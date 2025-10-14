Практика судов
Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID

13:18, 14 октября 2025
Разоблачены преступники, которые входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в Дие через BankID – Минцифры.
Минцифры сообщило о разоблачении СБУ и ОГП группы преступников, логинившихся в Дие через систему авторизации BankID
Фото: parlament.ua
Служба безопасности и Офис Генерального прокурора разоблачили участников организованной преступной группы, которые незаконно получали доступ к банковским аккаунтам украинцев.

Группировка использовала персональные данные пользователей онлайн-банкинга — финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Из-за этого несанкционированно входили в мобильные приложения украинских банков и логинились в «Дию» через систему авторизации BankID. Об этом сообщили в Минцифры.

Сотрудники СБУ вручили подозрения участникам преступной группы.

По данным следствия, участники группы осуществляли незаконный вход в государственное приложение электронных услуг «Дия», а также в сервисы онлайн-банкинга ряда финансовых учреждений.

«Минцифры постоянно сотрудничает с СБУ и киберполицией — вместе выявляем мошеннические схемы, отслеживаем новые методы атак и помогаем привлекать виновных к ответственности.

Еще в 2022 году совместно с Украинским бюро кредитных историй (УБКИ) мы запустили в «Дії» push-уведомления о проверке кредитной истории. Если банк или финансовое учреждение проверяет ваши данные — вы узнаете об этом мгновенно. Это позволяет вовремя среагировать и остановить мошенников», – пояснили в Минцифры.

«За все время работы сервиса украинцы уже получили более 75,9 миллиона уведомлений — это сотни тысяч историй, когда люди успели защитить себя от финансового мошенничества.

Спасибо СБУ и прокурорам Офиса Генерального прокурора за эффективную работу», – добавили в ведомстве.

Задержанным сообщено о подозрении по фактам несанкционированного вмешательства в работу электронных информационных систем (ч. 5 ст. 361 УК Украины) и мошенничества, совершенного в особо крупных размерах организованной группой (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Прокуратурой подготовлены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения.

Автор: Наталя Мамченко

ОГП СБУ Дия

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены.

