Держава заборгувала співробітникам Служби судової охорони виплати у більш, ніж 4200 справах

15:48, 13 жовтня 2025
На користь співробітників Служби судової охорони винесено більше 4200 судових рішень щодо виплати додаткової винагороди за постановою Кабміну №168.
фото: Служба судової охорони
Служба судової охорони оновила інформацію про рішення судів щодо задоволення позовів співробітників Служби, у тому числі з виплати їм додаткової винагороди відповідно до постанови Кабміну від 28.02.2022 № 168 «Питання деяких виплат військовослужбовцям, особам рядового і начальницького складу, поліцейським та їх сім’ям під час дії воєнного стану».

Так, наразі налічується 4211 судових рішень на користь співробітників Служби судової охорони. Відповідний єдиний облік ведеться задля оцінки потреби в коштах на виконання рішень судів

Нагадаємо, що ВРП у щорічній доповіді за 2024 рік вказала про відсутність додаткових асигнувань для виплати співробітникам ССО додаткової винагороди, передбаченої постановою Кабміну №168. У 2024 році заборгованість по виплатах додаткової винагороди співробітникам ССО становила понад 1,5 мільярди гривень. Як зазначала ВРП, ця проблема потребує вирішення на загальнодержавному рівні.

За даними ДСА, законопроектом 14000 про Державний бюджет на 2026 рік за бюджетною програмою «Виконання рішень судів на користь суддів, працівників апаратів судів та працівників органів і установ системи правосуддя» передбачено видатки у сумі 10 млн грн, що забезпечує потребу на рівні 0,4 %.

Дефіцит за даним напрямом використання коштів становить 2,3 мільярди грн.

Як раніше повідомляла «Судово-юридична газета», Велика Палата Верховного Суду підтвердила протиправність несплати додаткової винагороди співробітникам Служби судової охорони за постановою Кабміну №168.

Нагадаємо, 28 лютого 2022 року Кабінет міністрів прийняв постанову №168, згідно з якою військовослужбовцям ЗСУ, НГУ, ГУР МО, СБУ, поліцейським, співробітникам Служби судової охорони тощо на період дії воєнного стану виплачувалась додаткова щомісячна винагорода в розмірі 30 тис. гривень. Виплата додаткової винагороди здійснювалася на підставі наказів командирів (начальників).

Однак проблема полягала у тому, що виплата додаткової винагороди не була профінансована для ДСА та Служби судової охорони. У підсумку, зазначена додаткова винагорода співробітникам ССО фактично не сплачувалась.  

7 липня 2022 року Кабінет міністрів вніс зміни у постанову №168. Згідно з новою редакцією постанови, зокрема, порядок і умови виплати додаткової винагороди визначались вже керівниками відповідних міністерств та державних органів. 31 жовтня 2022 року ДСА затвердила Порядок і умови виплати співробітникам Служби судової охорони додаткової винагороди на період дії воєнного стану (наказ № 396).

Відтак, додаткова винагорода в розмірі 30 тисяч гривень стала виплачуватись лише тим співробітниками ССО, які проходили службу в районах бойових дій. Відповідно по 10 тис. гривень мали отримувати інші працівники ССО. Підставами для зазначених виплат стали накази Служби судової охорони або територіальних управлінь ССО. 

У підсумку, співробітники ССО почали масово звертатись в суди з позовами, намагаючись добитись виплати встановлених раніше виплат.

За даними ДСА, в 2022 році в Службі судової охорони працювало близько 4,8 тис. співробітників. Втім, станом на 1 січня 2025 року фактична чисельність працівників ССО становила вже 3665 співробітників. Значний відтік кадрів спричиняє додаткове навантаження на співробітників, які несуть службу, не сприяє повноцінному виконанню завдань Служби судової охорони.

В проекті бюджету-2026 на ССО наразі передбачено близько 1 млрд грн, при потребі – 1,4 млрд грн.

Автор: Наталя Мамченко

Служба судової охорони

