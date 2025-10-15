Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

НАБУ и САП сообщили о подозрении за отказ давать показания экс-руководителю львовского таможенника Назария Кота – во время событий Львовскую таможню возглавлял Андрей Кузник

12:28, 15 октября 2025
Он мотивировал это правом, предусмотренным статьей 63 Конституции, хотя следствие считает, что в его ситуации это право не применялось, поскольку его показания не касались его личной вины.
НАБУ и САП сообщили о подозрении за отказ давать показания экс-руководителю львовского таможенника Назария Кота – во время событий Львовскую таможню возглавлял Андрей Кузник
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему служащему Львовской таможни в отказе давать показания в суде.

По данным следствия, в августе 2025 года в ВАКС рассматривалось дело бывшего таможенника Назария Кота, которого обвиняют в нанесении государству более 15 млн грн ущерба из-за содействия контрабанде электроники (телефонов, ноутбуков и т. п.) на границе в апреле 2023 года.

Во время заседания один из ключевых свидетелей – его бывший руководитель, тоже таможенник – отказался свидетельствовать. Он мотивировал это правом, предусмотренным статьей 63 Конституции Украины, хотя следствие считает, что в его ситуации это право не применялось, поскольку его показания не касались его личной вины.

Следует отметить, что 4 сентября ВАКС вынес приговор бывшему львовскому таможеннику Назарию Коту. Суд назначил ему 3,5 года лишения свободы, 8500 грн штрафа и запретил работать на таможне в течение двух лет (дело №991/1658/25).

Как указано в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), бывший госинспектор таможенного поста «Угринов» Львовской таможни пропустил грузовик с контрабандой на 66 млн грн, указав, что авто пустое. Из-за незаконного перемещения товара вне таможенного контроля не были уплачены таможенные платежи на 15 млн грн.

Действия подозреваемого, отказавшегося давать показания по этому делу, квалифицированы по ч. 1 ст. 385 УК Украины.

Следует заметить, что события правонарушения имели место в апреле 2023 года. С марта 2023 года Львовскую таможню возглавлял Андрей Кузник. Перед этим возглавлял Ровенскую таможню, руководил Ивано-Франковской таможней.

В сентябре 2025 года Андрей Кузник был уволен с должности начальника Львовской таможни и переведен на должность в центральный аппарат Гостаможслужбы.

В интервью «Високому замку» Андрей Кузник в свое время указал, что «в 2023 г. сотрудники Львовской таможни по чьему-то заданию выпустили грузовое транспортное средство, которое по документам везло батарейки, а по факту в грузовике была техника Apple почти на 2 млн долларов! Грузовик остановили за пределами пункта пропуска и обнаружили этот товар. Уже бывшие сотрудники таможни получили подозрения от НАБУ. Сейчас для меня тоже загадка, как такое огромное количество айфонов попадает на полки магазинов… Но мы работаем над этим!»

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт будет передан в суд.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

НАБУ Львов САП таможня подозреваемый

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
НАБУ и САП сообщили о подозрении за отказ давать показания экс-руководителю львовского таможенника Назария Кота – во время событий Львовскую таможню возглавлял Андрей Кузник

Он мотивировал это правом, предусмотренным статьей 63 Конституции, хотя следствие считает, что в его ситуации это право не применялось, поскольку его показания не касались его личной вины.

НАПК сможет удалять со своего сайта итоги проверки декларации чиновника, в которой выявили нарушения, по заявлению чиновника – новый внесудебный механизм пересмотра

В случае удовлетворения заявления чиновника справка о результатах полной проверки декларации удаляется с официального веб-сайта НАПК, а обоснованное заключение об установленных признаках нарушения – отзывается.

«А за что оправдательный, за то, что зубы выбил»: Верховный Суд отменил приговор суда из-за комментариев председательствующего судьи

Верховный Суд указал, что проявление эмоций судом во время судебного разбирательства является нарушением принципа отстраненности и может ставить под сомнение законность принятого решения и судебного процесса в целом.

Судья четыре года назад отметила 9 мая, а в 2025 году получила за это дисциплинарное дело

Активисты написали на судью жалобу, но судья считает, что закон о декоммунизации она не нарушала.

Общественные объединения будут оценивать культуру общения судей в процессе – опубликовано положение о регулярном оценивании судей

Представители ОО будут оценивать реакцию судьи на представителя ОО, который пришел в судебное заседание – ВККС опубликовала финальную редакцию положения о регулярном оценивании судей.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Віктор Остапук
    Віктор Остапук
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Олеся Артоуз
    Олеся Артоуз
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду