое доказательство было получено детективами НАБУ до внесения сведений в ЕРДР.

Доказательства, а именно приложения к гражданскому иску прокурора САП, полученные из материалов гражданского дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства в ходе досудебного расследования (то есть, после внесения сведений в ЕРДР) на основании определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, которым суды предыдущих инстанций дали надлежащую оценку об их допустимости, не являются теми доказательствами, которые получены непосредственно от ответчика в исковом производстве по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства. Получение таких доказательств не противоречит положениям ч. 1 ст. 88-1 УПК. На это указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 21 августа 2025 года по делу №991/503/23.

Позиции судов

Суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 366-2 УК. В кассационной жалобе защитник указывает, что материалы гражданского дела о признании необоснованными активов и взыскании их в доход государства являются недопустимым доказательством, так как фактически такое доказательство было получено детективами НАБУ до внесения сведений в ЕРДР, а также с нарушением положений ст. 88-1 УПК.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил без изменения решения судов предыдущих инстанций. В обоснование позиции КУС ВС указал, что в соответствии с ч. 1 ст. 88-1 УПК доказательства, полученные от ответчика в исковом производстве по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, не могут быть использованы для подтверждения виновности подозреваемого, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений.

Как видно из приговора суда первой инстанции, который отметил, что исследованные в ходе судебного разбирательства материалы являются приложениями к гражданскому иску, то есть не являются доказательствами, полученными от ответчика в исковом производстве по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства.

Вместе с тем, суд заметил, что доступ к приведенным материалам гражданского дела детектив получил в порядке, определенном уголовным процессуальным законом.

Суд апелляционной инстанции, проверяя приговор в порядке апелляционной процедуры, согласился с приведенными выводами суда первой инстанции. В то же время, опровергая доводы апелляционной жалобы защитника в этой части, он указал, что материалы судебного дела, содержащие копию искового заявления государства в лице САП к обвиняемому о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства и приложения к ней, орган досудебного расследования получил в порядке временного доступа к вещам и документам на основании определения следственного судьи ВАКС, а потому эти документы не являются доказательствами, полученными непосредственно от ответчика в исковом производстве по делам о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, и не противоречат положениям ч. 1 ст. 88-1 УПК.

При этом суд апелляционной инстанции заметил, что основанием для внесения сведений в ЕРДР и открытия уголовного производства была именно служебная записка детектива НАБУ, в которой указаны адреса объектов недвижимости со ссылкой на решение ВАКС о признании активов необоснованными, а не позиция стороны ответчика в приведенном гражданском деле, к тому же само решение, вынесенное в порядке гражданского судопроизводства, не было положено в основу приговора вследствие разных критериев доказывания, предусмотренных УПК и Гражданским процессуальным кодексом Украины.

Следовательно, поскольку доказательства, полученные из материалов гражданского дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, являются приложениями к гражданскому иску и не относятся к доказательствам ответчика в исковом производстве, доступ к этим материалам детектив НАБУ получил на основании определения следственного судьи в порядке главы 15 УПК именно в ходе досудебного расследования (то есть, после внесения сведений в ЕРДР) и суды предыдущих инстанций дали надлежащую оценку доводам стороны защиты о недопустимости таких доказательств, то, по мнению коллегии судей КУС, отсутствуют основания для удовлетворения кассационной жалобы защитника в этой части.

Автор: Наталя Мамченко

