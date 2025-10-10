Кабмин внес в Раду законопроект об обмене данными между ЭСОЗ, где фиксируются данные о здоровье, системами МВД и базой пересечения границы

Такое взаимодействие позволит более точно проверять документы, налоговые номера и другие сведения, заявили в правительстве.

Правительство зарегистрировало ранее анонсированный законопроект 14100 о верификации данных в сфере здравоохранения.

Он предусматривает упрощение процесса автоматического обмена данными о гражданах из Электронной системы здравоохранения (ЭСОЗ) и другими реестрами и системами.

Как отметили в правительстве, он направлен на «повышение достоверности данных». Документ расширяет перечень государственных систем и реестров для взаимодействия с ЭСОЗ.

В частности, речь идет об интеграции ЭСОЗ с системой, обеспечивающей контроль лиц и транспортных средств, пересекающих государственную границу, а также с единой информационной системой Министерства внутренних дел (МВД).

«Такое взаимодействие позволит более точно проверять документы, налоговые номера и другие сведения. В результате удастся уменьшить количество ошибок в данных, повысить качество услуг и минимизировать риски злоупотреблений», — отмечали ранее в Кабмине.

Законопроект также предусматривает передачу сведений о фармацевтических работниках из ЭСОЗ в орган, ответственный за контроль качества и безопасности лекарственных средств. Это позволит усилить контроль за соблюдением лицензионных требований в фармацевтической сфере.

Так, предлагается внести изменения в статью 24-2 Закона «Основы законодательства о здравоохранении» в части расширения перечня информационных систем для взаимодействия с ЭСОЗ и в Закон «О Едином государственном демографическом реестре» в части дополнения новым пунктом об обмене информацией о налоговом номере лица из Демографического реестра с целью осуществления верификации данных.

Предусмотрено, что электронное информационное взаимодействие между Электронной системой здравоохранения и Демографическим реестром, единой информационной системой Министерства внутренних дел, Государственным реестром актов гражданского состояния граждан, Государственным реестром физических лиц — налогоплательщиков, Единым государственным реестром призывников, военнообязанных и резервистов (Реестром «Оберег») осуществляется в установленном законодательством порядке с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных ресурсов.

Как отметили в правительстве, с целью взаимодействия ЭСОЗ и интегрированной межведомственной информационно-коммуникационной системой по контролю лиц, транспортных средств и грузов, которые пересекают государственную границу, и единой информационной системой МВД, для осуществления верификации данных о лицах, пересекающих границу, возникла необходимость внесения предлагаемых изменений.

Также предлагается внести изменения в статью 17 Закона «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование», направленные на расширение возможностей использования информации из Государственного реестра застрахованных лиц. Предусматривается разрешить применять эти данные не только для традиционных задач социального страхования и социальной защиты, но и для проверки достоверности информации и документов, которые вносятся в электронную систему здравоохранения, что позволит подтверждать правильность персональных данных пациентов и медицинских работников, проверять документы, которые становятся основанием для оплаты медицинских услуг, лекарственных средств и изделий по программе медицинских гарантий, обеспечивать прозрачное и целевое использование бюджетных средств.

Напомним, через Электронную систему здравоохранения для пациентов формируются цифровые медзаключения, выписываются электронные рецепты и направления, планы лечения и т.п.

Летом 2025 года Верховная Рада приняла в целом законопроект 12066, который позволяет осуществлять обмен между Электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) и реестром военнообязанных «Оберег».

Кроме того, Верховная Рада 18 сентября приняла в целом как закон законопроект Кабмина 11377 о Единой информационной системе социальной сферы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в этой информационной системе фактически будет формироваться полная картина о гражданах, ведь данные будут собираться из разных реестров, от информации о ситуации с воинским учетом человека и пересечением им границы – до уплаты им налогов и наличия у него авто, квартир, земли, открытых исполнительных производств и т.п.

Единая информационная система социальной сферы будет осуществлять электронный информационный обмен данными в онлайн-режиме с рядом реестров, в частности, это Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов («Оберег») и Электронная система здравоохранения (ЭСОЗ).

Также напомним, что Кабмин принял постановление об автоматической постановке на учет мужчин 25-60 лет без ТЦК и ВВК. Речь идет об изменениях в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденные постановлением Кабмина от 25 сентября 2025 года №1203.

Судя по анализу этих изменений, который провела «Судебно-юридическая газета», данные о месте проживания для автоматической постановки на учет без ТЦК взяли из Демографического реестра и ведомственной информационной системы ГМС.

Автор: Наталя Мамченко

