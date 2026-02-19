Субсидія під прицілом: Верховний Суд про реальні витрати на купівлю авто за кордоном

Касаційна інстанція частково задовольнила скаргу Пенсійного фонду, направивши справу на новий розгляд.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій у справі щодо припинення виплати житлової субсидії та повернення надмірно отриманих коштів. Обставини щодо реального обсягу витрат на придбання автомобіля за кордоном встановлено неповно. Справу передано на новий розгляд до суду першої інстанції.

Справа на 7000 злотих

Касаційний адміністративний суд ВС розглянув у порядку письмового провадження адміністративну справу №560/14649/24 про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити певні дії. Касаційне оскарження подано головним управлінням Пенсійного фонду України в Хмельницькій області на рішення Хмельницького окружного адміністративного суду та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду.

Спір виник через припинення виплати житлової субсидії та вимоги органу ПФУ – повернути понад 11 тисяч гривень як надмірно отримані кошти. Підставою для цього стало встановлення факту придбання позивачем транспортного засобу за межами України протягом періоду, що враховується при призначенні субсидії. У митній декларації, поданій під час ввезення авто, було зазначено митну вартість у розмірі 90287,40 грн. Саме на цей показник послався орган Пенсійного фонду, обґрунтовуючи припинення виплат і вимогу повернути кошти. На думку ПФУ, саме митна вартість підтверджує здійснення покупки понад граничну суму – 50000 грн. Проте перша та апеляційна інстанції дійшли іншого висновку.

«Судами встановлено, що позивач придбав транспортний засіб OPEL CORSA за ціною 7000 польських злотих, що за офіційним курсом Національного банку України на дату купівлі не перевищувало 50000 грн, а відтак відсутні правові підстави для застосування підпункту 4 пункту 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» від 21 жовтня 1995 року №848 (далі - Положення №848), що виключає наявність підстав для припинення виплати житлової субсидії», – йдеться в матеріалах справи.

Як з’ясувалося, орган ПФУ, посилаючись на рекомендації Міністерства фінансів України, не надав належних і допустимих доказів здійснення позивачем операції на суму, що перевищує встановлений законодавством граничний розмір, – чим не виконав покладений на нього обов`язок доказування правомірності оскаржуваних дій. Саме тому перша та апеляційна інстанції стали на бік позивача.

Суди виходили з того, що визначальною є договірна ціна транспортного засобу як сума, фактично сплачена за договором купівлі-продажу. Оскільки ця сума не перевищувала 50000 грн, підстав для припинення субсидії не було. Митна ж вартість, на їх переконання, має фіскальне значення і не може автоматично прирівнюватися до витрат на придбання майна.

У касаційній інстанції справа отримала нове правове тлумачення. Верховний Суд звернув увагу не лише на формальне перевищення граничного порогу, а й на правову природу житлової субсидії як адресної державної допомоги, що передбачає оцінку реального фінансового стану домогосподарства.

Суд наголосив, що житлова субсидія не є універсальною пільгою: вона фінансується з державного бюджету і спрямована виключно на підтримку тих, хто об’єктивно не спроможний самостійно оплачувати житлово-комунальні послуги. Тому сам факт здійснення значної разової витрати може свідчити про наявність фінансового ресурсу, достатнього для покриття базових потреб без бюджетної підтримки.

Колегія суддів ВС звернула увагу на те, що придбання транспортного засобу за кордоном – це не лише укладення цивільно-правового договору. Для законного використання такого майна в Україні необхідне митне оформлення та сплата обов’язкових платежів. Без цього автомобіль не може бути введений у вільний обіг.

Таким чином, постало принципове питання: що вважати «сумою покупки» у розумінні підпункту 4 пункту 14 Положення №848 – лише договірну ціну чи всю сукупність витрат, необхідних для набуття і використання майна? Саме від відповіді на це питання залежить баланс між формальним застосуванням норми і реальним аналізом платоспроможності.

Договірна ціна vs митна вартість

Суд касаційної інстанції констатував, що обидва підходи – і виключно договірна ціна, і виключно митна вартість – є спрощеними. Жоден із цих показників сам по собі не відображає повної картини витрат. Суди попередніх інстанцій, зосередившись лише на ціні договору, не встановили розміру обов’язкових митних та податкових платежів і не визначили загальну суму коштів, витрачених у зв’язку з набуттям автомобіля.

У результаті Верховний Суд дійшов висновку про передчасність попередніх рішень. Без встановлення сукупних витрат неможливо оцінити, чи перевищили вони 50-тисячний поріг і чи свідчать про достатню платоспроможність для відмови у субсидії.

У своїй постанові касаційна інстанція детально розмежувала приватноправову та публічно-правову складові вартості майна. Ціна договору купівлі-продажу, відповідно до положень Цивільного кодексу України, визначається за домовленістю сторін і відображає грошове зобов’язання між продавцем і покупцем. Це елемент цивільного правочину. Натомість митна вартість визначається для фіскальних цілей: вона є базою для нарахування мита, акцизного податку та податку на додану вартість. Відповідні норми містяться у Митному та Податковому кодексах України. Митна вартість може відрізнятися від договірної, оскільки визначається за спеціальними правилами і використовується для розрахунку податкових зобов’язань.

Суд підкреслив, що митна декларація не є доказом здійснення покупки у сенсі цивільного правочину. Вона засвідчує лише факт ввезення товару та визначення бази для оподаткування. Водночас і договірна ціна не охоплює всіх витрат, понесених особою для того, щоб отримати можливість користуватися автомобілем на території України.

З економічної точки зору придбання авто за кордоном і його митне оформлення становлять єдиний процес набуття майна. Обов’язкові митні та податкові платежі є невід’ємною умовою введення транспортного засобу у вільний обіг. Без їх сплати неможливе законне використання авто. Саме тому Верховний Суд сформулював підхід, за яким для цілей застосування підпункту 4 пункту 14 Положення №848 необхідно враховувати сукупність витрат, понесених у зв’язку з придбанням і ввезенням майна. Оцінка фінансового стану домогосподарства не може зводитися до одного формального показника.

Водночас касаційна інстанція не встановлювала фактичний розмір таких витрат. З огляду на межі перегляду, визначені Кодексом адміністративного судочинства України, Верховний Суд не досліджує докази і не встановлює нові обставини. Завдання ВС – перевірка правильності застосування норм права.

Оскільки суди попередніх інстанцій не дослідили повний обсяг витрат і не встановили загальну суму коштів, витрачених позивачем, це було розцінено як порушення процесуальних норм, що унеможливило правильне вирішення справи. Суд постановив: касаційну скаргу головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області задовольнити частково; рішення Хмельницького окружного адміністративного суду та постанову Сьомого апеляційного адміністративного суду – скасувати, а справу направити на новий розгляд до суду першої інстанції.

Під час нового розгляду Хмельницький окружний адміністративний суд має з’ясувати загальну суму витрат на момент здійснення правочину, включно з договірною ціною та обов’язковими митними і податковими платежами. Лише після цього можлива правова оцінка відповідності таких витрат критеріям Положення №848.

Верховний Суд не визначив остаточно, чи має право позивач на субсидію, але чітко вказав: формальний підхід до вартості покупки не відповідає природі адресної державної допомоги. Скасування попередніх рішень не означає автоматичної перемоги органу ПФУ. Справа повертається до стадії, на якій суд має встановити всі істотні обставини і лише після цього зробити висновок про наявність або відсутність підстав для припинення субсидії. У центрі аналізу – не лише цифра у договорі чи декларації, а реальний обсяг витрачених коштів і його співвідношення з метою бюджетної підтримки.

Автор: Валентин Коваль

