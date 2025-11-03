«ВКонтакте» как на фронте: столичная Фемида вынесла приговор за оправдание российской агрессии в соцсети

В Киеве суд признал виновной женщину, которая через соцсеть «ВКонтакте» публиковала материалы, оправдывающие российскую агрессию.

Война, которая длится уже более трёх с половиной лет, происходит не только на фронте, но и в информационном пространстве. Тревожные сообщения, ролики или репосты в соцсетях также могут представлять угрозу. Под видом личного мнения или позиции нередко скрываются попытки манипуляции, нагнетания страха и паники, что недопустимо в условиях реальных боевых действий.

Чтобы не стать жертвой вражеской дезинформации, важно включать критическое мышление, проверять источники и, главное, анализировать мотивы тех, кто распространяет подобные «сенсации». Во время войны борьба за правду не менее важна, чем защита родной страны. Существенную роль в этом процессе играют украинские суды и правовая система в целом. Именно через справедливое наказание можно эффективно противостоять информационной агрессии, привлекая к ответственности тех, кто распространяет фейки и иные ложные материалы. В этих непростых условиях отечественная Фемида вынуждена напоминать очевидную истину: свобода слова и доступ к достоверной информации – это не только права, но и ответственность, в том числе уголовная.

Об этом свидетельствует решение Деснянского районного суда города Киева, который рассмотрел уголовное производство, связанное с оправданием вооружённой агрессии против Украины. Материалы дела зафиксированы в Едином государственном реестре судебных решений: дело №754/6421/25.

Несмотря на вражеские обстрелы, обвиняемая трижды использовала свой аккаунт в соцсети «ВКонтакте» для пророссийской пропаганды. Так, в сентябре 2024 года она разместила видео (продолжительностью 1 час 41 минута) с высказываниями, которые, по заключению экспертизы (№348 от 06.03.2025), «выражены в форме оправдания вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, начавшейся в 2014 году». К сожалению, на этом её «сенсации» не закончились.

По данным следствия, киевлянка ещё дважды размещала в соцсетях антиукраинские публикации: в октябре-2024 и январе-2025 такие же материалы были посвящены «справедливой» российской оккупации украинских территорий. Учитывая эти факты, Деснянский суд пришёл к выводу, что действия обвиняемой содержат состав преступлений, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 УК Украины – распространение материалов, оправдывающих вооружённую агрессию, и их повторное распространение с оправданием временной оккупации.

Согласно материалам суда, «у гражданки Украины при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах, но не позднее 24.10.2024, возник и сформировался устойчивый преступный умысел, направленный на совершение уголовно наказуемых действий, заключающихся в повторном распространении материалов, содержащих оправдание вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины, начавшейся в 2014 году…».

Все эти «патриотические» чувства к врагу исчезли после того, как сама киевлянка оказалась на скамье подсудимых. В материалах дела указано: «Обвиняемая в судебном заседании признала себя виновной, искренне раскаялась, не оспаривала квалификацию преступлений и подтвердила обстоятельства, установленные судом. Объяснила, что 03.09.2024, 24.10.2024 и 19.01.2025 с помощью собственного телефона марки «LG» на странице «ВКонтакте» разместила публикации с призывами к свержению власти в Украине. Хотела, чтобы эти сообщения прочитали другие люди. Отметила, что совершила ошибку, изменила свои взгляды и отрицательно относится к содеянному».

Однако, как говорится, раскаяние не отменяет последствий. Суд учёл признание вины, сотрудничество со следствием и отсутствие отягчающих обстоятельств, но всё же вынес приговор: назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком два года (при условии, что за этот период не будет совершено нового преступления). Осуждённая обязана регулярно отмечаться в органе пробации, сообщать о смене места жительства, работы или учёбы, а также не выезжать за пределы Украины без разрешения. Кроме того, у неё конфисковали мобильный телефон «LG» LM-G820 UM вместе с SIM-картой и взыскали в доход государства почти 13 тысяч гривен за процессуальные расходы на проведение экспертизы.

По решению суда такое наказание носит не только карательный, но и воспитательный характер, позволяя сохранить баланс между правами личности и защитой государственных интересов. Это дело подтверждает: даже в социальных сетях действует закон. Распространение материалов с нарративами государства-агрессора может иметь последствия по статье 436-2 УК Украины – даже в случае раскаяния.

После введения военного положения Украина пережила не только «перезагрузку» сознания, но и переосмысление роли законодательства в сфере свободы слова. Война вынуждает искать баланс между правом на выражение мнения и необходимостью защиты от деструктивной информации, которую враг может использовать против страны. Мы должны защищать себя не только на поле боя, но и в информационном пространстве.

Именно поэтому в марте 2022 года в Уголовный кодекс была внесена статья 436-2, предусматривающая наказание за «оправдание, признание правомерной, отрицание вооружённой агрессии РФ и глорификацию её участников». Законопроект №7116 был подан в Верховную Раду группой народных депутатов – Фёдором Вениславским, Егором Черневым и Александром Качурой – уже на следующий день после начала полномасштабного вторжения. Его главная цель – защитить информационное пространство Украины от враждебной пропаганды и фейков. В рекордные сроки был принят Закон №2108-IX.

Весь цивилизованный мир давно признал: свобода слова имеет границы там, где начинается насилие или агрессия. Украина пока формирует собственный механизм баланса. Решения часто принимаются экстренно – с учётом военного времени. Это понятно. Но со временем мы тоже должны перейти от реакции на высказывания к системе правил, где свобода и ответственность гармонично сосуществуют.

Украина – не единственная страна, которая сталкивается с подобными вызовами. В Европе давно существуют законы, предусматривающие ответственность за оправдание преступлений: в Германии – за отрицание Холокоста, во Франции – за оправдание терроризма, в Польше – за пропаганду коммунизма как тоталитарного режима, в Литве и Латвии – за отрицание советской оккупации.

Как показывает практика, публичное оправдание вражеской агрессии – это не просто высказывание, но и преступление, служащее оружием в захватнической войне.

Автор Валентин Коваль



