Ошибочные средства на счете: почему суд в Павлограде не признал овердрафт кредитом и отказал в моральном ущербе несовершеннолетней клиентке

Суд отклонил финансовые претензии истца и не подтвердил доводы о душевных страданиях ответчика.

Фото: legalclinic.nlu.edu.ua

Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области отказал в удовлетворении первоначального иска банка о взыскании кредитной задолженности и процентов, а также – в удовлетворении встречного иска физического лица о признании договора недействительным и взыскании морального вреда. Суд установил, что требования обеих сторон не подтверждены надлежащими доказательствами.

Когда счет – не кредит, а техническая ошибка

Суть конфликта между государственным банком и его клиенткой возникла еще осенью 2022 года. Об этом говорится в материалах гражданского дела №185/3697/24, рассмотренного Павлоградским горрайонным судом Днепропетровской области. Спор возник из-за ошибочно зачисленных денежных средств, электронного договора, возраста клиентки и пределов применения кредитного законодательства.

Между сторонами был заключен заявление-договор о комплексном банковском обслуживании в электронной форме через мобильное приложение с использованием электронной подписи. На основании этого договора был открыт карточный счет. Формально – обычная банковская практика, давно ставшая повседневной. Однако впоследствии на счет клиентки поступили значительные суммы денежных средств, которые были зачислены ошибочно – в результате технического инцидента в платежной инфраструктуре. Денежные средства были использованы: частично перечислены другим лицам, частично уплачены комиссии.

Позднее банк, выявив ошибку, произвел договорное списание ошибочно зачисленных сумм, в результате чего счет стал «минусовым». Именно этот минус банк квалифицировал как несанкционированный овердрафт, применив к нему процентную ставку в размере 48 процентов годовых. В дальнейшем задолженность была вынесена на счет просроченной, а клиентке было предъявлено требование – об уплате по кредитному договору суммы 58 686,78 грн и просроченных процентов в размере 30 870,83 грн. Исковое требование основывалось на фактах неисполнения ответчиком обязательств, что, по утверждению банка, подтверждалось банковскими документами, выписками по счету и внутренними учетными материалами банка.

Однако суд подошел к ситуации значительно глубже, чем формальная арифметика банка. В данном деле ключевым стало вопрос правовой природы этих денежных средств. Ведь стороны не заключали кредитного договора в классическом понимании. Не были согласованы существенные условия кредита, не устанавливался кредитный лимит. Денежные средства не предоставлялись банком в качестве займа, а появились на счете клиентки ошибочно.

Анализируя заявление-договор о комплексном банковском обслуживании, суд первой инстанции пришел к выводу: «Одновременно судом не установлено обстоятельств, свидетельствующих о том, что между истцом и ответчиком по делу была достигнута договоренность о предоставлении истцом ответчику конкретно определенной суммы денежных средств в заем (кредит) и согласование ими всех существенных условий такого кредита – размера кредита, срока кредитования, процентной ставки, порядка начисления процентов, условий продления срока кредитования и т. п., а также что 58698,00 грн были предоставлены ответчику истцом во исполнение заключенного между ними договора».

При таких обстоятельствах отношения не могут считаться кредитными. Вместо этого они подпадают под институт неосновательного приобретения имущества. Однако и здесь банк избрал ошибочный способ защиты своих прав: он обратился в суд с требованиями, основываясь на договоре и нормах кредитного законодательства, а не на положениях о возврате неосновательно полученных денежных средств.

Принцип диспозитивности гражданского процесса сыграл решающую роль. Суд не вправе изменять основание иска по собственной инициативе. Если истец избрал неверную правовую конструкцию, риск процессуального поражения несет именно он. В результате первоначальный иск был полностью отклонен.

Несовершеннолетняя клиентка: пределы гражданской дееспособности

Суд также исследовал встречный иск клиентки банка о признании договора недействительным в части и взыскании морального вреда. На момент заключения договора ей было всего 17 лет – именно на этом обстоятельстве она строила свои аргументы о недействительности кредитной части договора. По ее убеждению, банк не имел права заключать договор, предусматривающий кредитование, без согласия родителей, а несанкционированный овердрафт (краткосрочный кредит) фактически является разновидностью потребительского кредита.

С такой позицией суд согласился лишь частично: несовершеннолетнее лицо действительно обладает ограниченной гражданской дееспособностью, однако одновременно закон прямо предоставляет ему право самостоятельно открывать банковские счета и распоряжаться денежными средствами на них. Сам договор комплексного банковского обслуживания не выходил за пределы такой дееспособности.

Ссылаясь на судебную практику ВС, суд отметил: «В соответствии с частями первой и второй статьи 1212 ГК Украины лицо, которое приобрело имущество или сохранило его у себя за счет другого лица (потерпевшего) без достаточного правового основания (неосновательно приобретенное имущество), обязано возвратить потерпевшему это имущество. Лицо обязано возвратить имущество и тогда, когда основание, на котором оно было приобретено, впоследствии отпало. Положения главы 83 ГК Украины применяются независимо от того, было ли неосновательное приобретение или сохранение имущества результатом поведения приобретателя имущества, потерпевшего, других лиц либо следствием события».

Решающим в деле стало то, что суд не установил факта заключения именно кредитного договора. Если кредита не было, то отсутствуют и основания для признания кредитных условий недействительными. Формулировки в договоре о возможности овердрафта не трансформировали отношения сторон в кредитные автоматически, тем более при отсутствии установленного лимита и фактического волеизъявления относительно получения кредита.

Что касается требования о возмещении морального вреда, то здесь позиция суда была еще более категоричной: сам по себе факт судебного спора или эмоциональные переживания в связи со списанием денежных средств не являются достаточными основаниями для компенсации. Обычные эмоциональные переживания, связанные со списанием средств и судебным процессом, не могут считаться основанием. Суд констатировал, что действия ответчика были направлены на формальное прикрытие долговых обязательств посредством заявления о моральном вреде.

«Истец по встречному иску не предоставил суду доказательств в подтверждение факта причинения ему морального вреда действиями ответчика по встречному иску, его характера и размера (медицинские документы, заключения психолога, показания свидетелей об ухудшении здоровья или душевных страданиях и т. п.). Обычные эмоциональные переживания, связанные с судебным процессом и списанием ошибочно зачисленных денежных средств, не являются основанием для взыскания морального вреда, при том что действия самого лица по осуществлению расходных операций за счет денежных средств, которые ему фактически не принадлежали, на сумму 58 697,84 грн, по убеждению суда, не соответствовали предписаниям статьи 13 ГК Украины, согласно которым при осуществлении своих прав лицо обязано воздерживаться от действий, которые могли бы нарушить права других лиц, и не допускаются действия лица, совершаемые с намерением причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах», – подчеркнул суд первой инстанции.

Исходя из изложенного, суд постановил: в удовлетворении первоначального иска банка о взыскании задолженности – отказать полностью, в удовлетворении встречного иска о признании договора недействительным в части и взыскании морального вреда – отказать полностью.

Обе стороны спора не достигли желаемого для себя процессуального результата. Вместе с тем принятое судебное решение содержит принципиальные правовые выводы, имеющие значение как для финансовых учреждений, так и для потребителей банковских услуг. В частности, наличие отрицательного остатка на счете клиента само по себе не свидетельствует о возникновении кредитных правоотношений, даже в случае квалификации такого состояния банком как овердрафта. Ошибочно зачисленные денежные средства формируют отдельный вид гражданско-правовых отношений, для защиты которых решающее значение имеет надлежащее определение правового основания и способа судебной защиты.

Кроме того, заключение электронных договоров с несовершеннолетними лицами требует повышенной юридической осмотрительности и строгого соблюдения пределов их гражданской дееспособности. Ведь любые правовые неточности могут повлечь для банка не только финансовые потери, но и существенные репутационные риски. Формальное применение тарифов и внутренних правил финансового учреждения не может подменять нормы гражданского права и базовые принципы справедливости.

Автор: Валентин Коваль

