Верховная Рада отменит закон об обращениях граждан – что примут взамен

Закон об обращениях граждан будет отменен. Взамен будет принят новый правительственный закон об обращениях. Соответствующую рекомендацию о принятии во втором чтении и в целом как закона законопроекта Кабмина 11082 уже предоставил Комитет Верховной Рады по вопросам прав человека. Законопроект 11082 предусматривает, что со дня вступления его в силу как закона утрачивает силу Закон «Об обращениях граждан».

Правительство пояснило, что такие изменения обусловлены вступлением в силу Закона №2073-ІХ «Об административной процедуре», который по-новому регулирует отношения органов власти с гражданами.

В то же время, законопроект предусматривает, что его действие не распространяется на отношения, возникающие в сфере рассмотрения и разрешения административных дел, предусмотренных Законом «Об административной процедуре».

Также его действие не будет распространяться на отношения, возникающие в сфере:

рассмотрения обращений, особенности которых установлены специальным законодательством, в том числе уголовным процессуальным, гражданским процессуальным, трудовым законодательством, законодательством о защите экономической конкуренции, Кодексом административного судопроизводства, законами «О судоустройстве и статусе судей», «О доступе к судебным решениям», «О предотвращении коррупции», «Об исполнительном производстве», «О Высшем совете правосудия», «О Конституционном Суде Украины», «О прокуратуре», «Об электронных коммуникациях», «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставления услуг почтовой связи», «О почтовой связи»;

предоставления публичной информации в соответствии с Законом «О доступе к публичной информации»;

предоставления бесплатной правовой помощи в соответствии с Законом «О бесплатной правовой помощи».

Как отметило Главное юридическое управление (ГЮУ) парламента, законопроектом предлагается урегулировать право на обращение по более узкому кругу вопросов, чем это гарантируется Конституцией, поскольку вышеупомянутыми законами регулируются вопросы относительно иного порядка подачи и рассмотрения обращений, чем это предусмотрено законопроектом.

Предусматривается классификация видов обращений по сравнению с редакцией, принятой в первом чтении. Так, в частности, определяется, что обращение — изложенные субъектом обращения:

предложения, рекомендации по формированию и реализации государственной политики, решению вопросов местного значения, а также по урегулированию общественных отношений в соответствующей сфере;

сообщения о проблеме или о нарушении законодательства Украины, или о нарушении прав, свобод или законных интересов субъекта обращения;

заявления по содействию в реализации предусмотренных законодательством прав, свобод или законных интересов субъекта обращения;

замечания относительно действий или бездействия, недостатков в работе, а также предложения по усовершенствованию деятельности субъекта рассмотрения;

ходатайства о предоставлении разъяснений в соответствии со сферой полномочий субъекта рассмотрения или по вопросам, связанным с его деятельностью;

жалобы относительно рассмотрения обращений.

При этом в проекте не говорится об особенностях порядка рассмотрения обращения, учитывая его разновидность. По мнению ГЮУ ВР, такая детализация видов обращений на уровне закона существенно сужает содержание понятия обращения и создаст значительные проблемы при идентификации таких категорий, ведении их учета и рассмотрении на практике.

Такие формулировки и детализация разделения по категориям обращений не учитывают все возможные виды обращений, которые подпадают под действие конституционно-правового института, и потенциально могут создать препятствия и сложности на практике при идентификации вида обращения перед подачей как для граждан, так и для должностных лиц, ответственных за их прием и регистрацию. Кроме того, произвольность трактовки понятий «сообщение о проблеме или о нарушении законодательства Украины» и «жалоба» могут создать препятствия по ограничению количества подачи жалоб по результатам рассмотрения обращения.

Законопроект предусматривает, что субъект обращения имеет право присутствовать при рассмотрении обращения. Но такое право субъекта обращения не гарантируется обязанностью субъекта рассмотрения его обеспечить. При этом формальное несоблюдение права на присутствие субъекта обращения во время, фактически, «печатания ответа на обращение» должностным лицом субъекта рассмотрения может быть основанием для признания таких действий противоправными в судебном порядке.

