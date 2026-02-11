Розыск через реестр: суд в Киеве установил границу между воинским учетом и самоуправством ТЦК

Суд признал незаконной практику фиксации «нарушений» без реального привлечения к ответственности.

Фото: donpatriot.news

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевский окружной административный суд признал противоправными действия районного ТЦК по внесению данных в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Суд установил, что ответчик не предоставил доказательств привлечения истца к административной ответственности в установленном законом порядке за нарушение правил воинского учета. Цифровая запись без правовой основы не имеет юридической силы, а «нарушение», не подтвержденное постановлением, не может автоматически вноситься в реестр.

Полномочия vs цифровые записи: компетенция ТЦК

Киевский окружной административный суд рассмотрел административное дело №320/47534/25 в порядке упрощенного искового производства о признании бездействия районного территориального центра комплектования противоправным.

В основе спора – не вопрос мобилизации как таковой и не отрицание конституционного обязанности граждан по защите Отечества, а вопрос о границах полномочий органов государственной власти при ведении цифровых реестров. Административное дело возникло из типичной, но одновременно системной ситуации. При обновлении своих учетных данных в электронной системе «Резерв+» военнообязанный обнаружил информацию о якобы совершенном им нарушении правил воинского учета и о нахождении в розыске территориальным центром комплектования. Эти сведения содержались в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов, непосредственно влияя на правовой статус лица, в том числе на возможность реализации прав и свобод.

Принципиальным в этом деле было то, что сам военнообязанный вообще не получал никаких повесток, не был уведомлен о вызове в ТЦК в установленном законом порядке. В отношении него не выносилось постановление о привлечении к административной ответственности по статьям 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Фактически речь шла о ситуации, когда правовая квалификация «нарушение правил воинского учета» существовала исключительно на уровне электронной записи в реестре, без какого-либо надлежащего процессуального оформления.

Существенным был еще один момент: военнообязанный находился за границей и заранее уведомил об этом орган ведения реестра путем обновления данных в системе «Резерв+», указав актуальный адрес проживания. Этот факт подтверждался электронным воинским учетным документом и опровергал утверждения о неуточнении учетных данных. Несмотря на это, территориальный центр комплектования не только не устранил противоречивые сведения, но и даже не предоставил никаких объяснений в ответ на адвокатский запрос. ТЦК ограничился общим формулированием о необходимости личного явки, не предоставив никаких доказательств нарушения или привлечения к ответственности.

Процессуальное поведение ответчика существенно повлияло на ход рассмотрения дела. Территориальный центр комплектования не подал отзыв на иск, не предоставил суду никаких доказательств правомерности своих действий и фактически самоустранился от участия в процессе. По правилам административного судопроизводства это означало, что суд был вынужден разрешать спор исключительно на основании материалов, предоставленных истцом, и норм действующего законодательства. При этом такая пассивность органа государственной власти имела и правовое значение, поскольку Кодекс административного судопроизводства Украины прямо предусматривает возможность квалификации непредставления отзыва без уважительных причин как фактического признания иска.

Фактическая сторона спора сводилась к главному: имел ли орган ведения реестра право вносить сведения о нарушениях правил воинского учета при отсутствии постановления о административном правонарушении и доказательств надлежащего вызова лица? Именно ответ на этот вопрос стал решающим в мотивировочной части судебного решения.

Анализируя спор, суд последовательно изложил правовую аргументацию, опираясь на принцип законности, закрепленный в Конституции Украины. Суд отметил, что органы государственной власти обязаны действовать исключительно на основании закона, в пределах предоставленных полномочий и способом, предусмотренным законодательством. Этот принцип сохраняет силу даже в условиях военного положения и общей мобилизации. Обязанность граждан по защите Отечества сама по себе не может рассматриваться как основание для автоматического ограничения их процессуальных прав и гарантий.

Без постановления и вызова: суд против фикции

Определяющим для разрешения дела стало толкование норм законодательства о Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов. Суд обратил внимание на то, что к персональным данным, которые могут вноситься в реестр, относятся именно сведения о привлечении к административной ответственности за нарушение правил воинского учета, а не абстрактная или предварительная «информация о нарушении». Законодательство четко связывает возможность внесения таких данных с наличием протокола и постановления о административном правонарушении, принятого уполномоченным должностным лицом.

Суд отдельно подчеркнул, что территориальные центры комплектования действительно имеют полномочия рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере воинского учета и накладывать административные взыскания. Однако реализация этих полномочий должна осуществляться в четко определенной процессуальной форме с соблюдением требований Кодекса Украины об административных правонарушениях. Отсутствие доказательств привлечения к ответственности означает отсутствие правовых оснований для фиксации нарушения в реестре.

Не менее важным элементом мотивирования стал вопрос надлежащего уведомления военнообязанных. Суд подробно проанализировал нормы Порядка проведения призыва во время мобилизации и Порядка организации и ведения воинского учета, из которых следует, что обязанность явиться в ТЦК возникает только при надлежащем вручении или отправке повестки. В данном деле ответчик не предоставил ни одного доказательства формирования, отправки или вручения повестки способом, предусмотренным законом, что исключало возможность считать неявку нарушением.

Особого внимания заслуживает подход суда к распределению бремени доказательства. В административных делах об оспаривании действий или бездействия субъекта властных полномочий именно на ответчика возлагается обязанность доказать правомерность своих решений. В данном деле орган публичной власти не только не выполнил эту обязанность, но и фактически проигнорировал процесс, что суд прямо учел, ссылаясь на положения Кодекса административного судопроизводства.

Рассматривая иск, суд пришел к выводу: внесение в Единый государственный реестр сведений о нарушении правил воинского учета при отсутствии постановления о административном правонарушении является противоправным. Такие действия нарушают право лица на достоверность персональных данных, принцип правовой определенности и создают негативные правове последствия без надлежащей правовой процедуры.

«При данных обстоятельствах исковые требования в части признания противоправными действий ответчика, которые заключаются во внесении в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов данных о нарушении правил воинского учета, а также в обязанности ответчика исключить из ЕГР призывников, военнообязанных и резервистов данные о нарушении правил воинского учета истцом, подлежат удовлетворению», – констатировал суд первой инстанции.

Ссылаясь на положения статьи 75 КАС Украины, суд отметил, что достоверными являються доказательства, на основании которых можно установить действительные обстоятельства дела. При этом в силу положений статьи 76 КАС Украины достаточными являются доказательства, которые в совокупности позволяют прийти к выводу о наличии или отсутствии обстоятельств дела, входящих в предмет доказывания.

Проанализировав материалы дела, суд решил: удовлетворить административный иск, признав противоправными действия ТЦК, заключавшиеся во внесении в Единый государственный реєстр призывников, военнообязанных и резервистов сведений о нарушении правил воинского учета; обязать ТЦК исключить из реестра указанные сведения, а также взыскать в пользу истца расходы на уплату судебного сбора в размере 1211 грн за счет бюджетных ассигнований ответчика.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.