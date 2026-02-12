  1. Публикации
  2. / В Украине

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

11:00, 12 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.
Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость
Фото: unba.org.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

За годы полномасштабной войны вопрос принудительной мобилизации превратился в один из самых сложных вызовов для правовой системы Украины. Учитывая многочисленные случаи «бусификации», в Верховной Раде обсуждают законодательные инициативы по внедрению цифровых механизмов контроля. В то же время национальные суды и Европейский суд по правам человека постепенно формируют правовые пределы допустимого вмешательства государства в сферу воинской обязанности.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

Тревожная статистика: «бусификации» – быть…

Военное положение предоставляет государству расширенные полномочия, но не отменяет принцип верховенства права. Украина входит в фазу, где оборонная необходимость сталкивается с требованием процедурной справедливости.

Динамика обращений к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека выглядит как график нарастания системного напряжения в стране. Если в 2022 году было зафиксировано лишь 18 жалоб относительно нарушений в сфере мобилизации, то в 2023 году их стало 514, в 2024 – 3312, а в 2025 году это количество превысило 6127. Такой негативный рост нельзя объяснить лишь требованиями военного времени. Речь идет о масштабном запросе общества на защиту процедурных гарантий.

В многочисленных обращениях и жалобах повторяются одни и те же мотивы: незаконное ограничение свободы передвижения, доставление в ТЦК без надлежащих письменных оснований, недопуск адвокатов, игнорирование медицинских документов об отсрочке. В большинстве случаев граждане не оспаривают сам конституционный долг защиты государства. Конфликт возникает вокруг способа, которым этот долг обеспечивается.

На этом фоне в публичном пространстве появляется идея усиления административного контроля. Недавно народный депутат Андрей Горбенко заявил, что общество «никуда не денется» от механизма так называемой «бусификации». Речь идет об интеграции военных реестров с финансовыми системами, которая позволит автоматически блокировать счета граждан в случае необновления военно-учетных данных или выявления несоответствий.

Фактически государство рассматривает возможность перехода от физического принуждения к алгоритмическому. Если раньше имели место принудительные доставления в ТЦК, то теперь обещают – цифровую блокировку активов без отдельного судебного решения. По логике инициаторов, это якобы достаточно быстрый и эффективный способ дисциплинировать военнообязанных. Нардеп Горбенко аргументирует жесткость подхода критической ситуацией с мобилизационным ресурсом: по его оценкам, кадрового резерва может хватить примерно на полтора года. В этом контексте государство ищет инструменты, которые позволят минимизировать уклонение и удержать контроль над человеческим ресурсом.

Однако автоматическая блокировка счетов создает серьезные риски для права собственности. Любая техническая ошибка в реестре может привести к фактической финансовой изоляции человека – невозможности получить зарплату, оплатить лечение или выполнить обязательства перед контрагентами. Если арест происходит без предварительного судебного контроля, государство обязано обеспечить немедленную и эффективную процедуру обжалования.

Отдельное измерение дискуссии – молодежь в возрасте 18–22 лет. В парламенте обсуждается возможность введения для этой категории 6–12-месячной службы, в частности для тех, кто имеет право выезда за границу. Предложенная инициатива призвана сократить утечку трудового ресурса и поддержать оборонную систему. В то же время она поднимает вопрос социальной справедливости: будет ли эта обязанность распределена равномерно, какие компенсационные механизмы будут предусмотрены?

Тревожная статистика омбудсмена и политические заявления депутатов формируют новую реальность: мобилизационная политика выходит за пределы военного администрирования и все глубже интегрируется в финансовую и социальную сферу.

Без права на задержание: ТЦК – не полиция

Национальные суды стали своеобразной площадкой для определения государственных полномочий в военной сфере. Рассматривая дело №160/6554/25,Третий апелляционный административный суд отметил: физическое задержание и принудительная транспортировка гражданина не относятся к компетенции ТЦК. Такие действия возможны лишь в пределах полномочий правоохранительных органов и в соответствии с законом.

«Следовательно, представители ТЦК не имеют права задерживать граждан и тем более принудительно доставлять их в территориальные центры комплектования. Полномочия осуществлять административное задержание и принудительно доставлять гражданина в ТЦК имеют только сотрудники полиции. Военнослужащие, осуществляющие оповещение военнообязанных, такого права не имеют. Сотрудники ТЦК могут инициировать задержание лишь в случае, когда человек находится в розыске за игнорирование повесток, однако физически задерживать и доставлять лицо может только полиция. Любое самостоятельное задержание представителями ТЦК является незаконным», – подчеркнул Третий апелляционный административный суд.

На основании изложенного суд постановил: апелляционную жалобу военнообязанного удовлетворить частично, решение Днепропетровского окружного административного суда – отменить и принять по делу новое судебное решение, признать противоправным и отменить приказ начальника местного ТЦК в части призыва в воинскую часть, а также обязать воинскую часть принять решение об освобождении от прохождения военной службы и исключить солдата из списков личного состава воинской части.

Как свидетельствует судебная практика, задержание лиц входит в компетенцию Национальной полиции и других правоохранительных органов в случаях, определенных в КУоАП. В этот перечень центры комплектования не включены. Конституция Украины запрещает использование Вооруженных Сил или других военных формирований для ограничения прав граждан либо свержения конституционного строя.

В то же время Верховный Суд формирует более сложную конструкцию. В постановлении от 5 февраля 2025 года по делу КАС ВС указал: нарушение процедуры мобилизации, в частности отсутствие медицинского осмотра, не означает автоматического освобождения со службы. Призыв признается необратимым юридическим актом. Если лицо пригодно к службе, формальные нарушения не восстанавливают его прежний статус.

В то же время Верховный Суд сформировал правовую позицию, имеющую более сложную конструкцию. В постановлении от 5 февраля 2025 года по делу №160/2592/23 КАС ВС указал: нарушение процедуры мобилизации, в частности отсутствие проведения обязательного медицинского осмотра, само по себе не является основанием для автоматического освобождения лица с военной службы. Суд исходит из того, что акт призыва на военную службу во время мобилизации имеет характер необратимого юридического акта. При условии установления пригодности лица к военной службе формальные процедурные нарушения, допущенные при мобилизации, не влекут восстановления его прежнего правового статуса.

В этом деле истец просил признать противоправными действия местного ТЦК относительно призыва на военную службу во время мобилизации, а также обязать воинскую часть принять решение о его увольнении из личного состава ВСУ. В обоснование исковых требований он указал, что были совершены противоправные действия при его призыве, поскольку истцу не было проведено медицинское обследование состояния его здоровья. Однако Кассационный административный суд ВС принял решение в пользу воинской части.

«Суд подчеркивает, что восстановление нарушенного права должно происходить в пределах спорных правоотношений, соответственно, с участием их участников. В то же время возложение на воинскую часть обязанности освободить лицо с военной службы выходит за пределы правоотношений между ТЦК и ответчиком относительно порядка его призыва на военную службу во время мобилизации, которая является предметом рассмотрения в этом деле», – подчеркнул КАС ВС.

Эта позиция указывает на стремление сохранить стабильность оборонной системы даже ценой ограничения реституционных последствий для конкретного лица. Кассационный уголовный суд уточнил момент начала службы: для мобилизованных им является дата фактического отправления в воинскую часть, а не принесение присяги. Это имеет непосредственное значение для квалификации уклонения и определения уголовной ответственности.

Также следует учитывать международный подход. Статья 4 Европейской конвенции прямо исключает военную службу из перечня запрещенного принудительного труда. Однако ЕСПЧ последовательно подчеркивает: любое вмешательство должно быть законным, необходимым и пропорциональным. Процедуры должны быть четкими, предсказуемыми и обеспечивать эффективное обжалование. Мобилизация как таковая не оспаривается ни на национальном, ни на международном уровне. Под контролем находится именно способ ее реализации. Судебная практика свидетельствует: государство имеет право требовать исполнения обязанности, но не может действовать произвольно.

Риски и вызовы: конфликт между обязанностью и справедливостью

Украина оказалась в ситуации, когда мобилизация превращается из военного механизма в индикатор качества государственного управления. С одной стороны – объективная необходимость обороноспособности, сокращение мобилизационного ресурса, потребность в эффективности на поле боя. С другой – рост количества жалоб, судебные решения о превышении полномочий ТЦК и дискуссии о цифровом контроле.

«Бусификация» символизирует новый этап этой трансформации. Алгоритм заменяет физическое принуждение, однако риск произвольности не исчезает: он лишь приобретает цифровую форму. Если система блокирует счет автоматически, то механизм защиты должен быть не менее быстрым и технологичным. Иначе возникает дисбаланс между силой государства и возможностями гражданина.

В нынешних условиях местные суды готовы останавливать превышение полномочий и признавать нарушения процедур. В то же время Верховный Суд подчеркивает необратимость призыва, даже если процедура была несовершенной. Это означает, что правовая защита не всегда приводит к фактическому восстановлению статуса лица. В долгосрочной перспективе решающим фактором станет доверие к государству. Если органы власти сумеют соединить оборонную необходимость с четкими процедурами и пропорциональными инструментами контроля, мобилизационная политика станет частью правового государства. Если же алгоритмы и административные решения будут опережать гарантии защиты, конфликт между обязанностью и справедливостью лишь усилится.

Главный вызов заключается в обеспечении того, чтобы мобилизация осуществлялась исключительно законным способом и не приобретала признаков произвольного применения принуждения. Введение военного положения не отменяет конституционных прав и свобод человека, а лишь допускает их временное ограничение в объеме, необходимом для защиты национальной безопасности. Именно соблюдение принципов законности и пропорциональности определяет не только эффективность обороны государства, но и сохранение его правовой легитимности.

Все эти процессы – судебная практика, европейские стандарты, цифровые механизмы контроля – формируют новую архитектуру мобилизационной политики. Украина стоит перед выбором: либо усиление принуждения без достаточных гарантий, либо сложная, но правовая модель, где оборонная необходимость сочетается с уважением к четко определенным процедурам. От этого зависит не только эффективность призыва, но и доверие к государству. А доверие – это ресурс, который невозможно мобилизовать приказом.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд ВСУ ТЦК мобилизация воинский учет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Эвакуация детей без согласия родителей: почему принятый законопроект может создать неточности в законодательстве

Верховная Рада приняла закон об эвакуации детей из районов боевых действий, однако с принятием новой редакции Гражданского кодекса Украины вскоре могут появиться пробелы в законодательстве относительно их защиты.

ВСП определил дату съезда для избрания члена совета и сроки подачи документов

ВСП объявил о проведении съезда и определила дату и место его проведения для избрания члена Совета.

Принудительная мобилизация: судебная практика между обязанностью защищать страну и правом на справедливость

Суды определяют пределы допустимого вмешательства государства в воинскую обязанность на фоне системных нарушений.

Полицейским готовят новые стандарты денежного обеспечения: Комитет возобновил работу над законопроектом

Законопроект, находящийся в Верховной Раде с 2022 года, получил новый импульс после заседания рабочей группы.

Проект Гражданского Кодекса вводит для контрактов фильтр добропорядочности

Новый Гражданский кодекс разршит признавать договор недействительным, если его содержание, цель или способ исполнения противоречат добропорядочности

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]