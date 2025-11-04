КАС ВС установил момент начала срока для обращения в суд за перерасчетом пенсии

Суд признал, что пенсионер не может годами ждать, чтобы проверить правильность начислений. Если первую выплату получено — считается, что лицо уже знает размер своей пенсии. Пропустив шестимесячный срок на обращение в суд, восстановить его без уважительных причин будет невозможно.

Предметом спора в деле № 420/19263/24 стал размер начисления пенсии за период с 20 июня 2022 года, однако с иском в суд истец обратилась 19 июня 2024 года.

Коллегия судей пришла к выводу, что истец пропустила шестимесячный срок обращения в суд с иском и не указала уважительных причин пропуска срока обращения в суд с иском, поскольку могла и должна была узнать о ненадлежащем размере пенсии еще в июле 2022 года, то есть в следующем месяце после назначения ей пенсии по возрасту.

Учитывая изложенное, а также то, что истец обратилась в суд с этим иском 19 июня 2024 года, ее права могут быть защищены судом лишь с 19 декабря 2023 года — то есть в пределах шестимесячного срока, установленного частью второй статьи 122 КАС Украины, а не с 20 июня 2022 года.

По мнению коллегии судей, для определения начала течения срока для обращения в суд необходимо установить время, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, свобод и интересов. Истцу недостаточно лишь сослаться на неосведомленность о нарушении его прав, свобод и интересов; при обращении в суд он должен доказать тот факт, что он не мог узнать о нарушении своего права и именно по этой причине не обратился за его защитой в суд в течение шести месяцев от даты нарушения его прав, свобод или интересов или в иной определенный законом срок обращения в суд. При этом продолжающееся пассивное поведение такого лица не свидетельствует о соблюдении срока обращения в суд с учетом имеющейся у него возможности знать о состоянии своих прав, свобод и интересов.

Последствия пропуска сроков обращения в административный суд регламентированы статьей 123 КАС Украины, согласно части третьей которой, если факт пропуска истцом срока обращения в административный суд будет выявлен судом после открытия производства по административному делу и истец не заявит о восстановлении пропущенного срока обращения в административный суд, или если основания, указанные им в заявлении, будут признаны судом неуважительными, суд оставляет исковое заявление без рассмотрения.

Верховный Суд подчеркивает, что установление сроков обращения в суд с соответствующими исковыми заявлениями предусмотрено законом с целью дисциплинирования участников административного судопроизводства и своевременного выполнения ими предусмотренных КАС Украины определенных процессуальных действий. Институт сроков в административном процессе способствует достижению юридической определенности в публично-правовых отношениях, а также стимулирует участников административного процесса добросовестно относиться к выполнению своих обязанностей.

Таким образом, право на обращение в суд не является абсолютным и может быть ограничено, в том числе и установлением сроков для обращения в суд, которыми действующее законодательство ограничивает обращение в суд за защитой прав, свобод и интересов. Это, прежде всего, обусловлено спецификой социальных споров, рассматриваемых в порядке административного судопроизводства, а введение таких сроков обусловлено достижением юридической определенности в публично-правовых отношениях. Эти сроки ограничивают время, в течение которого такие правоотношения могут считаться спорными. После их завершения, если никто не обратился в суд за разрешением спора, отношения становятся стабильными.

В Решении Конституционного Суда Украины от 13 декабря 2011 года № 17-рп/2011 определено, что государство может установлением соответствующих процессуальных сроков ограничивать срок обращения в суд, что не влияет на содержание и объем конституционного права на судебную защиту и доступ к правосудию.

Уважительными причинами признаются лишь те обстоятельства, которые были или объективно являются непреодолимыми, то есть не зависят от волеизъявления лица, обратившегося с иском, связанные с действительно существенными обстоятельствами, препятствиями или трудностями, которые сделали невозможным своевременное обращение в суд. Такие обстоятельства должны быть подтверждены соответствующими и надлежащими доказательствами.

Коллегия судей отмечает, что общее правило о необходимости совершения лицом активных действий с целью назначения, перерасчета, перевода с одного вида пенсии на другой или выяснения видов и размера составляющих, учтенных при расчете пенсии путем подачи соответствующих заявлений, определено, в частности, положениями статей 44, 45 Закона № 1058-IV и Порядком подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденным постановлением Правления Пенсионного фонда Украины от 25 ноября 2005 года № 22-1 (далее — Порядок № 22-1).

Так, согласно статьям 42, 44, 45 Закона № 1058-IV назначение, перерасчет и возобновление выплаты ранее назначенной пенсии, а также перевод с одного вида пенсии на другой осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Украины по заявлению лица, имеющего право на назначение, перерасчет, переход с одного вида пенсии на другой или возобновление соответствующей пенсии.

В частности, согласно пункту 4.1 Порядка № 22-1 орган, назначающий пенсию, рассматривает вопрос о назначении пенсии, перерасчете и возобновлении выплаты ранее назначенной пенсии, а также о переводе с одного вида пенсии на другой при обращении лица с соответствующим заявлением.

В случае обращения пенсионера выдается выписка из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии с информацией о периодах страхового стажа и заработной платы (дохода), учтенных при расчете пенсии (пункт 4.9 Порядка № 22-1).

При решении вопроса о соблюдении срока обращения в административный суд необходимо четко дифференцировать понятия «узнал» и «должен был узнать».

Так, под понятием «узнал» необходимо понимать конкретное время, момент, факт наступления осведомленности лица о нарушенных его правах, свободах и интересах.

Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 24 декабря 2020 года по делу № 510/1286/16-а указала, что в спорах, возникающих с органами Пенсионного фонда Украины, лицо может узнать, что его права нарушены, в частности, при получении от органа Пенсионного фонда Украины ответа (письма-ответа, письма-разъяснения) на направленный запрос относительно размера пенсии, нормативно-правовых документов (о правильности/ошибочности начисления размера пенсии, своевременности/несвоевременности ее перерасчета), на основании которых был произведен именно такой расчет.

Понятие «должен был узнать» необходимо понимать как невозможность незнания, высокую вероятность, возможность узнать о нарушении своих прав. В частности, лицо имеет возможность узнать о нарушении своих прав, если ему известно об обстоятельствах принятия решения или совершения действий и у него отсутствуют препятствия для того, чтобы узнать, какое решение принято или какие действия совершены (постановление Верховного Суда от 21 февраля 2020 года № 340/1019/19).

Коллегия судей подчеркивает, что пенсия является ежемесячным периодическим платежом, а поэтому в любом случае ее размер известен лицу, которое ее получает. Такое лицо имеет реальную, объективную возможность проявить должную заинтересованность и совершить активные действия с целью получения информации о решении, на основании которого было произведено назначение пенсии или был произведен ее перерасчет, из каких составляющих она состоит, как рассчитана и на основании каких нормативно-правовых актов был произведен именно такой ее расчет или расчет ее составляющих.

Таким образом, со дня получения пенсионной выплаты лицом, которому назначена пенсия, оно считается таким, что должно было узнать о нарушении своих прав, свобод или законных интересов. Исключением из этого правила является случай, когда такое лицо без лишних промедлений, в разумный срок после получения пенсионной выплаты, демонстрируя свою неосведомленность относительно видов и размера составляющих назначенной (пересчитанной) ему пенсии, обратилось в пенсионный орган с заявлением о предоставлении ему соответствующей информации. В таком случае лицо считается таким, что узнало о нарушении его прав при получении от пенсионного органа ответа на поданное им заявление.

Ссылка истца на письмо ответчика от 06 мая 2024 года не меняет момента, с которого она должна была узнать о возможном нарушении своих прав. Такое письмо лишь фиксирует дату начала активных действий по выяснению порядка начислений, тогда как первая выплата пенсии по возрасту была произведена в июле 2022 года, что предоставляет истцу объективную возможность знать о размере выплаты и ее составе.

Кроме того, Большая Палата Верховного Суда в постановлении от 24 декабря 2020 года по делу № 510/1286/16-а пришла к выводу, что положения статьи 87 Закона № 1788-XII и статьи 46 Закона № 1058-IV (относительно невозможности ограничения каким-либо сроком невыплаченной пенсионеру суммы пенсии) подлежат применению в делах по искам об обжаловании бездействия, действий и/или решений субъекта властных полномочий относительно исчисления, назначения, перерасчета пенсионных выплат исключительно при наличии таких условий:

эти суммы должны быть начислены пенсионным органом; эти суммы должны быть не выплаченными именно по вине государства в лице пенсионного органа.

Учитывая указанное, коллегия судей отмечает, что реализация истцом права на обращение в суд с исковым заявлением в пределах срока обращения в суд зависит исключительно от него самого, а не от действий или бездействия должностных лиц ответчика. Истец, необоснованно не соблюдая такой порядок, лишает себя возможности реализовывать свое право на обращение в суд в пределах сроков обращения в суд. Нереализация этого права обусловлена отсутствием активных действий со стороны истца.

С учетом изложенного, в постановлении от 31 марта 2021 года по делу № 240/12017/19 Судебная палата по рассмотрению дел относительно защиты социальных прав отступила от выводов, изложенных, в частности, в постановлениях от 29 октября 2020 года по делу № 816/197/18, от 20 октября 2020 года по делу № 640/14865/16-а, от 25 февраля 2021 года по делу № 822/1928/18 относительно применения срока обращения в суд в социальных спорах, в которых указано, что при применении сроков обращения в административный суд в указанной категории дел следует исходить из того, что установленные процессуальным законом сроки и возвращение искового заявления без рассмотрения на основании их пропуска не могут служить цели отказа в защите нарушенного права, легализации продолжающегося правонарушения, в первую очередь, со стороны государства (постановления Верховного Суда от 29 октября 2020 года по делу № 816/197/18, от 20 октября 2020 года по делу № 640/14865/16-а), а также о том, что срок обращения истца в суд в случае спорных правоотношений начал течение после получения истцом письма-ответа от органа Пенсионного фонда Украины, а не после получения пенсии за соответствующий период (постановление Верховного Суда от 25 февраля 2021 года по делу № 822/1928/18) и пришла к такому правовому выводу относительно применения срока обращения в суд, предусмотренного статьей 122 КАС Украины в спорах этой категории:

для определения начала течения срока для обращения в суд необходимо установить время, когда истец узнал или должен был узнать о нарушении своих прав, свобод и интересов. Истцу недостаточно лишь сослаться на неосведомленность о нарушении его прав, свобод и интересов; при обращении в суд он должен доказать тот факт, что он не мог узнать о нарушении своего права и именно по этой причине не обратился за его защитой в суд в течение шести месяцев от даты нарушения его прав, свобод или интересов или в иной определенный законом срок обращения в суд. При этом продолжающееся пассивное поведение такого лица не свидетельствует о соблюдении таким лицом срока обращения в суд с учетом имеющейся у него возможности знать о состоянии своих прав, свобод и интересов; пенсия является ежемесячным периодическим платежом, а поэтому в любом случае ее размер известен лицу, которое ее получает ежемесячно. Таким образом, получение пенсионером письма от территориального органа Пенсионного фонда Украины в ответ на его заявление не меняет момент, с которого такое лицо должно было узнать о нарушении своих прав, а свидетельствует лишь о времени, когда оно начало совершать действия по реализации своего права и эта дата не связывается с началом течения срока обращения в суд в случае, если такое лицо без промедлений и в течение разумного срока не совершало активных действий по получению информации о правильности/ошибочности начисления размера пенсии, своевременности/несвоевременности ее перерасчета и т.д.

Кроме того, Суд подчеркивает, что 21 октября 2025 года по делу № 460/10097/24 Верховный Суд в составе Судебной палаты по рассмотрению дел относительно защиты социальных прав Кассационного административного суда рассматривал вопрос применения срока обращения в административный суд.

Суд в этом деле подчеркнул, что пенсия является ежемесячным периодическим платежом, а поэтому в любом случае ее размер известен лицу, которое ее получает. Такое лицо имеет реальную, объективную возможность проявить должную заинтересованность и совершить активные действия с целью получения информации о решении, на основании которого было произведено назначение пенсии или был произведен ее перерасчет, из каких составляющих она состоит, как рассчитана и на основании каких нормативно-правовых актов был произведен именно такой ее расчет или расчет ее составляющих.

С учетом указанного Судебная палата пришла к выводу, что в спорах относительно перерасчета пенсионных выплат применяется общий шестимесячный срок обращения в административный суд, предусмотренный частью второй статьи 122 КАС Украины.

