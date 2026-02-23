Комуналку за зруйноване житло пропонують скасувати: ідею підтримав Комітет Ради

Законопроект захистить співвласників багатоквартирних будинків від несправедливих нарахувань та встановить прозорий порядок перерахунку.

Ілюстративне фото

20 лютого Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг підтримав проект Закону України щодо особливостей нарахування плати за житлово-комунальні послуги та інших платежів, передбачених законодавством, у зв’язку з пошкодженням або знищенням об’єктів нерухомого майна, підготовлений до другого читання (реєстр. №13155).

Проектом закону пропонується внести зміни до окремих законів України, якими встановлюється, що тимчасово, під час дії режиму воєнного стану на території України та протягом року після його припинення чи скасування у разі пошкодження, руйнування багатоквартирного будинку внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, що призвело до руйнувань квартир, нежитлових приміщень чи окремих частин спільного майна будинку, що призвело до неможливості його подальшої експлуатації або створює загрозу життю і здоров’ю людей та/або майну співвласників, плата за послугу з управління багатоквартирним будинком не нараховується та споживачем не сплачується.

Йдеться про наступні закони: «Про житлово-комунальні послуги», «Про кооперацію», «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», «Про компенсацію за пошкодження та знищення окремих категорій об’єктів нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України, та Державний реєстр майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України»

При цьому дати пошкоджень/знищення та дати відновлення встановлюються актами комісійних обстежень, якими також фіксується категорія пошкоджень, що надалі є підставою для:

- зупинення/поновлення нарахування плати за комунальні послуги та абонентське обслуговування;

- зупинення/поновлення нарахування або перерахунку/коригування плати за житлову послугу за рішенням зборів співвласників;

- зупинення нарахування плати за житлово-комунальні послуги особам, майно яких знищено і не підлягає відновленню.

Поряд з цим пропонується уточнити норми які встановлюють права ЖБК та ОСББ щодо перегляду розміру внесків, або звільнення від їх сплати для власників знищеного майна.

Загальні збори об'єднання, а також кооперативи, зможуть приймати рішення повністю або частково звільнити окремих співвласників, майно яких було пошкоджено/знищено, від сплати внесків, платежів та відрахувань.

Законопроект чітко розмежовує статус майна: визначено, які об’єкти вважаються знищеними, а які — пошкодженими, і які наслідки це має для нарахувань. При цьому, для підтвердження статусу майна передбачено прозорий механізм — офіційне обстеження та відповідне повідомлення є підставою для перерахунку і зупинення платежів.

Автори законопроекту вважають доцільним врегулювати на законодавчому рівні питання звільнення власників житла від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком у випадку його пошкодження чи руйнування, виходячи з наступного.

Споживачі послуг з управління багатоквартирними будинками мають оплачувати ці послуги, якщо вони фактично надаються управителем. Якщо ж послуга з управління багатоквартирним будинком надавалася невідповідної якості (не в повному обсязі), управитель зобов’язаний здійснити споживачам перерахунок розміру плати на умовах та у строки, визначені Порядком здійснення перерахунку вартості послуги з управління багатоквартирним будинком за період її ненадання, надання невідповідної якості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 року № 482.

Воєнні дії є форс-мажором, тобто обставиною непереборної сили, яка звільняє особу від відповідальності у випадку несплати чи несвоєчасної сплати за послуги. В той же час слід зазначити, що воєнний стан не звільняє громадян України від сплати за послуги, однак пеня та штрафи не нараховуватимуться.

Через відсутність чіткого законодавчого врегулювання окремі управителі, голови правлінь ЖБК та ОСББ продовжують нараховувати плату за житлову послугу, тощо співвласникам/власникам знищеного або пошкодженого майна.

Прийняття законопроекту забезпечить право громадян на звільнення від сплати за послуги з управління багатоквартирним будинком у випадку його пошкодження чи руйнування, як то окремі квартири, нежитлові приміщення чи місця загального користування, де фактично послуги не надаються до моменту повного відновлення будинку.

Автор: Тарас Лученко

