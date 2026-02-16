ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Пятая секция Европейского суда по правам человека вынесла решение по делу «Бабич против Украины» (заявление № 2393/17), признав нарушение статьи 2 Протокола № 4 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Решение является окончательным, однако может подлежать редакционным изменениям.

Суд уведомил Правительство о жалобах по статье 2 Протокола № 4 (право покидать любую страну) и статье 8 Конвенции (право на уважение частной и семейной жизни), признав остальную часть заявления неприемлемой. Возражение Правительства против рассмотрения дела Комитетом было отклонено. После закрытого совещания 22 января 2026 года Суд вынес решение.

Дело было инициировано в связи с запретом заявителю покидать территорию Украины из-за неисполнения судебного решения о погашении долга.

19 августа 2013 года Полтавский районный суд удовлетворил ходатайство государственного исполнителя об установлении запрета на выезд до полного погашения задолженности.

10 декабря 2013 года заявитель — предприниматель — был признан банкротом Хозяйственным судом Харьковской области. Несмотря на это, его неоднократные попытки добиться отмены ограничения остались безуспешными.

В октябре 2015 года заявитель официально женился на своей партнерше, с которой имеет сына 2007 года рождения. В марте 2016 года он, его жена и сын получили румынские паспорта. В августе 2016 года жена и сын поселились в Праге (Чешская Республика).

По данным Правительства, в 2014–2016 годах заявителю неоднократно отказывали в выезде. Вместе с тем 21 февраля 2016 года он смог покинуть страну, воспользовавшись украинским паспортом с иным написанием имени. В 2016–2017 годах он также несколько раз пересекал границу с румынским паспортом.

По состоянию на 2019 год запрет оставался действующим. 5 декабря 2019 года Верховный Суд окончательно отказал в удалении информации о запрете из базы Государственной пограничной службы Украины, указав, что факт банкротства не является основанием для прекращения ограничения, поскольку исполнительное производство не завершено.

Заявитель обратился в ЕСПЧ с жалобой, в которой утверждал, что ограничение его права покидать Украину было неоправданным и непропорциональным. Правительство, напротив, настаивало на законности и обоснованности меры, а также указывало, что заявитель мог путешествовать с румынским паспортом.

Суд признал жалобу приемлемой. Он напомнил о принципах, сформулированных в деле «Стецов против Украины» (№ 5170/15, 11 мая 2021 года), касающемся аналогичной ситуации.

Как и в том деле, заявитель был подвергнут мерам, которые не были достаточно обоснованными и не подлежали пересмотру до полного погашения долга. Суд пришел к выводу, что украинские власти не обеспечили, чтобы вмешательство в право лица покидать страну было с самого начала и на протяжении всего срока его действия обоснованным и пропорциональным.

Отдельно Суд обратил внимание на практическое влияние запрета: заявителю несколько раз фактически отказывали в выезде. Получение гражданства другого государства и возможность периодически пересекать границу не могут рассматриваться как эффективное средство защиты от установленного ограничения и не делают его совместимым с требованиями статьи 2 § 2 Протокола № 4.

В итоге Суд констатировал нарушение данного положения Конвенции.

Заявитель также жаловался, что запрет нарушил его право на уважение семейной жизни.

Суд повторил, что Конвенция не гарантирует право создавать семейную жизнь в конкретной стране. Жена и сын заявителя переехали за границу уже после нескольких лет действия запрета и были осведомлены о его последствиях. Кроме того, с 2016 года заявитель фактически имел возможность путешествовать с паспортом другого государства. Он также не утверждал, что его семья была ограничена во въезде или проживании с ним в Украине.

С учетом этого Суд признал жалобу по статье 8 явно необоснованной и отклонил ее.

Автор: Тарас Лученко

