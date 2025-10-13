Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Государство задолжало сотрудникам Службы судебной охраны выплаты по более чем 4200 делам

15:48, 13 октября 2025
В пользу сотрудников Службы судебной охраны вынесено более 4200 судебных решений о выплате дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168.
Государство задолжало сотрудникам Службы судебной охраны выплаты по более чем 4200 делам
фото: Служба судебной охраны
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Служба судебной охраны обновила информацию о решениях судов по удовлетворению исков сотрудников Службы, в том числе о выплате им дополнительного вознаграждения в соответствии с постановлением Кабмина от 28.02.2022 № 168 «Вопросы некоторых выплат военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава, полицейским и их семьям во время действия военного положения».

Так, в настоящее время насчитывается 4211 судебных решений в пользу сотрудников Службы судебной охраны. Соответствующий единый учет ведется для оценки потребности в средствах на исполнение решений судов.

Напомним, что ВСП в ежегодном докладе за 2024 год указал на отсутствие дополнительных ассигнований для выплаты сотрудникам ССО дополнительного вознаграждения, предусмотренного постановлением Кабмина №168. В 2024 году задолженность по выплатам дополнительного вознаграждения сотрудникам ССО составляла более 1,5 миллиарда гривен. Как отмечала ВСП, эта проблема требует решения на общегосударственном уровне.

По данным ГСА, законопроектом 14000 о Государственном бюджете на 2026 год по бюджетной программе «Исполнение решений судов в пользу судей, работников аппаратов судов и работников органов и учреждений системы правосудия» предусмотрены расходы в сумме 10 млн грн, что обеспечивает потребность на уровне 0,4%.

Дефицит по данному направлению использования средств составляет 2,3 миллиарда грн.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», Большая Палата Верховного Суда подтвердила противоправность невыплаты дополнительного вознаграждения сотрудникам Службы судебной охраны по постановлению Кабмина №168.

Напомним, 28 февраля 2022 года Кабинет министров принял постановление №168, согласно которому военнослужащим ВСУ, НГУ, ГУР МО, СБУ, полицейским, сотрудникам Службы судебной охраны и т.д. на период действия военного положения выплачивалось дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен. Выплата дополнительного вознаграждения осуществлялась на основании приказов командиров (начальников).

Однако проблема заключалась в том, что выплата дополнительного вознаграждения не была профинансирована для ГСА и Службы судебной охраны. В итоге, указанное дополнительное вознаграждение сотрудникам ССО фактически не выплачивалось.

7 июля 2022 года Кабинет министров внес изменения в постановление №168. Согласно новой редакции постановления, в частности, порядок и условия выплаты дополнительного вознаграждения определялись уже руководителями соответствующих министерств и государственных органов.

31 октября 2022 года ГСА утвердила Порядок и условия выплаты сотрудникам Службы судебной охраны дополнительного вознаграждения на период действия военного положения (приказ № 396).

Следовательно, дополнительное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен стало выплачиваться только тем сотрудникам ССО, которые проходили службу в районах боевых действий. Соответственно по 10 тыс. гривен должны были получать другие работники ССО. Основаниями для указанных выплат стали приказы Службы судебной охраны или территориальных управлений ССО.

В итоге, сотрудники ССО начали массово обращаться в суды с исками, пытаясь добиться выплаты установленных ранее выплат.

По данным ГСА, в 2022 году в Службе судебной охраны работало около 4,8 тыс. сотрудников. Впрочем, по состоянию на 1 января 2025 года фактическая численность работников ССО составляла уже 3665 сотрудников. Значительный отток кадров вызывает дополнительную нагрузку на сотрудников, которые несут службу, не способствует полноценному выполнению задач Службы судебной охраны.

В проекте бюджета-2026 на ССО сейчас предусмотрено около 1 млрд грн, при потребности – 1,4 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Служба судебной охраны

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
За особо тяжкие преступления против детей – только пожизненное лишение свободы: Генпрокурор Руслан Кравченко инициировал изменения в УК перед комитетом

Генпрокурор Руслан Кравченко обратился к правоохранительному комитету с инициативой внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы за убийство или насилие по отношению к ребенку преступник мог получить только пожизненное лишение свободы – без альтернативы наказания.

Государство задолжало сотрудникам Службы судебной охраны выплаты по более чем 4200 делам

В пользу сотрудников Службы судебной охраны вынесено более 4200 судебных решений о выплате дополнительного вознаграждения по постановлению Кабмина №168.

Китайские рынки продемонстрировали устойчивость на фоне угроз Трампа, поскольку инвесторы ожидают сделку – Bloomberg

Инвесторы рассматривают возобновление напряженности между США и Китаем как стратегическую позицию обеих сторон, направленную на получение рычагов давления в преддверии возможного соглашения.

Конституционный Суд остается без двух судей по квоте Верховной Рады – почему так произошло и что дальше

Парламент не смог назначить судей КСУ по своей квоте, однако, похоже, что другого выбора у народных депутатов не было.

Долг Пенсионного фонда перед спецпенсионерами-чиновниками составляет более 80 млрд грн – Гетманцев

Даниил Гетманцев заявил, что искусственные ограничения законом о бюджете сейчас обходятся государству дороже, потому что прокуроры, судьи или правоохранители впоследствии через суды отменяют такие ограничения и отсуживают всю недоначисленную сумму плюс штрафные санкции и судебные издержки.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Євген Кравченко
    Євген Кравченко
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Олег Кривенда
    Олег Кривенда
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Валентина Падій
    Валентина Падій
    суддя Чернігівського окружного адміністративного суду