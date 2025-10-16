ЕСПЧ решил, могут ли суды ссылаться на заключение Торгово-промышленной палаты как на документ, подтверждающий форс-мажор

В ходе судебного разбирательства заявители последовательно утверждали, что в соответствии с национальным законодательством единственным документом, подтверждающим форс-мажорные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, является «сертификат» Торгово-промышленной палаты, а не «заключение».

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 октября постановил решение по делу «Басюк и другие против Украины» (заявления 55156/19, 55683/19, 57548/19) относительно отказа национальных судов удовлетворить требования о выплате задолженности по трудовым выплатам работникам государственного предприятия, прекратившего свою деятельность в связи с оккупацией территории. О сути дела рассказала менеджер проекта Совета Европы «Поддержка судебной власти Украины в условиях войны и послевоенного периода» Ирина Кушнир.

Так, заявители были работниками государственного предприятия «Донецкая железная дорога». В 2014 году правительство Украины утратило контроль над соответствующими территориями. В 2014-2015 годах «Донецкая железная дорога» была объединена с «Укрзализницей». В 2017 году «Укрзализниця» больше не могла осуществлять свою деятельность в вышеупомянутых регионах из-за военных действий, и заявители были уволены.

Заявители возбудили гражданские дела с целью взыскания невыплаченной заработной платы за различные периоды и различных видов компенсаций, связанных с задержкой выплаты заработной платы и увольнением как таковым. В большинстве случаев суды удовлетворили, полностью или частично, иски заявителей о взыскании задолженности по заработной плате и отклонили их иски о компенсации, ссылаясь на форс-мажорные обстоятельства.

В ходе судебного разбирательства заявители последовательно утверждали, что в соответствии с национальным законодательством единственным документом, подтверждающим форс-мажорные обстоятельства как основание для освобождения от ответственности за нарушение обязательств, является «сертификат» от Украинской торгово-промышленной палаты (УТПП), а не «заключение». Однако национальные суды пришли к выводу, что «научно-правовое заключение» УТПП подтвердило наличие форс-мажорных обстоятельств в отношении деятельности «Укрзализници» в течение соответствующего периода, а значит, она не была виновна и не могла быть привлечена к ответственности за невыполнение своих обязательств перед работниками.

ЕСПЧ не выявил явной необоснованности или произвольности в выводе национальных судов, что обстоятельства форс-мажора могут быть доказаны различными доказательствами, кроме «сертификатов» УТПП как единственного документа, их подтверждающего, а также другими средствами доказывания. Этот вывод имел особое значение в ситуациях, таких как данное дело, которые предусматривали активные военные действия и оккупацию, которые неизбежно ограничивали возможность доступа к доказательствам и их сбора. При таких обстоятельствах Суд признал, что ссылка национальных судов на «заключение» УТПП не может рассматриваться как нарушение требования законности, предусмотренного статьей 1 Протокола № 1. Также не было сомнений, что вмешательство имело целью защиту общественных интересов.

Что касается пропорциональности, отклонение части требований заявителей на основании форс-мажорных обстоятельств не касалось невыплаченной заработной платы, а только различных видов компенсаций, главным образом за задержку выплаты заработной платы при увольнении. Хотя суммы этих компенсаций были довольно высокими, в условиях вооруженного конфликта и драматических последствий для экономики страны власти имели широкую свободу усмотрения в вопросах адаптации к новым реалиям, в частности относительно последствий, влияющих на трудовые отношения.

ЕСПЧ признал, что отказ удовлетворить часть требований заявителей на основании форс-мажорных обстоятельств не был непропорциональным при данных обстоятельствах.

Следовательно, ЕСПЧ решил, что в данном случае не было нарушения Конвенции.

Автор: Наталя Мамченко

