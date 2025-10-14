Практика судів
Мінцифри повідомило про викриття СБУ і ОГП групи злочинців, які логінились у Дію через систему авторизації BankID

13:18, 14 жовтня 2025
Фото: parlament.ua
Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора викрили учасників організованої злочинної групи, які незаконно отримували доступ до банківських акаунтів українців.

Угрупування використовувало персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Через це несанкціоновано входили до мобільних застосунків українських банків і логінились у Дію через систему авторизації BankID. Про це повідомили у Мінцифри.

Співробітники СБУ вручили підозри учасникам злочинної групи.

За даними слідства, учасники групи здійснювали незаконний вхід в державний застосунок електронних послуг Дія, а також у сервіси онлайн-банкінгу низки фінансових установ.

«Мінцифра постійно співпрацює із СБУ та кіберполіцією — разом виявляємо шахрайські схеми, відстежуємо нові методи атак і допомагаємо притягати винних до відповідальності.

Ще у 2022 році спільно з Українським бюро кредитних історій (УБКІ) ми запустили в Дії push‑сповіщення про перевірку кредитної історії. Якщо банк чи фінансова установа перевіряє ваші дані — ви дізнаєтеся про це миттєво. Це дає змогу вчасно зреагувати й зупинити шахраїв» – пояснили у Мінцифри.

«За весь час роботи сервісу українці вже отримали понад 75,9 мільйона сповіщень — це сотні тисяч історій, коли люди встигли захистити себе від фінансового шахрайства.

Дякуємо СБУ та прокурорам Офісу Генерального прокурора за ефективну роботу», додали у відомстві.

Затриманим повідомлено про підозру за фактами несанкціонованого втручання в роботу електронних інформаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України) та шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах організованою групою (ч. 4 ст. 190 КК України). 

Прокуратурою підготовлено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Автор: Наталя Мамченко

ОГП СБУ Дія

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

