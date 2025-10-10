Кабмін вніс до Ради законопроект про обмін даними між ЕСОЗ, де фіксуються дані про здоров’я, системами МВС і базою перетину кордону

Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості, заявили в уряді.

Уряд зареєстрував раніше анонсований законопроект 14100 щодо верифікації даних у сфері охорони здоров’я.

Він передбачає спрощення процесу автоматичного обміну даними про громадян з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) та іншими реєстрами і системами.

Як зазначили в уряді, він спрямований на «підвищення достовірності даних». Документ розширює перелік державних систем і реєстрів для взаємодії з ЕСОЗ.

Зокрема, йдеться про інтеграцію ЕСОЗ з системою, що забезпечує контроль осіб і транспортних засобів, які перетинають державний кордон, а також з єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ.

«Така взаємодія дозволить більш точно перевіряти документи, податкові номери та інші відомості. У результаті вдасться зменшити кількість помилок у даних, підвищити якість послуг та мінімізувати ризики зловживань», зауважили раніше в Кабміні.

Законопроект також передбачає передачу відомостей про фармацевтичних працівників з ЕСОЗ до органу, відповідального за контроль якості та безпеки лікарських засобів. Це дозволить посилити контроль за дотриманням ліцензійних вимог у фармацевтичній сфері.

Так, пропонується внести зміни до статті 24-2 Закону «Основи законодавства про охорону здоров’я» в частині розширення переліку інформаційних систем для взаємодії з ЕСОЗ та у Закон «Про Єдиний державний демографічний реєстр» в частині доповнення новим пунктом щодо обміну інформації про податковий номер особи з Демографічного реєстру з метою здійснення верифікації даних.

Передбачено, що електронна інформаційна взаємодія між електронною системою охорони здоров’я та Демографічним реєстром, єдиною інформаційною системою Міністерства внутрішніх справ, Державним реєстром актів цивільного стану громадян, Державним реєстром фізичних осіб — платників податків, Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів (Реєстром «Оберіг») здійснюється у встановленому законодавством порядку з використанням системи електронної взаємодії державних електронних ресурсів.

Як зазначили в уряді, з метою взаємодії ЕСОЗ та інтегрованою міжвідомчою інформаційно-комунікаційною системою щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон та єдиною інформаційною системою МВС, за для здійснення верифікації даних про осіб, які перетинають кордон, виникла необхідність внесення пропонованих змін.

Також пропонується внести зміни у статтю 17 Закону «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», спрямовані на розширення можливостей використання інформації з Державного реєстру застрахованих осіб. Передбачається дозволити застосовувати ці дані не лише для традиційних завдань соціального страхування та соціального захисту, а й для перевірки достовірності інформації та документів, що вносяться до електронної системи охорони здоровʼя, що дасть змогу підтверджувати правильність персональних даних пацієнтів та медичних працівників, перевіряти документи, які стають підставою для оплати медичних послуг, лікарських засобів та виробів за програмою медичних гарантій, забезпечувати прозоре та цільове використання бюджетних коштів.

Нагадаємо, через Електронну систему охорони здоров’я для пацієнтів формуються цифрові медвисновки, виписуються електронні рецепти та направлення, плани лікування тощо.

Влітку 2025 року Верховна Рада прийняла в цілому законопроекту 12066, який дозволяє здійснювати обмін між Електронною системою охорони здоров’я (ЕСОЗ) і реєстром військовозобов’язаних «Оберіг».

Крім того, Верховна Рада 18 вересня прийняла в цілому як закон законопроект Кабміну 11377 про Єдину інформаційну систему соціальної сфери.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у цій інформаційній системі фактично буде формуватися повна картина про громадян, адже дані будуть збиратися з різних реєстрів, від інформації про ситуацію з військовим обліком людини і перетином нею кордону – до сплати нею податків і наявності у неї авто, квартир, землі, відкритих виконавчих проваджень тощо.

Єдина інформаційна система соціальної сфери буде здійснювати електронний інформаційний обмін даними в онлайн-режимі з низкою реєстрів, зокрема, це Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов’язаних та резервістів («Оберіг») та Електронна система охорони здоров’я (ЕСОЗ).

Також нагадаємо, що Кабмін прийняв постанову про автоматичну постановку на облік чоловіків 25-60 років без ТЦК і ВЛК. Йдеться про зміни до Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджені постановою Кабміну від 25 вересня 2025 року №1203.

Судячи з аналізу цих змін, який провела «Судово-юридична газета», дані про місце проживання для автоматичної постановки на облік без ТЦК взяли з Демографічного реєстру і відомчої інформаційної системи ДМС.

Автор: Наталя Мамченко

