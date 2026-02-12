ЕСПЧ: как подать жалобу, что происходит во время рассмотрения и когда ждать решения

Граждане, которые использовали все возможности национальной защиты, могут обратиться в Европейский суд по правам человека.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) — это международный судебный орган Совета Европы, созданный для защиты прав человека и основных свобод, закрепленных в Европейской конвенции о защите прав человека 1950 года.

В январе Верховный Суд завершил перевод Регламента Европейского суда по правам человека на украинский язык. Регламент определяет порядок работы ЕСПЧ, в том числе процедуру подачи жалоб, рассмотрения заявлений и принятия решений.

Этот перевод призван сделать работу ЕСПЧ более доступной для украинских граждан и юристов, которые могут обращаться в суд в случае нарушения своих прав.

Кто может обратиться в ЕСПЧ

Регламент четко определяет, что обращаться в Европейский суд по правам человека может любое физическое лицо, государство или организация, если оно считает, что его права, гарантированные Европейской конвенцией о правах человека, были нарушены. Однако существует требование, что при обращении в ЕСПЧ человек должен исчерпать все средства национальной защиты.

То есть лицо сначала должно обратиться за защитой своих прав в национальные суды, включая Верховный Суд, если дело касается Украины. В случае, когда вопрос остался не решенным, оно имеет право подать жалобу в ЕСПЧ. Заявитель может действовать самостоятельно или через адвоката.

Что должно содержать жалоба

Регламент определяет конкретные требования к заявлению:

данные заявителя: имя, фамилия, адрес, гражданство, контактные данные;

суть нарушения: подробно описать, какие права Конвенции были нарушены и как это произошло;

доказательства: решения национальных судов, документы, переписка с органами власти, медицинские или административные справки;

жалоба подается не позднее 6 месяцев после окончательного решения национального суда.

Производство после принятия заявления в ЕСПЧ: как работает судебный процесс

После того как Европейский суд по правам человека признает заявление приемлемым, начинается следующий этап рассмотрения дела. Он подробно описан в Регламенте Суда и содержит несколько ключевых моментов, которые определяют процедуру работы с межгосударственными и индивидуальными заявлениями.

Согласно Регламенту ЕСПЧ, заявления в Суд делятся на межгосударственные и индивидуальные. Межгосударственные заявления подаются одним государством против другого в соответствии со статьей 33 Конвенции.

Индивидуальные заявления подаются физическими или юридическими лицами в соответствии со статьей 34 Конвенции. Основное различие между заявлениями заключается в том, кто их подает и как формируется Палата для рассмотрения дела: в межгосударственных делах в состав Палаты автоматически входят судьи от обеих государств, а в индивидуальных — Палата формируется решением Президента Секции.

Слушания в Европейском суде по правам человека

В соответствии с Регламентом, ЕСПЧ проводит открытые слушания, если только Палата не решит иначе в исключительных обстоятельствах, по собственной инициативе или по просьбе стороны или другой заинтересованной лица.

Пресса и посетители могут отсутствовать в зале заседаний полностью или частично, если это необходимо для сохранения морали, общественного порядка, национальной безопасности, интересов несовершеннолетних или защиты частной жизни сторон. Также закрытие может быть необходимо, если публичность может повредить правосудию.

Если сторона или другое лицо не появляется или отказывается участвовать, Палата может продолжать слушания, если это не противоречит надлежащему осуществлению правосудия.

Решения Европейского суда по правам человека

Решение Европейского суда по правам человека содержит: имена судей, дату постановления и оглашения, описание сторон, имена адвокатов, изложение процесса и фактов дела, краткое изложение подач сторон, мотивировку с точки зрения права, резолютивные положения и возмещение расходов, если таковое имеется. Судья может добавить отдельное мнение. Все решения принимаются на английском или французском языке. Решения Великой Палаты принимаются на обоих официальных языках, и обе версии являются аутентичными.

Сроки рассмотрения заявления ЕСПЧ зависят от типа дела и загруженности Суда. В частности, индивидуальные рассматриваются от 1–3 лет, международные дела до 5 лет и более.

Несовместимость деятельности и иммунитет судей

В частности, Регламент определяет несовместимость деятельности и лишение иммунитета, а также процедуру увольнения судьи.

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Конвенции, в течение срока своих полномочий судьи не могут заниматься никакой политической, административной или профессиональной деятельностью, несовместимой с их независимостью, беспристрастностью или требованиями выполнения должностных обязанностей на постоянной основе. Каждый судья должен сообщить Главе Суда о любой другой деятельности.

Судья ЕСПЧ имеет иммунитет — это правовая защита, которая гарантирует независимость и безопасность судьи во время исполнения обязанностей.

В соответствии со статьей 4 Шестого протокола к Генеральному соглашению о привилегиях и иммунитетах Совета Европы, лишить судей иммунитета может только пленарное заседание Суда. Такое решение принимается абсолютным большинством голосов избранных судей, заступивших на должность, за исключением судьи, которого предлагается лишить иммунитета.

Судья, которого это касается, должен иметь доступ к документам, касающимся нарушения процедуры лишения его иммунитета, и должен быть заслушан Пленумом Суда.

