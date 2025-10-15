Практика судів
НАБУ і САП повідомили про підозру за відмову давати показання екс-керівнику львівського митника Назарія Кота – на час подій Львівську митницю очолював Андрій Кузнік

12:28, 15 жовтня 2025
Він мотивував це правом, передбаченим статтею 63 Конституції, хоча слідство вважає, що в його ситуації це право не застосовувалося, оскільки його свідчення не стосувалися його особистої вини.
НАБУ та САП повідомили про підозру колишньому службовцю Львівської митниці у відмові давати показання в суді.

За даними слідства, у серпні 2025 року у ВАКС розглядали справу колишнього митника Назарія Кота, якого звинувачують у завданні державі понад 15 млн грн збитків через сприяння контрабанді електроніки (телефонів, ноутбуків тощо) на кордоні у квітні 2023 року. 

Під час засідання один із ключових свідків – його колишній керівник, теж митник – відмовився свідчити. Він мотивував це правом, передбаченим статтею 63 Конституції України, хоча слідство вважає, що в його ситуації це право не застосовувалося, оскільки його свідчення не стосувалися його особистої вини.

Слід зазначити, що 4 вересня ВАКС виніс вирок колишньому львівському митнику Назарію Коту. Суд призначив йому 3,5 роки позбавлення волі, 8500 грн штрафу та заборонив працювати на митниці протягом двох років (справа №991/1658/25).

Як вказано у повідомленні Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), колишній держінспектор митного поста «Угринів» Львівської митниці, пропустив вантажівку з контрабандою на 66 млн грн, вказавши, що авто є порожнім. Через незаконне переміщення товару поза митним контролем було не сплачено митні платежі на 15 млн грн.

Дії підозрюваного, який відмовився давати свідчення у цій справі, кваліфіковано за ч. 1 ст. 385 КК України.

Слід зауважити, що події правопорушення мали місце у квітні 2023 року. З березня 2023 року Львівську митницю очолював Андрій Кузнік. Перед тим очолював Рівненську митницю, керував Івано-Франківською митницею.

У вересні 2025 року Андрія Кузніка звільнили з посади начальника Львівської митниці та перевели на посаду в центральний апарат Держмитслужби.

В інтерв’ю «Високому замку» Андрій Кузнік свого часу вказав, що «у 2023 р. співробітники Львівської митниці за чиїмось завданням випустили вантажний транспортний засіб, який по документах віз батарейки, а по факту у вантажівці була техніка Apple майже на 2 млн доларів! Вантажівку зупинили за межами пункту пропуску та виявили цей товар. Вже колишні співробітники митниці отримали підозри від НАБУ. Наразі для мене теж загадка, як така величезна кількість айфонів потрапляє на полиці магазинів… Але ми працюємо над цим!»

Дізнання завершено, обвинувальний акт буде передано до суду.

