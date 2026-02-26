Прямые контракты и стандарты раскрытия информации о бенефициарах: Минэкономики о новых правилах закупок

Украина разрешила закупать критическое оборудование по прямым договорам и усилила режим проверки конечных владельцев бизнеса.

Фото иллюстративное

Начало 2026 года существенно изменило правила игры для многих участников рынка публичных закупок. В рамках выполнения международных обязательств Украины перед МВФ 31.01.2026 вступило в силу постановление Кабинета Министров Украины № 112 «О внесении изменений в особенности осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках», на период действия правового режима военного положения в Украине и в течение 90 дней со дня его прекращения или отмены».

Как уже писала «Судебно-юридическая газета», фокус изменений направлен на расширение перечня энергооборудования и соцтоваров, которые можно покупать по упрощенным правилам, и усиление требований к раскрытию бенефициаров. Государство взяло на себя обязательство повысить эффективность режима конечной бенефициарной собственности для предотвращения конфликта интересов и неправомерного использования компаний в публичном секторе.

Минэкономики обнародовало письмо № 3323-04/18059-06 от 20.02.2026 с разъяснениями относительно изменений, внесенных постановлением № 112, сформировав разъяснения по применению новых норм на практике.

Отмена локализации и прямые договоры

Для преодоления последствий чрезвычайных ситуаций государственного уровня в энергетике правительство до 1 мая 2026 года отменило требования по степени локализации для широкого перечня оборудования, такого как паровые и газовые турбины, когенерационные установки, генераторы, тепловые насосы, мобильные котельные и т.д. А до 31 декабря 2026 года разрешило закупку этого же перечня оборудования по прямым договорам без проведения открытых торгов. Важным условием применения такой упрощенной процедуры является закупка оборудования исключительно для преодоления последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня, что подтверждается решениями соответствующих государственных комиссий.

Конечные бенефициарные владельцы под полным контролем

Наиболее существенное изменение касается раскрытия информации о бенефициарах. Теперь эти данные должны быть отражены не только в открытых торгах, но и в отчетах о договорах, заключенных без использования электронной системы.

Что касается резидентов, то информация о конечном бенефициаре поставщика в отчетах о договорах без использования электронной системы должна формироваться автоматически. Если же технической возможности в системе нет, заказчик вносит эти данные самостоятельно. Заказчик обязан отклонить тендерное предложение резидента, если в ЕГР отсутствуют сведения о КБВ.

Участники закупок нерезиденты подают информацию о КБВ способом, определенным заказчиком в тендерной документации. Если нерезидент не предоставил эти данные, заказчик должен предоставить 24 часа на исправление несоответствий.

При этом требования о раскрытии информации бенефициара не распространяются на государственные и коммунальные предприятия, органы власти и местного самоуправления, адвокатские объединения и бюро, политические партии и профсоюзы, ОСМД, религиозные организации и определенные виды кооперативов.

Минэкономики подчеркивает, что за ведение и функционирование ЕГР отвечает Минюст. Заказчики должны ориентироваться на актуальные данные реестра при проверке добропорядочности участников.

Международное финансирование

Отныне закупки, осуществляемые за средства Всемирного банка, ЕБРР, ЕИБ и других международных финансовых организаций, имеют предел применения национального законодательства. Если положениями международного договора предусмотрена возможность применения «Особенностей осуществления публичных закупок товаров, работ и услуг для заказчиков, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках», заказчик обязан неуклонно соблюдать принципы Закона Украины «О публичных закупках».

При этом введен строгий запрет на установление любых технических, квалификационных или других требований, которые могут дискриминировать украинских производителей в рамках таких проектов. Требования тендерной документации должны быть изложены так, чтобы украинский бизнес имел возможность конкурировать на равных с иностранными компаниями, несмотря на источник финансирования.

