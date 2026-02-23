Коммуналку за разрушенное жилье предлагают отменить: идею поддержал Комитет Рады

Законопроект защитит совладельцев многоквартирных домов от несправедливых начислений и установит прозрачный порядок перерасчета.

Иллюстративное фото

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

20 февраля Комитет по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг поддержал проект Закона Украины об особенностях начисления платы за жилищно-коммунальные услуги и другие платежи, предусмотренные законодательством, в связи с повреждением или уничтожением объектов недвижимого имущества, подготовленный ко второму чтению (реестр. №13155).

Проектом закона предлагается внести изменения в отдельные законы Украины, которыми устанавливается, что временно, во время действия режима военного положения на территории Украины и в течение года после его прекращения или отмены в случае повреждения, разрушения многоквартирного дома вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, что привело к разрушению квартир, нежилых помещений или отдельных частей общего имущества дома, что привело к невозможности его дальнейшей эксплуатации или создаёт угрозу жизни и здоровью людей и/или имуществу совладельцев, плата за услугу по управлению многоквартирным домом не начисляется и потребителем не уплачивается.

Речь идёт о следующих законах: «О жилищно-коммунальных услугах», «О кооперации», «Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме», «Об объединении совладельцев многоквартирного дома», «О компенсации за повреждение и уничтожение отдельных категорий объектов недвижимого имущества вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины, и Государственном реестре имущества, поврежденного и уничтоженного вследствие боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией Российской Федерации против Украины»

При этом даты повреждения/уничтожения и даты восстановления устанавливаются актами комиссионных обследований, которыми также фиксируется категория повреждений, что в дальнейшем является основанием для:

приостановления/возобновления начисления платы за коммунальные услуги и абонентское обслуживание;

приостановления/возобновления начисления или перерасчета/корректировки платы за жилищную услугу по решению собрания совладельцев;

приостановления начисления платы за жилищно-коммунальные услуги лицам, имущество которых уничтожено и не подлежит восстановлению.

Наряду с этим предлагается уточнить нормы, которые устанавливают права ЖБК и ОСББ по пересмотру размера взносов или освобождения от их уплаты для владельцев уничтоженного имущества.

Общие собрания объединения, а также кооперативы смогут принимать решение полностью или частично освободить отдельных совладельцев, имущество которых было повреждено/уничтожено, от уплаты взносов, платежей и отчислений.

Законопроект четко разграничивает статус имущества: определено, какие объекты считаются уничтоженными, а какие — поврежденными, и какие последствия это имеет для начислений. При этом для подтверждения статуса имущества предусмотрен прозрачный механизм — официальное обследование и соответствующее уведомление являются основанием для перерасчета и приостановления платежей.

Авторы законопроекта считают целесообразным урегулировать на законодательном уровне вопрос освобождения владельцев жилья от уплаты за услуги по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, исходя из следующего.

Потребители услуг по управлению многоквартирными домами должны оплачивать эти услуги, если они фактически предоставляются управляющим. Если же услуга по управлению многоквартирным домом предоставлялась ненадлежащего качества (не в полном объёме), управляющий обязан осуществить потребителям перерасчет размера платы на условиях и в сроки, определенные Порядком осуществления перерасчета стоимости услуги по управлению многоквартирным домом за период ее непредоставления, предоставления ненадлежащего качества, утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины от 5 июня 2019 года № 482.

Военные действия являются форс-мажором, то есть обстоятельством непреодолимой силы, которое освобождает лицо от ответственности в случае неуплаты или несвоевременной уплаты за услуги. В то же время следует отметить, что военное положение не освобождает граждан Украины от уплаты за услуги, однако пеня и штрафы начисляться не будут.

Из-за отсутствия четкого законодательного урегулирования отдельные управляющие, председатели правлений ЖБК и ОСББ продолжают начислять плату за жилищную услугу и т.п. совладельцам/владельцам уничтоженного или поврежденного имущества.

Принятие законопроекта обеспечит право граждан на освобождение от уплаты за услуги по управлению многоквартирным домом в случае его повреждения или разрушения, как то отдельные квартиры, нежилые помещения или места общего пользования, где фактически услуги не предоставляются до момента полного восстановления дома.

Автор: Тарас Лученко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.