Рієлторів хочуть вивести з «тіні»: у Раді готують новий законопроєкт

У парламенті планують змінити правила на ринку оренди житла, поєднавши податкові послаблення з регулюванням рієлторських послуг.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Комітеті Верховної Ради з питань державної влади готують пропозиції щодо законодавчого врегулювання ринку рієлторських послуг та оренди житла.

Як повідомила голова Комітету Олена Шуляк, наразі цей сегмент значною мірою перебуває «в тіні». За даними Державної податкової служби за 2024 рік, офіційно доходи від здачі житла в оренду задекларували лише близько 900 осіб по всій країні. Однією з головних причин такої ситуації вона назвала високий рівень оподаткування: власники нерухомості сплачують приблизно 23% від отриманого доходу, що не стимулює їх виходити в легальне поле.

Окремим напрямом роботи стане врегулювання рієлторської діяльності. Нещодавно при Комітеті створили робочу групу, яка аналізує стан цього ринку та має підготувати законодавчі ініціативи. Йдеться про підвищення прозорості послуг, захист прав громадян і підтримку професійних рієлторів, які працюють добросовісно.

За словами Олени Шуляк, нині на ринку існує суттєвий розрив між фаховими рієлторами та недобросовісними посередниками. Останні нерідко беруть комісію, фактично не надаючи послуг, що викликає невдоволення клієнтів і підриває репутацію професії.

«Ми фіксуємо численні випадки, коли особи, що позиціонують себе як рієлтори, діють нечесно та не виконують своїх обов’язків: не демонструють об’єкти, не перевіряють документи, а лише отримують оплату за те, що клієнт самостійно знайшов на онлайн-платформах. Такі практики викликають обґрунтоване занепокоєння та дискредитують професійну спільноту рієлторів, які надають якісні та фахові послуги», — наголосила голова Комітету.

Законопроєкт передбачає суттєве зниження податкового навантаження для власників житла, яке здається в оренду, що має стимулювати легалізацію відповідних доходів.

Крім того, документ пропонує запровадження прозорих правил рієлторської діяльності, а також посилення захисту прав громадян і підвищення професійних стандартів на ринку.

Додамо, що нині рієлторська діяльність в Україні відбувається на загальних підставах Цивільного та Господарського кодексів, без спеціального закону, який би чітко регулював цю сферу.

Втім, спроби легалізувати рієлторів уже робилися. У 1999 році Верховна Рада підготувала Закон України «Про рієлторську діяльність» який мав встановити правила для ринку нерухомості на законодавчому рівні. Втім закон не набрав чинності.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.