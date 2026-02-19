Субсидия под прицелом: Верховный Суд о реальных расходах на покупку авто за границей

Касационная инстанция частично удовлетворила жалобу Пенсионного фонда, направив дело на новое рассмотрение.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций по делу о прекращении выплаты жилищной субсидии и возврате излишне полученных средств. Обстоятельства относительно реального объема расходов на приобретение автомобиля за границей установлены неполно. Дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Дело на 7000 злотых

Касационный административный суд ВС рассмотрел в порядке письменного производства административное дело №560/14649/24 о признании противоправными действий и обязании совершить определенные действия. Кассационная жалоба была подана главным управлением Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области на решение Хмельницкого окружного административного суда и постановление Седьмого апелляционного административного суда.

Спор возник в связи с прекращением выплаты жилищной субсидии и требованием органа ПФУ – вернуть более 11 тыс. грн как излишне полученные средства. Основанием для этого стало установление факта приобретения истцом транспортного средства за пределами Украины в период, учитываемый при назначении субсидии. В таможенной декларации, поданной при ввозе авто, была указана таможенная стоимость в размере 90 287,40 грн. Именно на этот показатель сослался Пенсионный фонд, обосновывая прекращение выплат и требование возврата средств. По мнению ПФУ, именно таможенная стоимость подтверждает совершение покупки свыше предельной суммы – 50 000 грн. Однако суды первой и апелляционной инстанций пришли к иному выводу.

«Судами установлено, что истец приобрел транспортное средство opel corsa по цене 7000 польских злотых, что по официальному курсу Национального банка Украины на дату покупки не превышало 50 000 грн, и, следовательно, отсутствуют правовые основания для применения подпункта 4 пункта 14 Положения о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно‑коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива» от 21 октября 1995 года № 848 (далее – Положение № 848), что исключает наличие оснований для прекращения выплаты жилищной субсидии», – говорится в материалах дела.

Как выяснилось, орган ПФУ, ссылаясь на рекомендации Министерства финансов Украины, не предоставил надлежащих и допустимых доказательств совершения истцом операции на сумму, превышающую установленный законодательством предельный размер, – чем не выполнил возложенную на него обязанность доказывания правомерности оспариваемых действий. Именно поэтому суды первой и апелляционной инстанций встали на сторону истца.

Суды исходили из того, что определяющей является договорная цена транспортного средства как сумма, фактически уплаченная по договору купли‑продажи. Поскольку эта сумма не превышала 50 000 грн, оснований для прекращения субсидии не было. Таможенная же стоимость, по их убеждению, имеет фискальное значение и не может автоматически приравниваться к расходам на приобретение имущества.

В кассационной инстанции дело получило новое правовое толкование. Верховный Суд обратил внимание не только на формальное превышение предельного порога, но и на правовую природу жилищной субсидии как адресной государственной помощи, что предусматривает оценку реального финансового состояния домохозяйства.

Суд подчеркнул, что жилищная субсидия не является универсальной льготой: она финансируется из государственного бюджета и направлена исключительно на поддержку тех, кто объективно не в состоянии самостоятельно оплачивать жилищно‑коммунальные услуги. Поэтому сам факт осуществления значительного единовременного расхода может свидетельствовать о наличии финансового ресурса, достаточного для покрытия базовых потребностей без бюджетной поддержки.

Коллегия судей ВС указала на то, что приобретение транспортного средства за границей – это не только заключение гражданско‑правового договора. Для законного использования такого имущества в Украине требуется его таможенное оформление и уплата обязательных платежей. Без этого автомобиль не может быть введен в свободный оборот.

Таким образом, возник принципиальный вопрос: что считать «суммой покупки» в понимании подпункта 4 пункта 14 Положения № 848 – только договорную цену или всю совокупность расходов, необходимых для приобретения и использования имущества? Именно от ответа на этот вопрос зависит баланс между формальным применением нормы и реальным анализом платежеспособности.

Договорная цена vs таможенная стоимость

Суд кассационной инстанции констатировал, что оба подхода – и исключительно договорная цена, и исключительно таможенная стоимость – являются упрощенными. Ни один из этих показателей сам по себе не отражает полной картины расходов. Суды предыдущих инстанций, сосредоточившись только на цене договора, не установили размер обязательных таможенных и налоговых платежей и не определили общую сумму средств, потраченных в связи с приобретением автомобиля.

В результате Верховный Суд пришел к выводу о преждевременности предыдущих решений. Без установления совокупных расходов невозможно оценить, превысили ли они порог 50 000 грн и свидетельствуют ли о достаточной платежеспособности для отказа в субсидии.

В своей постанове кассационная инстанция детально разграничила частно‑правовые и публично‑правовые составляющие стоимости имущества. Цена договора купли‑продажи, согласно положениям Гражданского кодекса Украины, определяется по соглашению сторон и отражает денежное обязательство между продавцом и покупателем. Это элемент гражданско‑правовой сделки. Тогда как таможенная стоимость определяется для фискальных целей: она является базой для начисления таможенной пошлины, акцизного налога и налога на добавленную стоимость. Соответствующие нормы содержатся в Таможенном и Налоговом кодексах Украины. Таможенная стоимость может отличаться от договорной, поскольку определяется по специальным правилам и используется для расчета налоговых обязательств.

Суд подчеркнул, что таможенная декларация не является доказательством совершения покупки в смысле гражданско‑правовой сделки. Она свидетельствует лишь о факте ввоза товара и определении базы для налогообложения. В то же время договорная цена не охватывает всех расходов, понесенных лицом для получения возможности пользоваться автомобилем на территории Украины.

С экономической точки зрения приобретение автомобиля за границей и его таможенное оформление представляют собой единый процесс приобретения имущества. Обязательные таможенные и налоговые платежи являются неотъемлемым условием ввода транспортного средства в свободный оборот. Без их уплаты невозможно законное использование автомобиля. Именно поэтому Верховный Суд сформулировал подход, согласно которому для целей применения подпункта 4 пункта 14 Положения № 848 необходимо учитывать совокупность расходов, понесенных в связи с приобретением и ввозом имущества. Оценка финансового состояния домохозяйства не может сводиться к одному формальному показателю.

Вместе с тем кассационная инстанция не устанавливала фактический размер таких расходов. С учетом пределов проверки, определенных Кодексом административного судопроизводства Украины, Верховный Суд не исследует доказательства и не устанавливает новые обстоятельства. Задача ВС – проверка правильности применения норм права.

Поскольку суды предыдущих инстанций не исследовали полный объем расходов и не установили общую сумму средств, потраченных истцом, это было расценено как нарушение процессуальных норм, что исключило возможность правильного разрешения дела. Суд постановил: кассационную жалобу главного управления Пенсионного фонда Украины в Хмельницкой области удовлетворить частично; решения Хмельницкого окружного административного суда и постановление Седьмого апелляционного административного суда – отменить, а дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

При новом рассмотрении Хмельницкий окружной административный суд должен выяснить общую сумму расходов на момент совершения сделки, включая договорную цену и обязательные таможенные и налоговые платежи. Только после этого возможна правовая оценка соответствия таких расходов критериям Положения № 848.

Верховный Суд не определил окончательно, имеет ли истец право на субсидию, но ясно указал: формальный подход к стоимости покупки не соответствует природе адресной государственной помощи. Отмена предыдущих решений не означает автоматической победы органа ПФУ. Дело возвращается на стадию, на которой суд должен установить все существенные обстоятельства и только после этого сделать вывод о наличии или отсутствии оснований для прекращения субсидии. В центре анализа – не только цифра в договоре или декларации, но реальный объем потраченных средств и его соотношение с целью бюджетной поддержки.

Автор: Валентин Коваль

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.