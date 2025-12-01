Предоплаты за воздух: во Львове мошенник продавал жилье, не существующее даже в проектах

Городские застройщики даже не подозревали, что их объекты стали инструментом масштабной схемы задатков.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Квартиры, за которые покупатели внесли многотысячные суммы, оказались лишь на бумаге. Житель Львова, который обещал жилье по привлекательным ценам в популярных жилых комплексах, получал предоплаты, но реальное имущество не передавал. Дело завершилось приговором и штрафами, а обманутые граждане смогли узнать о мошенничестве только после обращения к застройщикам и правоохранителям.

Небоскребы иллюзий с чемоданами кэша

Привлекательные обещания оказались ложными, а получение денег служило средством реализации преступных намерений. Именно за эти действия Галицкий районный суд Львова вынес приговор по делу № 461/9140/23, признав виновным псеврориелтора, организовавшего мошенническую схему с покупкой-продажей несуществующих квартир.

Обвиняемый, прикрываясь рекламированием жилых комплексов, предлагал потенциальным клиентам недвижимость по заниженным ценам. Он представлялся сотрудником несуществующей компании, к которой не имел никакого отношения: обещал жилье в «Парус Премиум», «PARUS CITY», «AUROOM AIR» и других ЖК, спекулируя якобы выгодными условиями покупки квартир.

Доверчивым покупателям предлагалось сначала заключить «договор задатка» на крупные суммы – от 20 тысяч до 50 тысяч долларов под гарантии: мол, после завершения сделки новое жилье передадут именно им. Один из обманутых клиентов получил фиктивный договор задатка на 20 тысяч долларов за квартиру в «Парус Премиум» и сразу же оплатил наличными. Через некоторое время другая женщина согласилась на сделку с задатком – 32 тысячи долларов за квартиру в «PARUS CITY»: она внесла предоплату в размере более 1 миллиона гривен. Позже третий покупатель перечислил 50 тысяч долларов за обещанную квартиру, получив аналогичный фиктивный договор.

Все три случая демонстрируют одну схему: обещания квартир, привлекательные скидки, крупные задатки и отсутствие реальной передачи жилья. Покупатели подверглись мошенничеству из-за комплекса обстоятельств: обвиняемый создавал видимость легальной сделки, представлялся сотрудником агентства, якобы сотрудничающего с застройщиком, предоставлял фиктивные договоры задатка и уверял в безопасности операций. На тот момент пострадавшие были уверены, что оформляют документы через легальное агентство и что их деньги пойдут на реальную покупку.

Факты введения клиентов в заблуждение стали известны только после детальной проверки информации у представителей строительных компаний. Было установлено, что квартиры, на которые претендовали покупатели, либо уже были реализованы другим лицам, либо вовсе не существовали как отдельные объекты недвижимости. Полученные подтверждения от девелопера и зафиксированная у обвиняемого полная отсутствие законных прав или полномочий на указанные объекты дали заявителям достаточные основания осознать факт мошенничества. Суд выявил ряд эпизодов, когда обвиняемый, представляясь сотрудником несуществующей компании, получал значительные суммы наличными от граждан, но квартиры не передавал и не имел юридических оснований для их продажи. Представители рынка недвижимости опровергли любые обязательства относительно предоплат за жилье, что окончательно подтвердило незаконность действий недобросовестного львовянина.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он заявил, что его намерения заключались в создании так называемого «строительного бизнеса»: пытался объяснять свои действия договоренностью с знакомым, который якобы должен был передать квартиры в качестве компенсации за аренду строительной техники. В дальнейшем планировалось реализовывать квартиры и получать прибыль. Но фактически такая деятельность приобрела признаки мошенничества. В целом псевдориелтор незаконно присвоил около 7 млн гривен.

Вместо тюремного заключения – штраф

В материалах дела собран обширный массив доказательств: скриншоты переписок, договоры задатка, заявления потерпевших, документы предприятия, результаты обысков, изъятие валюты и черновые записи, фиксирующие схему. Потерпевшие подтвердили, что предоплаты осуществляли наличными после заключения договоров задатка в офисе агентства, якобы сотрудничавшего с застройщиком. Доказательная база включала оригиналы договоров, платежные подтверждения, документы от застройщиков, скриншоты переписки, записи телефонных разговоров, электронные и бумажные носители информации.

Установлено, что псевдориелтор не имел никаких прав на продажу квартир и вообще не мог ничего передавать. Его действия квалифицированы по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 190 УК Украины – повторное мошенничество, мошенничество в крупном размере и мошенничество в особо крупном размере. За такие преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества. Однако суд учел смягчающие обстоятельства: искреннее раскаяние обвиняемого, признание вины и возмещение средств потерпевшим.

Ссылаясь на требования статей 50 и 65 УК Украины, суд подчеркнул, что лицу, совершившему преступление, должно быть назначено наказание, необходимое и достаточное для исправления и предупреждения новых преступлений: «Это наказание должно соответствовать принципам справедливости, соразмерности и индивидуализации. Для выбора такого наказания суд должен учитывать степень тяжести преступления, конкретные обстоятельства его совершения, форму вины, последствия деяния, данные о личности виновного, обстоятельства, влияющие на наказание, отношение виновного к своим действиям, другие обстоятельства дела, влияющие на обеспечение соответствия наказания характеру и тяжести совершенного преступления и наделяющие суд правом выбора размера назначенного наказания, задачей которого является исправление и предупреждение новых преступлений. Эта функция по своей правовой природе является дискреционной, так как требует учета и оценки указанных обстоятельств, а ее реализация представляет собой правоприменительную интеллектуально-волевую деятельность суда, в рамках которой и принимается решение о возможности исправления осужденного».

В приговоре указано: карательная функция наказания, хотя и направлена на предотвращение новых правонарушений и реагирование на уже совершенное, не является доминирующей. По мнению суда, «выбранная мера принуждения должна наибольшим образом способствовать достижению справедливого баланса между правами и свободами личности и защитой интересов государства и общества». Именно поэтому вместо лишения свободы было применено штрафное взыскание. Учитывая совокупность совершенных преступлений, окончательное наказание определено в размере 26 000 минимальных доходов граждан – 442 тысячи гривен. Суд считает это достаточным для исправления лица и возмещения причиненного ущерба.

Анализ дела показывает: наказание должно быть соразмерно совершенному преступлению, что предполагает учет способа и объекта посягательства, тяжести его последствий и степени общественной опасности личности. Такая соразмерность является необходимым проявлением справедливости уголовной ответственности.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.