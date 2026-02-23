Грошові виплати дітям загиблих військових хочуть «заморозити» до 21 року

Законопроєкт передбачає механізм виплат, які дозволять захистити права малолітніх і неповнолітніх на отримання державної допомоги.

Фото з відкритих джерел

Комітет Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій на своєму засіданні 18 лютого ухвалив висновок щодо законопроєкту № 14248 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту прав малолітніх і неповнолітніх осіб, які мають право на призначення та отримання одноразової грошової допомоги».

Законопроєктом пропонується вдосконалення процедури призначення та виплати коштів, щоб гарантувати їх використання виключно в інтересах дитини.

Нині допомога надається у разі смерті, інвалідності або часткової втрати працездатності військових, резервістів та осіб, призваних на навчальні або спеціальні збори, а також тим, хто звільнився із служби протягом року, якщо смерть настала через поранення, контузію, каліцтво, захворювання або нещасний випадок, пов’язаний зі службою. Частина допомоги для дитини перераховується на рахунок її законного представника — матері, батька, опікуна чи піклувальника, що створює ризик нецільового використання коштів до повноліття.

Автори законопроєкту наголошують, що такий підхід не відповідає міжнародним зобов’язанням України, зокрема Конвенції ООН про права дитини 1989 року, яка передбачає пріоритет інтересів дитини.

Новий законопроєкт пропонує:

виплачувати 50% частки допомоги після досягнення дитиною 21 року з урахуванням індексу інфляції;

передбачити дострокову виплату у випадках тяжкої хвороби дитини, встановлення інвалідності, повної цивільної дієздатності, тяжкої хвороби або інвалідності батьків, а також для освіти чи житлових потреб дитини після 16 років;

у випадку, якщо законним представником дитини є адміністрація закладу охорони здоров’я або навчального закладу, виплата проводиться після 21 року або достроково за визначеними умовами.

Прийняття законопроєкту сприятиме кращому захисту прав малолітніх та неповнолітніх, оскільки державні кошти будуть використовуватися передусім на потреби дитини, зокрема для освіти та житла після 16 років. Крім того, законопроєкт запобігатиме нецільовому використанню коштів законними представниками та сприятиме ефективнішому використанню бюджетних ресурсів.

Під час опрацювання законопроєкту Комітет врахував зауваження та пропозиції інших органів:

Головне науково-експертне управління Апарату ВРУ наголосило на необхідності уточнення термінології щодо понять «заклад освіти» та «інший дитячий заклад»,

Міністерство освіти і науки запропонувало замінити слово «навчального» на «освіти» для відповідності освітньому законодавству,

Міністерство фінансів радило виключити формулювання щодо індексу інфляції через наявний механізм індексації доходів населення;

Міністерство у справах ветеранів висловило застереження щодо відтермінування виплат до 21 року,

Пенсійний фонд України попередив про можливі додаткові витрати для бюджету, які можна реалізувати лише за наявності позитивного висновку Міністерства фінансів.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець підтримує законопроєкт.

Зауваження до законопроєкту висловило Міністерство юстиції України, оскільки запропоновані зміни створюють юридичну невизначеність щодо порядку призначення та виплати одноразової грошової допомоги малолітнім і неповнолітнім особам, у яких законним представником є адміністрація закладу охорони здоров’я, навчального або іншого дитячого закладу. Такі положення не відповідають вимозі якості «закону» та не забезпечують належного захисту майнових прав цієї категорії осіб.

Те, що законопроєкт потребує доопрацювання, вважає і Національна поліція України, зазначаючи, що законопроєкт потребує доопрацювання та звертає увагу зокрема на наступне: термін «навчальний заклад» на сьогодні законами України не передбачено, водночас пунктом 6 частини першої статті 1 Закону України «Про освіту» визначено термін «заклад освіти». Крім того, ураховуючи відсутність закріплення на рівні законодавства України терміну «інший дитячий заклад», указані визначення потребують уточнення.

В свою чергу, Міністерство оборони України не підтримує законопроект, оскільки він має певну неузгодженість, яка не дозволить забезпечити реалізацію його мети. Запропоновані положення законопроекту щодо відтермінування виплати, а також запровадження додаткових умов виплати нівелюють компенсаційний характер одноразової грошової допомоги та суперечать її соціальному призначенню. Фактичне «замороження» коштів до 16 років та/або 21 року позбавляє родину загиблого права скористатися ними в момент, коли вони найбільш потрібні. Крім того, призначення та виплату одноразової грошової допомоги також передбачено Законами України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про військовий обов'язок і військову службу», в які внесення змін не пропонується.

За результатами розгляду Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти законопроєкт № 14248 у першому читанні за основу.

