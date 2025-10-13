Государство задолжало сотрудникам Службы судебной охраны выплаты по более чем 4200 делам

В пользу сотрудников Службы судебной охраны вынесено более 4200 судебных решений о выплате дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168.

фото: Служба судебной охраны

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба судебной охраны обновила информацию о решениях судов по удовлетворению исков сотрудников Службы, в том числе о выплате им дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабмина от 28.02.2022 № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

Так, в настоящее время насчитывается 4211 судебных решений в пользу сотрудников Службы судебной охраны. Соответствующий единый учет ведется для оценки потребности в средствах на исполнение решений судов.

Напомним, что ВСП в ежегодном докладе за 2024 год указал на отсутствие дополнительных ассигнований для выплаты сотрудникам ССО дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабмина №168. В 2024 году задолженность по выплатам дополнительного вознаграждения сотрудникам ССО составляла более 1,5 миллиарда гривен. Как отмечала ВСП, эта проблема требует решения на общегосударственном уровне.

По данным ГСА, законопроектом 14000 о Государственном бюджете на 2026 год по бюджетной программе «Исполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия» предусмотрены расходы в сумме 10 млн грн, что обеспечивает потребность на уровне 0,4%.

Дефицит по данному направлению использования средств составляет 2,3 миллиарда грн.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность невыплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны по постановлению Кабмина №168.

Напомним, 28 февраля 2022 года Кабинет министров принял постановление №168, согласно которому военнослужащим ВСУ, НГУ, ГУР МО, СБУ, полицейским, сотрудникам Службы судебной охраны и т.д. на период действия военного положения выплачивалось дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен. Выплата дополнительного вознаграждения осуществлялась на основании приказов командиров (начальников).

Однако проблема заключалась в том, что выплата дополнительного вознаграждения не была профинансирована для ГСА и Службы судебной охраны. В итоге, указанное дополнительное вознаграждение сотрудникам ССО фактически не выплачивалось.

7 июля 2022 года Кабинет министров внес изменения в постановление №168. Согласно новой редакции постановления, в частности, порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения определялись уже руководителями соответствующих министерств и государственных органов.

31 октября 2022 года ГСА утвердила Порядок и условия выплаты сотрудникам Службы судебной охраны дополнительного вознаграждения на период действия военного положения (приказ № 396).

Следовательно, дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен стало выплачиваться только тем сотрудникам ССО, которые проходили службу в районах боевых действий. Соответственно по 10 тыс. гривен должны были получать другие работники ССО. Основаниями для указанных выплат стали приказы Службы судебной охраны или территориальных управлений ССО.

В итоге, сотрудники ССО начали массово обращаться в суды с исками, пытаясь добиться выплаты установленных ранее выплат.

По данным ГСА, в 2022 году в Службе судебной охраны работало около 4,8 тыс. сотрудников. Впрочем, по состоянию на 1 января 2025 года фактическая численность работников ССО составляла уже 3665 сотрудников. Значительный отток кадров вызывает дополнительную нагрузку на сотрудников, которые несут службу, не способствует полноценному выполнению задач Службы судебной охраны.

В проекте бюджета-2026 на ССО сейчас предусмотрено около 1 млрд грн, при потребности – 1,4 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.