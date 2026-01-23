Протокол без доказательств: почему суд в Петриковке закрыл дело о домашнем насилии

Правосудие не признает предположений – полиция обязана подтверждать факты, а не только фиксировать вызовы.

Суд в Петриковке закрыл дело о привлечении мужчины к административной ответственности за психологическое домашнее насилие из‑за отсутствия надлежащих и допустимых доказательств. Суд подчеркнул: одного лишь протокола и объяснений потерпевшей недостаточно для доказательства состава правонарушения. Решение подчеркивает, что в административном процессе предположения не могут заменять доказательства.

Обвинение – недоказано

Петриковский районный суд Днепропетровской области принял постановление по делу №187/2249/25, закрыв производство по привлечению к административной ответственности мужчины, обвиняемого в совершении психологического домашнего насилия.

Согласно протоколу об административном правонарушении, направленному из Днепровского районного управления полиции ГУНП в Днепропетровской области, 16 декабря 2025 года мужчина «находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства, совершил домашнее насилие психологического характера в отношении супруги, выразившееся в нецензурных выражениях в её адрес, чем совершил правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 173‑2 КУоАП».

Изучив материалы дела, суд пришел к выводу: в действиях мужчины отсутствует состав домашнего насилия, вследствие которого мог бы быть причинён вред физическому или психическому здоровью потерпевшей.

«Орган (должностное лицо), согласно ст. 280 КУоАП, при рассмотрении дела об административном правонарушении обязан выяснить: было ли совершено административное правонарушение, виновно ли лицо в его совершении, подлежит ли оно административной ответственности, существуют ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, причинён ли имущественный ущерб, есть ли основания для передачи материалов на рассмотрение общественной организации, трудового коллектива, а также выяснить иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела», – подчеркнул суд первой инстанции.

Согласно статье 251 КУоАП, доказательствами в деле об административном правонарушении являются фактические данные, на основании которых орган устанавливает наличие или отсутствие правонарушения, вину лица и иные обстоятельства, имеющие значение для правильного решения. Эти данные формируются протоколом об административном правонарушении, объяснениями лица, привлекаемого к ответственности, потерпевших, свидетелей и другими документами.

Суд также учёл положения статьи 7 КУоАП, которые гарантируют, что никто не может подвергаться мерам воздействия иначе как на основаниях и в порядке, установленных законом. Конституция Украины прямо предусматривает: обвинение не может основываться на предположениях, а все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу лица.

По убеждению суда, привлечение к административной ответственности возможно только при наличии надлежащих и допустимых доказательств. Это решение устанавливает пределы доказывания в делах о психологическом насилии и подчёркивает необходимость тщательного сбора материалов правоохранительными органами.

Из материалов дела видно, что сведения, которые могли бы свидетельствовать о психологическом насилии, содержатся только в письменных объяснениях супруги. Других надлежащих и допустимых доказательств, подтверждающих вину мужчины, нет. Должностное лицо, составившее протокол, не доказало, что в действиях лица имело место домашнее насилие и имелся состав административного правонарушения по части 1 статьи 173‑2 КУоАП.

Суд подчеркнул, что согласно части 2 статьи 62 Конституции Украины обвинение не может основываться на доказательствах, полученных незаконным путем, или на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины толкуются в пользу лица.

«Согласно п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП, производство по делу подлежит закрытию при отсутствии события или состава административного правонарушения», – констатировал суд.

На основании изложенного суд постановил: производство по делу об административном правонарушении закрыть в связи с отсутствием события и состава правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 173‑2 КУоАП.

Фиксация формальностей: ошибки правоохранителей

Анализ материалов дела указывает на существенные недостатки в действиях полиции при составлении протокола об административном правонарушении. Должностное лицо не установило фактические обстоятельства, которые могли бы свидетельствовать о психологическом насилии, не проверило наличие или отсутствие вреда потерпевшей и не зафиксировало обстоятельства, которые могли бы смягчить или отягчить ответственность. Вследствие этого протокол содержит лишь пустое формальное констатирование нарушения, без документального или свидетельского подтверждения, что является обязательным условием для привлечения к административной ответственности.

Суд отметил, что орган полиции, составляя протокол, должен был установить: действительно ли имело место правонарушение, какие конкретные действия составляли психологическое насилие, а также причинили ли они вред физическому или психическому здоровью потерпевшей. Отсутствие таких данных свидетельствует о несоблюдении статьи 280 КУоАП, которая обязывает выяснить все обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела, и создаёт риск необоснованного обвинения.

Кроме того, протокол не содержит ссылок на другие источники доказательств, кроме объяснений потерпевшей, а объяснения лица, привлекаемого к ответственности, либо отсутствуют, либо не рассмотрены. Это нарушает принципы надлежащего доказывания, установленные статьей 251 КУоАП, и подрывает юридическую основу для привлечения к ответственности.

Суд подчеркнул, что неполное или одностороннее отражение событий в протоколе, а также игнорирование требования о проверке фактических обстоятельств создаёт риск необоснованного обвинения. Такой подход противоречит статье 7 КУоАП и принципу презумпции невиновности, согласно которому сомнение относительно доказанности вины толкуется в пользу лица, привлекаемого к ответственности.

По мнению суда, действия полиции требуют обеспечения всестороннего выяснения обстоятельств и документирования фактов при рассмотрении административных правонарушений. Оформление протокола без сбора доказательств не может служить основанием для обвинения. Каждый документ должен содержать достаточную доказательную базу для обоснованного подтверждения состава правонарушения.

Недостатки в протоколе привели к закрытию производства. Суд констатировал: без надлежащих и допустимых доказательств привлечение к административной ответственности невозможно, а формальные данные, не засвидетельствованные фактами, не могут служить основанием для применения мер воздействия. Эффективное правоохранительное реагирование невозможно без соблюдения процедуры и надлежащего сбора материалов, подтверждающих правонарушение.

Прежде всего речь идёт о несоблюдении требований КУоАП: статья 251 чётко определяет, что доказательствами в деле являются фактические данные, подтверждённые протоколами, объяснениями, показаниями свидетелей, заключениями экспертов и другими документами. В данном деле протокол был составлен только на основе объяснений потерпевшей, что не соответствует требованиям надлежащести и допустимости доказательств. Должностное лицо нарушило базовые положения относительно сбора и оценки доказательств.

Также было нарушено статья 280 КУоАП, которая обязывает орган, рассматривающий дело, установить: было ли совершено правонарушение, виновно ли лицо, имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность, причинён ли вред. Полиция, составляя протокол, не обеспечила надлежащего сбора информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть факт психологического насилия. Отсутствие свидетельств очевидцев, медицинских справок, аудио- и видеозаписи свидетельствует о формальном подходе к исполнению служебных обязанностей.

Причины таких нарушений указывают на системный характер. Во‑первых, это формализм в работе правоохранительных органов: главной задачей становится составление протокола как доказательства реагирования на вызов, а не качественное документирование события. Во‑вторых, существует проблема статистического подхода: количество составленных протоколов часто рассматривается как показатель эффективности, что стимулирует оформление материалов даже без достаточных доказательств. В‑третьих, сложность доказывания психологического насилия создаёт дополнительные трудности: в отличие от физического насилия, которое может быть подтверждено медицинскими заключениями, психологическое требует тщательного сбора свидетельств, записей, экспертных оценок. Во многих случаях правоохранители ограничиваются минимальными материалами из‑за нехватки времени или ресурсов.

Полиция нарушила требования КУоАП относительно доказывания и надлежащего оформления протокола, что стало прямой причиной закрытия дела судом. Формальный подход к документированию случаев домашнего насилия не обеспечивает защиты потерпевших и подрывает доверие к правосудию. Судебная практика свидетельствует: без надлежащих доказательств даже очевидные конфликты нельзя квалифицировать как административные правонарушения.

Автор: Валентин Коваль

