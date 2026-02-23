Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Во Франции Конституционный совет признал соответствующими Конституции положения Закона о конфиденциальности юридических консультаций штатных юристов, сформулировав два оговорки относительно его толкования.

В законодательстве Франции оговорки относительно толкования — это техника, позволяющая признать норму конституционной при условии ее применения исключительно в определенном судом порядке. Такое толкование является обязательным для всех государственных органов и судов.

Конституционный совет (орган конституционного контроля Франции) рассмотрел обращение более 60 депутатов парламента относительно нормы закона, вводящей режим конфиденциальности для юридических консультаций, подготовленных штатными юристами предприятий.

Дело в том, что Закон № 71-1130 от 31 декабря 1971 года о реформе некоторых судебных и юридических профессий был дополнен новой статьей 58-1. Эта новая норма предусматривает, что при определенных условиях юридические консультации, подготовленные штатными юристами и членами их команд, являются конфиденциальными.

Под защиту конфиденциальности подпадают юридические консультации, содержащие вывод или совет относительно применения нормы права и подготовленные юристами, отвечающими определенным требованиям к диплому (степень магистра права или эквивалент) и профессиональной подготовке по вопросам этики.

Консультации, на которые распространяется конфиденциальность, по общему правилу и с учетом контрольных полномочий Европейского Союза, не могут быть предметом изъятия или обязательной передачи третьим лицам, включая французские или иностранные административные органы, в рамках процедур или споров по гражданским, хозяйственным или административным делам.

Однако закон предусматривает, что эта конфиденциальность не действует в уголовных и налоговых делах, а также может быть снята судом при определенных условиях в рамках других процедур.

Предприятие-работодатель штатного юриста может снять конфиденциальность с документов.

Депутаты-заявители указывали, что эти положения чрезмерно ограничивают контрольные полномочия определенных административных органов, препятствуя им получать доступ к определенной информации, необходимой для выполнения их миссий, и вынуждая их обращаться к судье по вопросам свобод и содержания под стражей для снятия этой конфиденциальности. По их мнению, при отсутствии достаточных гарантий, предусмотренных законодателем, это приведет к нарушению экономического публичного порядка, конституционных целей надлежащего осуществления правосудия и выявления правонарушителей, а также фундаментальных принципов трудового права.

Кроме того, они утверждали, что законодатель предоставил юридическим консультациям, подготовленным штатными юристами, защиту более высокую, чем та, которой пользуются адвокаты и другие профессиональные юристы на основании профессиональной тайны. Это, по их мнению, приведет к необоснованной разнице в обращении между штатными юристами и регулируемыми юридическими профессиями, что нарушает принцип равенства перед законом.

Наконец, они упрекали законодателя в том, что он недостаточно четко определил документы, на которые распространяется конфиденциальность, ссылаясь на понятие «юридическая консультация», которое является размытым и неопределенным. Кроме того, оговаривая «контрольные полномочия органов Европейского Союза», он не уточнил, действует ли конфиденциальность консультаций штатных юристов в отношении национальных органов, когда последние действуют с целью обеспечения соблюдения норм права Европейского Союза. Это приведет к нарушению конституционного принципа доступности и понятности закона.

Решение Конституционного совета отклоняет эти претензии, однако с применением оговорок относительно толкования двух пунктов текста.

Совет прежде всего отметил, что, вводя эту конфиденциальность, законодатель преследовал цель предоставить руководящим органам предприятий возможность получать внутренние юридические заключения, способствующие соблюдению ими действующих норм права, что соответствует целям общественного интереса.

Далее Совет принял во внимание различные гарантии, которыми окружена введенная конфиденциальность.

В частности, было указано:

конфиденциальность ограничена лишь четко определенными юридическими консультациями;

злонамеренная ссылка на конфиденциальность наказывается в уголовном порядке;

закон не вводит какого-либо иммунитета в сфере уголовного преследования, не изменяет законных обязательств предприятий и не препятствует административным органам получать доступ к любым другим документам предприятия (контрактам, решениям органов управления и т.п.), свидетельствующим о нарушении права.

Наконец, Совет сформулировал оговорки относительно толкования (1) в части механизма снятия конфиденциальности.

Во-первых, в отношении административных процедур: закон уточняет, что во время проверки на предприятии административный орган может привлечь судебного исполнителя для изъятия консультации, в отношении которой заявлена конфиденциальность. Орган может обратиться к судье по вопросам свобод и содержания под стражей в двух случаях:

если считает, что документ не соответствует условиям конфиденциальности, или

если считает, что конфиденциальность должна быть снята, поскольку документ направлен на облегчение или побуждение к совершению нарушений.

Конституционный совет уточнил, что эти положения должны толковаться как позволяющие административному органу использовать данный механизм также в рамках его права на запрос документов (droit de communication). То есть даже без проведения физического обыска орган может обратиться к судье, если ему безосновательно отказывают в предоставлении документа со ссылкой на конфиденциальность. Также конфиденциальность не может препятствовать полномочиям органов, определенных органическими законами.

Во-вторых, в отношении гражданских или хозяйственных споров: закон предусматривает, что если на конфиденциальность ссылаются при выполнении мер по сбору доказательств, председатель суда, назначивший эти меры, может рассмотреть спор относительно данной конфиденциальности.

В этом пункте Совет вынес новую оговорку: председатель суда вправе распорядиться о снятии конфиденциальности юридической консультации не только в случае несоблюдения формальных условий, но и если выяснится, что документ направлен на облегчение или побуждение к совершению правонарушения либо нарушение прав третьих лиц. Таким образом, Конституционный совет уравнял полномочия судей по гражданским делам с полномочиями судей в административных процедурах.

Автор: Тарас Лученко

