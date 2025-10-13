В Україні можуть повністю заборонити нікотинові подушечки та саше – законопроект

Михайло Радуцький разом з колегами вніс законопроект про заборону оптової і роздрібної торгівлі та імпорту для реалізації в України нікотинових виробів для орального застосування – зокрема нікотинових подушечок та саше.

Група народних депутатів, серед яких Михайло Радуцький, Лада Булах, Мар’яна Безугла та інші зареєструвала законопроект 14110, яким пропонується повністю заборонити виробництво (крім виробництва для експорту), оптову і роздрібну торгівлю, а також імпорт для реалізації на території України нікотинових виробів для орального застосування.

Під нікотиновими виробами для орального застосування будуть розумітися нікотинові вироби, зокрема у формі саше, пакетиків чи подушечок, призначені для споживання чи використання нікотину орально, без згоряння чи вдихання, і які не є лікарськими засобами.

Як зазначають автори, метою законопроекту є захист населення України, насамперед дітей і молоді, від шкідливого впливу нікотину та запобігання поширенню нікотинової залежності.

Так, вміст нікотину в нікотинових виробах для орального застосування, які зараз представлені на ринку, може у десятки разів перевищувати його кількість у сигареті — від 3 до 50 мг/г, а в окремих випадках до 120 мг/г на один виріб, що спричиняє швидке формування залежності та підвищує ризик гострого отруєння із симптомами блювання, запаморочення, тахікардії, судом і втрати свідомості.

