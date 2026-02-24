ВСП отказал Елене Музыке в назначении судьей из-за нарушений в декларировании и поездок в РФ

Елене Музыке отказали в назначении судьей.

24 февраля 2026 года Высший совет правосудия рассмотрел материалы относительно внесения Президенту Украины представлений о назначении судей в местные суды.

В частности, была рассмотрена кандидатура Музыки Елены Васильевны на должность судьи Новоукраинского районного суда Кировоградской области. Кандидатка принимала участие в заседании в режиме видеоконференции.

При рассмотрении кандидатуры Музыки Елены Васильевны вопросов к кандидатке не поступало. Вместе с тем после дополнительных обсуждений члены Высшего совета правосудия обратили внимание, что в ходе профессиональной деятельности кандидаткой допускались существенные нарушения требований относительно декларирования, в частности достоверности и полноты сведений.

Кроме того, было отмечено, что после 2014 года кандидатка пребывала на территории Российской Федерации по личным причинам, что, по мнению членов Совета, подрывает доверие к ней в связи с рисками пребывания на территории государства-агрессора.

В связи с указанными обстоятельствами у Высшего совета правосудия возникли основания для обоснованных сомнений в соответствии кандидатки критериям добропорядочности, в частности личной, имущественной и профессиональной.

По результатам голосования решение о внесении Президенту Украины представления принято не было, поскольку за соответствующее предложение проголосовали 9 членов Совета, против — 8, тогда как для принятия решения необходимо не менее 14 голосов «за».

