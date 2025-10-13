В Украине могут полностью запретить никотиновые подушечки и саше – законопроект

Михаил Радуцкий вместе с коллегами внес законопроект о запрете оптовой и розничной торговли и импорта для реализации в Украине никотиновых изделий для орального применения – в частности никотиновых подушечек и саше.

Группа народных депутатов, среди которых Михаил Радуцкий, Лада Булах, Марьяна Безуглая и другие, зарегистрировала законопроект 14110, которым предлагается полностью запретить производство (кроме производства для экспорта), оптовую и розничную торговлю, а также импорт для реализации на территории Украины никотиновых изделий для орального применения.

Под никотиновыми изделиями для орального применения будут пониматься никотиновые изделия, в частности в форме саше, пакетиков или подушечек, предназначенные для потребления или использования никотина орально, без сгорания или вдыхания, и которые не являются лекарственными средствами.

Как отмечают авторы, целью законопроекта является защита населения Украины, прежде всего детей и молодежи, от вредного воздействия никотина и предотвращение распространения никотиновой зависимости.

Так, содержание никотина в никотиновых изделиях для орального применения, которые сейчас представлены на рынке, может в десятки раз превышать его количество в сигарете — от 3 до 50 мг/г, а в отдельных случаях до 120 мг/г на одно изделие, что влечет быстрое формирование зависимости и повышает риск острого отравления с симптомами рвоты, головокружения, тахикардии, судорог и потери сознания.

