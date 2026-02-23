Денежные выплаты детям погибших военнослужащих хотят «заморозить» до 21 года

Законопроект предусматривает механизмы выплат, которые позволят защитить права малолетних и несовершеннолетних на получение государственной помощи.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций на своем заседании 18 февраля 2026 года принял заключение по законопроекту № 14248 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты прав малолетних и несовершеннолетних лиц, имеющих право на назначение и получение единовременной денежной помощи».

Законопроектом предусматривается усовершенствование процедуры назначения и выплаты средств, чтобы гарантировать их использование исключительно в интересах ребенка.

В настоящее время помощь предоставляется в случае смерти, инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащих, резервистов и лиц, призванных на учебные или специальные сборы, а также тем, кто был уволен с службы в течение года, если смерть наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания или несчастного случая, связанного со службой. Часть помощи для ребенка перечисляется на счет его законного представителя — матери, отца, опекуна или попечителя, что создаёт риск нецелевого использования средств до достижения ребенком совершеннолетия.

Авторы законопроекта отмечают, что такой подход не соответствует международным обязательствам Украины, в частности Конвенции ООН о правах ребенка 1989 года, которая предусматривает приоритет интересов ребенка.

Новый законопроект предлагает:

выплачивать 50% доли помощи после достижения ребенком 21 года с учетом индекса инфляции;

предусмотреть досрочную выплату в случаях тяжелого заболевания ребенка, установления инвалидности, полной гражданской дееспособности, тяжелого заболевания или инвалидности родителей, а также для образования или жилищных нужд ребенка после 16 лет;

в случае если законным представителем ребенка является администрация учреждения здравоохранения или учебного заведения, выплата проводится после 21 года или досрочно при соблюдении установленных условий.

Принятие законопроекта будет способствовать лучшей защите прав малолетних и несовершеннолетних, поскольку государственные средства будут использоваться прежде всего на нужды ребенка, в частности для образования и жилья после 16 лет. Кроме того, законопроект предотвратит нецелевое использование средств законными представителями и обеспечит более эффективное использование бюджетных ресурсов.

Во время рассмотрения законопроекта Комитет учел замечания и предложения других органов:

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины подчеркнуло необходимость уточнения терминологии относительно понятий «учреждение образования» и «другое детское учреждение»,

Министерство образования и науки предложило заменить слово «учебного» на «образования» для соответствия образовательному законодательству,

Министерство финансов рекомендовало исключить формулировку относительно индекса инфляции в связи с наличием действующего механизма индексации доходов населения;

Министерство по делам ветеранов и выразило предостережения относительно отсрочки выплат до 21 года,

Пенсионный фонд Украины предупредил о возможных дополнительных расходах для бюджета, которые могут быть реализованы только при наличии положительного заключения Министерства финансов,

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поддерживает законопроект.

Замечания к законопроекту высказало Министерство юстиции Украины, поскольку предложенные изменения создают юридическую неопределенность относительно порядка назначения и выплаты единовременной денежной помощи малолетним и несовершеннолетним лицам, у которых законным представителем является администрация учреждения здравоохранения, учебного или другого детского заведения. Такие положения не соответствуют требованию качества «закона» и не обеспечивают надлежащей защиты имущественных прав данной категории лиц.

То, что законопроект требует доработки, считает и Национальная полиция Украины, указывая, что законопроект нуждается в доработке и обращает внимание, в частности, на следующее: термин «учебное заведение» на сегодняшний день законами Украины не предусмотрен, в то же время пунктом 6 части первой статьи 1 Закона Украины «Об образовании» определен термин «учреждение образования». Кроме того, учитывая отсутствие закрепления на уровне законодательства Украины термина «другое детское учреждение», указанные определения требуют уточнения.

В свою очередь, Министерство обороны Украины не поддерживает законопроект, поскольку он имеет определенную несогласованность, которая не позволит обеспечить реализацию его цели. Предложенные положения законопроекта относительно отсрочки выплаты, а также введения дополнительных условий выплаты нивелируют компенсационный характер единовременной денежной помощи и противоречат ее социальному назначению. Фактическая «заморозка» средств до 16 лет и/или 21 года лишает семью погибшего права воспользоваться ими в момент, когда они наиболее необходимы. Кроме того, назначение и выплату единовременной денежной помощи также предусмотрено Законами Украины «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и «О военной обязанности и военной службе», в которые внесение изменений не предлагается.

По результатам рассмотрения Комитет рекомендовал Верховной Раде принять законопроект № 14248 в первом чтении за основу.

