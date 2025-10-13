Практика судов
ГЭСС будет рассматривать факты использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» – Кабмин внес изменения в положение

09:05, 13 октября 2025
Также правительство предусмотрело порядок обжалования актов ГЭСС.
Кабмин постановлением №1279 внес изменения в Положение о Государственной службе Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС).

В частности, правительство предусмотрело, что ГЭСС также:

  • проводит исследования по вопросу наличия признаков аффилированности религиозной организации, действующей в Украине, с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена в соответствии со статьей 3 Закона «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций»;
  • рассматривает вопрос о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира»;
  • выносит обязательные к исполнению предписания об устранении нарушений законодательства о свободе совести и религиозных организациях;
  • предоставляет индивидуальное согласование на отношения и/или связи, и/или коммуникации с иностранной религиозной организацией, деятельность которой в Украине запрещена;
  • изучает и анализирует проблемы развития коренных народов Украины и национальных меньшинств (сообществ) Украины, а также общественные процессы в сфере религии;
  • обеспечивает религиоведческую экспертизу с участием представителей религиозных организаций и соответствующих специалистов, может назначать ее и т. д.

Кроме того, ГЭСС проводит с участием представителей общественных объединений национальных меньшинств (сообществ) Украины консультации по обеспечению реализации прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам (сообществам) Украины.

Предусмотрено, что приказы ГЭСС, которые являются административными актами, издаются, вступают в силу, исполняются, прекращают действие и обжалуются в порядке, определенном Законом «Об административной процедуре».

Напомним, в мае Кабмин принял постановление №541 о Порядке рассмотрения вопроса о подтверждении фактов использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира». Также был утвержден перечень признаков пропаганды идеологии «русского мира». В частности, согласно приложению к Порядку, утвержденному постановлением Кабинета Министров от 9 мая 2025 г. №541, к таким признакам относятся:

  • Обоснование необходимости восстановления евразийского имперского пространства, в котором нет места для независимой Украины, под эгидой РФ.
  • Представление так называемой «специальной военной операции» как «священной войны», «противостояния бездуховному, безбожному Западу».
  • Обоснование территориальных претензий и российской военной агрессии, уничтожения суверенитета и территориальной целостности Украины со ссылкой на общую историю, религиозные традиции, языковое родство, историческую память.
  • Отрицание существования украинской нации, украинской государственности, права Украины на государственный суверенитет с использованием идей «триединой Руси», «триединства русского народа».
  • Оправдание экспансии Московского патриархата на территории Украины с помощью аргументов об уникальности российского исторического пути, российской духовности, особой святости, «вселенскости» русского православия, извечной борьбы России с Западом.
  • Оправдание подавления церковной жизни в Украине, ее национально-исторических религиозных традиций.
  • Отрицание права украинских церквей на автокефалию.
  • Распространение идеи о том, что любое национальное самосознание украинцев и белорусов угрожает «триединому русскому народу», уменьшает его популяцию, а потому должно жестоко подавляться, в том числе с применением вооруженных сил.
  • Обоснование российского мессианства и цивилизаторско-просветительской исторической роли России в процессе становления и развития Украинского государства.
  • Оправдание преступлений российских военных, совершенных на территории Украины, как устраняющих препятствия для осуществления особой российской миссии в мире.
  • Распространение и разъяснение идей необходимости собирания «русских земель», не имеющих четко очерченных границ и охватывающих все территории, на которых проживают носители русского языка или православные верующие.
  • Обоснование устранения препятствий, в частности военным путем, для воссоединения «разделенного русского народа».

В примечании к перечню указывается, что не считается пропагандой идеологии «русского мира» использование соответствующих идей в научных, исследовательских, образовательных, аналитических целях, если такие действия не имеют целью распространение или поддержку соответствующих идей.

Автор: Наталя Мамченко

ГЭСС будет рассматривать факты использования религиозной организации для пропаганды идеологии «русского мира» – Кабмин внес изменения в положение

