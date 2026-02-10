  1. Публикации
Риелторов хотят вывести из «тени»: в Раде готовят новый законопроект

08:30, 10 февраля 2026
В парламенте планируют изменить правила на рынке аренды жилья, совместив налоговые послабления с регулированием риелторских услуг.
Риелторов хотят вывести из «тени»: в Раде готовят новый законопроект
В Комитете Верховной Рады по вопросам государственной власти готовят предложения по законодательному урегулированию рынка риелторских услуг и аренды жилья.

Как сообщила глава Комитета Елена Шуляк, сейчас этот сегмент в значительной степени находится «в тени». По данным Государственной налоговой службы за 2024 год, официально доходы от сдачи жилья в аренду задекларировали лишь около 900 человек по всей стране. Одной из главных причин такой ситуации она назвала высокий уровень налогообложения: владельцы недвижимости платят примерно 23% от полученного дохода, что не стимулирует их выходить в легальное поле.

Отдельным направлением работы станет урегулирование риелторской деятельности. Недавно при Комитете создали рабочую группу, которая анализирует состояние этого рынка и должна подготовить законодательные инициативы. Речь идет о повышении прозрачности услуг, защите прав граждан и поддержке профессиональных риелторов, которые работают добросовестно.

По словам Елены Шуляк, сейчас на рынке существует существенный разрыв между профессиональными риелторами и недобросовестными посредниками. Последние нередко берут комиссию, фактически не предоставляя услуг, что вызывает недовольство клиентов и подрывает репутацию профессии.

«Мы фиксируем многочисленные случаи, когда лица, позиционирующие себя как риелторы, действуют нечестно и не выполняют свои обязанности: не показывают объекты, не проверяют документы, а лишь получают оплату за то, что клиент самостоятельно нашел жилье на онлайн-платформах. Такие практики вызывают обоснованную обеспокоенность и дискредитируют профессиональное сообщество риелторов, которые предоставляют качественные и профессиональные услуги», — подчеркнула глава Комитета.

Законопроект предусматривает существенное снижение налоговой нагрузки для владельцев жилья, сдаваемого в аренду, что должно стимулировать легализацию соответствующих доходов.

Кроме того, документ предлагает внедрение прозрачных правил риелторской деятельности, а также усиление защиты прав граждан и повышение профессиональных стандартов на рынке.

Добавим, что сейчас риелторская деятельность в Украине осуществляется на общих основаниях Гражданского и Хозяйственного кодексов, без специального закона, который бы чётко регулировал эту сферу.

Вместе с тем, попытки легализовать риелторов уже предпринимались. В 1999 году Верховная Рада подготовила Закон Украины «О риелторской деятельности», который должен был установить правила для рынка недвижимости на законодательном уровне. Однако закон не вступил в силу.

Верховная Рада Украины законопроект недвижимость аренда

